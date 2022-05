La inflación del primer cuatrimestre marcó un récord en 31 años

Ya asumiendo otro mes con un índice de inflación alta, la gran duda estaba en si el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para abril estaría más cerca de 5% o de 7%. Finalmente, a nivel nacional fue justo de 6 %, mientras que para Mendoza fue de 6,6% (interanual 60,2%). Lo llamativo es que la provincia lleva acumulado 23,8% en los primeros cuatro meses de 2022, un número que supera los registros de los últimos 31 años.

En efecto, hay que remontarse hasta el año 1991 para encontrar una inflación superior, cuando entre enero y abril de ese año se llegó a 31 % de inflación en Mendoza. Otros años de fuerte aumento en el primer cuatrimestre fueron 2021 (17,3%) y 2002 (19,5%).

¿Qué rubros traccionaron la suba en Mendoza? Según indicó la DEIE, en primer lugar estuvo Indumentaria con un 15,4% de aumento. El podio lo completaron Equipamiento y mantenimiento del hogar (8,2%) y Atención médica (6,7%). Otros aumentos menores fueron Esparcimiento (6,6%), Alimentos y bebidas (5,3%), Transporte y comunicaciones (4,7%), Educación (3,9%), “Otros bienes y servicios” (3,4%) y Vivienda y servicios básicos (1,3%).

Si bien la inflación nacional fue menor a la de marzo (ese mes fue de 6,7 % por los aumentos tras la invasión rusa en Ucrania), para el economista Daniel Garro, CEO de Value International Group, el 6% mensual sigue siendo un número muy elevado y preocupante.

“Seguimos batiendo récords en aumento de precios y el gobierno nacional sigue emitiendo dinero a mansalva”, criticó Garro. Además, el economista recordó que esos números se dan aun cuando se mantienen congeladas algunas tarifas y está la influencia de planes como precios cuidados, aunque “ya sabemos que un control de precios y salarios nunca dio resultado para detener la inflación”.

Por su parte, Sebastián Laza, economista asesor del Ministerio de Economía de Mendoza, explicó que el aumento abrupto de Indumentaria en el mes pasado se debe a un factor estacional, ya que con los cambios de temporada presentan productos a un alto precio. En cuanto al valor general, comentó que “lamentablemente, si proyectas a tasa de interés compuesto las dos últimas inflaciones, se pasa el 100% anual”.

Expectativas de inflación

Tanto Garro como Laza no creen que los índices de inflación bajen en el corto plazo. Para el CEO de Value Internacional Group hay “un cóctel explosivo”, porque la emisión monetaria sigue siendo importante, a la vez que cae la demanda de dinero, la productividad se mantiene estancada y no hay inversiones importantes: “Estamos con números que pueden seguir subiendo, es esperable que haya valores más altos”.

Además, Garro recordó que a nivel internacional hay problemas de inflación, con valores relativos muy altos en países como Estados Unidos, España y Francia. “No vamos a tener ayuda externa porque la deuda de todo el mundo crece, la inversión se pone más selectiva y tenés menos ingresos de dólares. Tenes todos los condimentos para que la inflación argentina continúe alta”, opinó el economista.

Por su parte, Laza cree que “el mercado ya está convencido de que no se cumplirán las metas con el FMI” y la creencia es que la Nación emitirá más moneda, que perderá más reserva en dólares y tendrá más déficit. “Ahí ya tenés una causa de la inflación actual y de por qué seguiría. Hay una emisión monetaria superior a lo firmado por el fondo”, afirmó.

Otra causa que mencionó Laza es la “inercia inflacionaria”, cuando los salarios aumentan al ritmo de la inflación y por ende las empresas suben los precios para poder pagarlos, trasladando la suba al consumidor final. Una tercera causa serían las bajas expectativas del mercado sobre “un gobierno nacional que no tiene rumbo, no genera credibilidad sino incertidumbre”.