Hasta 4 horas de espera para la apertura de la reconocida marca de hamburguesas

Luján de Cuyo vivió un viernes por la noche con filas que se extendieron durante horas de espera para probar las hamburguesas más esperadas de la región. La apertura de la primera sucursal de la franquicia en Cuyo generó gran expectativa entre vecinos y fanáticos, que llegaron desde distintos puntos para disfrutar de la propuesta gastronómica.

Un video publicado por Turismolichi mostró que hubo cuatro horas de espera el día de la inauguración, reflejando el entusiasmo y la convocatoria que generó la llegada de la marca.

El local se encuentra en Lateral Oeste Acceso Sur y Castro Barros (Circuito Alma Gardenia, local 33) y abrió oficialmente el viernes 5 de septiembre a las 21 horas. La inauguración incluyó música en vivo de DJ Fer Palacios y promociones especiales que atrajeron a cientos de vecinos y fanáticos.

Según lo publicado por Tomás Weiss en su TikTok, ese día los precios fueron $5.000 la hamburguesa simple con papas y $7.000 la doble con papas . La espera fue protagonista, con cuatro horas de fila que mostraron el interés por probar las hamburguesas recién llegadas a la ciudad.

La gran concurrencia reflejó la popularidad de la marca y el entusiasmo por disfrutar de un local que combina calidad, sabor y un ambiente descontracturado, consolidando la experiencia de la apertura como un verdadero evento social en Luján de Cuyo.

De dónde viene esta famosa franquicia de hamburguesas

La franquicia nació en Bariloche en 2018 y rápidamente se expandió a 10 ciudades argentinas gracias a sus hamburguesas artesanales, recetas innovadoras y combinaciones originales. La carta ofrece 12 opciones de hamburguesas, además de onion rings, chicken tenders, alitas, sándwiches, papas fritas, opciones vegetarianas y cervezas de la casa.

La llegada a Luján de Cuyo permitió que los vecinos experimenten la propuesta completa de la marca: hamburguesas de gran tamaño, ingredientes de calidad y un ambiente que combina música, promociones y servicio cercano. La apertura mostró cómo la estrategia de la franquicia logra atraer multitudes y generar largas horas de espera.

Actualmente, la marca se consolida como la cadena federal de hamburguesas caseras más importante del país, y la apertura en Mendoza refleja su plan de expansión sostenido y ambicioso.