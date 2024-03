Jésica Lois: “Vamos a poner el foco en mejorar la experiencia al cliente”

Con 17 años de experiencia en el grupo IRSA, la nueva Center Manager del Mendoza Shopping habló con Los Andes sobre los objetivos previstos para este año. Además, dejó planteada la idea de crecimiento en el mediano y largo plazo para el primer centro comercial de la provincia.

-¿Cuáles son tus planes para el Mendoza Shopping?

-Sin duda, es poder poner el foco en mejorar todo lo que se pueda desde la experiencia del cliente y poder seguir reforzando todas las propuestas que tenemos en el centro comercial, apoyándonos en lo que son nuestros pilares de entretenimiento, tecnología, deporte. Estamos en obra con todo lo que tiene que ver con el local de Neverland, con una propuesta buenísima y apuntamos a llegar para vacaciones de invierno con una propuesta totalmente renovada.

-¿De qué se trata esa nueva propuesta?

Ellos vienen trabajando en un concepto de Sports & Play, que probablemente tengamos algo de eso, pero bueno, fundamentalmente es el cambio de las máquinas, que ya tenían sus años y que se van a cambiar por máquinas más nuevas.

-La llegada de Easy renovó el shopping, ¿qué nuevas marcas van a traer?

-Siempre, la verdad es que este negocio es muy dinámico y nosotros siempre estamos buscando nuevas alternativas para sumar, pensando quizás más en el mediano y largo plazo, distintas alternativas. Hoy no te puedo decir concretamente marcas, por temas de clientes y contratos que aún no se han firmado, pero sí puedo decirte que la búsqueda es constante; nunca dejamos de buscar distintas alternativas, siempre pensando en ofrecer la mejor propuesta.

-¿Hay idea de ampliar la superficie del Shopping?

-No, por ahora no. Sí, quizás pensar en sumar distintos servicios y, bueno, en poder aprovechar quizás metros que hoy no están exactamente dentro del centro comercial, sino que están más por afuera, y poder pensar en sumar servicios en esa zona, pero bueno, son proyectos más a mediano y largo plazo.

-Con la llegada de este nuevo gobierno nacional, se ha hablado mucho de la posibilidad de que vuelvan marcas a Argentina que se fueron, ¿Ustedes han tenido algún contacto, por ejemplo, con Falabella?

-La verdad es que sería una genialidad que Falabella decida volver a Argentina, y seguramente, si Falabella decidiera regresar, sería con IRSA. No tengo dudas de que iría para allá, pendiente como para ofrecer alguna posibilidad, siendo la empresa más grande de Real Estate de Argentina. Digo, no me imagino que Falabella no esté dentro de las posibilidades, pero bueno, hoy no te puedo decir si hay un acercamiento en ese sentido. Seguro que con el cambio de gobierno y cuando esto esté, quizás, en una condición macroeconómica un poco más sensible, seguramente, y ojalá, haya empresas que decidan volver.

Jessica Lois, gerente de Mendoza Shopping (Gentileza IRSA)

-Los datos del Indec muestran una caída en el consumo en centros comerciales. ¿Cómo estás percibiendo la situación macroeconómica?

-Sí, obviamente, el shopping no está exento de lo que sucede y de lo que nos afecta a todos. Las condiciones, en este sentido, son similares para todos. Por suerte, con la llegada de Easy, hemos experimentado una mejora en todo lo que tiene que ver con el tráfico de público y las ventas están acompañando. Marzo es quizás un mes un poco bisagra, ¿no? donde la gente se enfoca en todo lo que tiene que ver con la vuelta a clases y quizás no tanto en otro tipo de compras. Hay una caída pequeña, por suerte no tan grave como uno podría pensar teniendo en cuenta el contexto, pero es lógico que debamos estar vigilantes y hacer lo posible desde nuestro lado para que el cliente pueda seguir viniendo, al menos si no es para comprar, al menos para visitar.

-¿Qué previsiones tienen para el próximo trimestre?

-La verdad es que es difícil a veces hacer proyecciones en este sentido. Ya desde el año pasado creíamos que el primer trimestre iba a ser quizás un poco más difícil, hasta que esto se acomode un poco y con proyecciones mejores para el segundo semestre, ¿no? Este primer trimestre ha sido duro. En nuestro caso particular de Mendoza, nos ha ayudado muchísimo todo lo relacionado con Vendimia, quizás se ha notado menos que en otras plazas.

-El aumento del IPC, también se traduce en un aumento de las expensas... ¿Esto es algo que les preocupa?

Sí, lógicamente es algo que preocupa. Tal como hablábamos antes, el centro comercial no está exento de la realidad económica que se vive en todos los sentidos, y también nos vemos afectados por paritarias, por aumentos en la energía eléctrica, que obviamente se traducen en impuestos para el locatario. Actualmente, nosotros estamos realizando incrementos de expensas que van bastante por debajo de lo que deberían ser, o de lo que son los indicadores de inflación del mes a mes, y esta es nuestra manera de ir acompañando desde nuestro lado, ¿no? El shopping ha experimentado algunas migraciones, ha habido bastantes cambios, ingresos y salidas de marcas.

-¿Cuáles considerás que son los sectores más fuertes donde tracciona el Mendoza Shopping y se distingue del resto de malls que hay en la provincia?

Bueno, sin duda que nuestros pilares son todo lo relacionado con electrodomésticos, deportes y entretenimiento. Creo que ahí es donde tenemos nuestro diferencial frente a la competencia u otras propuestas.