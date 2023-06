Howard Johnson invertirá U$S 24 millones: terminarán el hotel en San Rafael y construirán otro en Luján

Howard Johnson, la cadena hotelera más grande del país, volvió a poner primera y apretó el acelerador, la meta será llegar a marzo del 2024 con el hotel terminado en San Rafael. Pero la mirada sobre Mendoza es más amplia, también posaron los ojos en Luján de Cuyo y están a un paso de firmar el contrato para iniciar el proceso de construcción del que será el segundo hotel de la cadena en la provincia.

Si bien en estos tiempos calcular costos a futuro es una misión sumamente compleja y hasta casi imposible, Alberto Albamonte, titular de GHA y presidente de la cadena Howard Johnson y Days Inn, comentó en diálogo con Los Andes que para levantar el hotel en Luján y terminar la obra en San Rafael prevén invertir unos 24 millones de dólares.

Howard Johnson terminará el hotel de San Rafael con miras a inaugurarlo en marzo de 2024.

En ambos casos, el enfoque que tendrán los hoteles en la provincia estará dirigidos principalmente a los dos grandes segmentos del mercado turístico: el turismo convencional y el turismo corporativo.

Un proyecto que nació una década atrás

La intención de la cadena hotelera Howard Johnson de desembarcar en Mendoza a través de San Rafael tuvo un primer esbozo en 2013 sin embargo lo avatares de la economía nacional fueron retrasando la iniciativa y en 2019 se paralizó por completo la construcción.

En 2021 retomaron la obra, sin embargo, a poco de andar nuevamente volvieron a ponerle un freno y se vieron obligados a reformular todo el proyecto.

Ahora, a una década de inicio de todo el proceso, el grupo hotelero decidió no demorar más la construcción y el objetivo es que en marzo o a más tardar en abril de 2024 el hotel sanrafaelino habrá sus puertas.

“El Howard Johnson de San Rafael va a ser un hotel realmente fantástico, casi me atrevería a decir el mejor hotel de la provincia de Mendoza. Tuvo una demora muy grande a partir de la pandemia y de todo lo que sucedió a partir de ese momento, afortunadamente estamos reviviendo esa obra. Vamos a estar abriendo cinco hoteles en lo que resta del año y el de San Rafael estaría recién para marzo o abril, aproximadamente, del año que viene”, afirmó Alberto Albamonte.

Alberto Albamonte, titular de GHA y presidente de la cadena Howard Johnson y Days Inn.

Dentro del conflictivo proceso que viene atravesando la construcción del hotel en territorio sanrafaelino, las demoras también se debieron a problemas ocasionados con la restricción de importaciones.

“Además del retraso que tuvimos a eso hay que agregar algunas dificultades para hacer importaciones, que también nos está retrasando un poco la obra. En algunos casos han sido problemas bastante serios, en otros los fuimos resolviendo sustituyendo los productos importados por productos nacionales, pero a veces hay ciertas cosas que no se fabrican en la Argentina y eso obviamente nos retarda muchísimo la obra”, explicó.

El Howard Johnson en San Rafael está emplazado en un predio de 400 hectáreas, a 10 kilómetros de Los Yeyunos, en la histórica Villa 25 de Mayo. Contará con 66 habitaciones, salones de eventos, spa, piscina y un restaurante internacional.

Está rodeado de viñedos y un socio único que le otorga una vista con una belleza inigualable, el río Diamante.

“En donde está el hotel tenemos 1,5 kilómetros de costa sobre el río Diamante, será un establecimiento fantástico y posiblemente el mejor hotel de la provincia de Mendoza”, dijo Albamonte.

Entre los parates que tuvo la obra y en particular durante la cuarentena por el coronavirus, el grupo inversor decidió reformular algunos puntos del proyecto partiendo de premisas que surgieron precisamente con la pandemia como es el trabajo remoto.

En el proyecto original contaba con espacios para reuniones, pero no estaba prevista esta nueva modalidad de trabajo a distancia, con lo cual parte del rediseño del hotel estuvo enfocado en disponer de espacios más individuales, ajenos al ruido, confortable, en el que un trabajador pueda tener una reunión virtual sin distracciones y un minuto después dedicarse a disfrutar de las comodidades que ofrece el hotel.

Además, se le otorgó una impronta más fuerte en lo que respecta al enoturismo y el eco turismo, para aprovechar al máximo las bondades naturales que ofrece el departamento sureño.

Del Sur al Gran Mendoza

Desde un primer momento, San Rafael fue considerado la puerta de ingreso de la cadena hotelera a la provincia y el grupo empresario está dispuesto a cumplir acabadamente con esa premisa.

Además de reiniciar los trabajos para concluir la obra en el departamento del sur mendocino, el grupo empresario decidió ampliar el radio de cobertura en Mendoza.

“Hace unos días viaje a Mendoza para ver un terreno que nos pareció muy pero muy bueno. Seguramente en los próximos días podríamos concretar la firma del contrato, y así tener también otro hotel importante en la provincia”, confirmó Albamonte.

El predio elegido se encuentra en Vistalba, Luján de Cuyo, y el plan es levantar un hotel de 120 habitaciones, con salones de convenciones, entre otros tantos servicios que ofrecen los hoteles de la cadena.

“Estoy convencido que una vez firmado el contrato y obtenidos los permisos de construcción, la obra avanzará rápidamente”, agregó el presidente de Howard Johnson en Argentina.

Desde Howard Johnson pretenden acaparar la atención, tanto el hotel en San Rafael como en el de Luján, de dos segmentos del turismo que tienen como virtud que no compiten y además se retroalimentan.

Howard Johnson: así será el hotel en San Rafael.

“Apuntamos básicamente a los dos grandes segmentos del mercado turístico que son el turismo (convencional) por un lado y el turismo corporativo por otro. Esto tiene una gran virtud que no compiten entre sí porque cuando hay turismo no hay convenciones y viceversa. También son dos segmentos que se retroalimentan porque un funcionario de una empresa grande que tiene que ir a un seminario, por ejemplo en San Rafael, es muy probable que dada la calidad del hotel vuelva con su familia después, entonces ya vendría no como corporativo sino como turista”, sostuvo Albamonte.

Inversión millonaria

Ante la consulta sobre la inversión total prevista para la construcción de los dos hoteles en tierras mendocinas, Albamonte eligió la sinceridad: “Es casi imposible contestar eso porque los números cambian todos los días, es una cosa de locos lo que está sucediendo con los costos”.

Sin embargo, se animó a realizar una proyección y aseguró que “estamos hablando de cifras muy importantes, y para tener una idea, aunque esto no es una cosa confirmada, estamos hablando en cada uno de los hoteles de aproximadamente 10 a 12 millones de dólares”.

En cuando a la mano de obra que tomará cada hotel una vez puesto en funcionamiento, el cálculo parte de la cantidad de habitaciones.

“El promedio es de 07 empleados por habitación con lo cual implicaría la contratación entre 90 y 100 trabajadores. A eso hay que sumarle los trabajadores eventuales que están capacitados exactamente igual, pero son contratados exclusivamente para los eventos, y después tenemos la gente que trabaja en forma adicional (los que prestar servicios al hotel) que no son empleados nuestros, pero que trabajan para el hotel, ahí es más o menos un 30% más de la plantilla”, comentó el empresario.

Una mirada sobre el contexto actual del turismo

Para Alberto Albamonte, dentro de la crisis económica que atraviesa el país, la actividad encontró algunas ventajas, aunque consideró que pueden desaparecer de un día para el otro.

“Se dan varios factores que son muy importantes, aunque son temporales. Por un lado, el encarecimiento enorme que tienen los viajes al exterior que hace que mucha gente, acostumbrada a viajar a otros países, prefirió hacerlo en la Argentina”, comentó la explicación.

“Por otro lado, prosiguió el empresario hotelero, para los extranjeros, en especial de los países limítrofes, venir a la Argentina les es muy barato, no solamente en cuanto estadía y comida sino también en cuanto a compras, entonces vemos que permanentemente hay gente que aprovecha a hacer turismo y también a hacer compras, pero esas cosas son típicas de la frontera y son como un sube y baja, hay momentos donde nosotros invadíamos Chile, por ejemplo, y ahora ocurre a la inversa, y eso tiene que ver con el tipo de cambio”, expresó.