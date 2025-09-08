El club de pádel más grandes del país funciona en Mendoza: 4.300 m² y cuánto sale la cuota

El pádel atraviesa un boom en Argentina y Mendoza se consolida como uno de los polos más fuertes con la apertura de un complejo que ya es referencia nacional. En Carrodilla, sobre Lateral Este Acceso Sur 7557 , se inauguró un espacio de 11 canchas panorámicas techadas que en total ocupan más de 4.300 metros cuadrados .

Para conocer cómo surgió el proyecto y qué propuestas ofrece a los jugadores, dialogamos con Francisco “Panchi” Moya , empresario detrás de la iniciativa. El referente explicó la magnitud de la inversión , adelantó los planes de torneos provinciales y nacionales.

La magnitud de este proyecto lo posiciona como un hito en el deporte local. Moya lo definió como “el club más importante y más grande no solo a nivel mendocino, sino a nivel nacional” , destacando que la infraestructura permite recibir a cientos de jugadores de manera simultánea.

El predio, con más de 4.300 m² de superficie cubierta, cuenta con 11 canchas panorámicas de primera categoría, todas techadas . Aunque aún no se disputaron torneos oficiales, la propuesta incluye un circuito provincial y nacional, y no se descarta la organización de competencias internacionales en el corto plazo.

El auge del pádel en la provincia acompaña este crecimiento. En los últimos años se multiplicaron los clubes en Mendoza y, según Moya, eso contribuyó a que la provincia comience a consolidarse como un polo padelístico de referencia en el país.

Cuánto cuesta entrenar en el nuevo centro de pádel

El complejo no solo está pensado para el juego libre o los torneos, sino también para la formación. Allí funciona un centro de entrenamiento con cuatro profesores que dictan clases en distintas modalidades: individuales, en pareja y grupales. Para conocer más información pueden contactarlo por instagram.

Indoor Mendoza Padel Center (1) Indoor Mendoza Padel Center

Los valores, actualizados al lanzamiento del centro, son los siguientes:

Clases individuales: $90.000 por mes (4 clases) o $160.000 (8 clases).

Clases en parejas: $65.000 por mes (4 clases) o $115.000 (8 clases).

Clases grupales (entre 3 y 5 personas): desde $45.000 por persona (1 vez por semana) hasta $100.000 (3 veces por semana).

Para Moya, esta propuesta busca elevar el nivel local: “Es muy importante el ingreso de este indoor con estas once canchas, porque le da un nivel más alto a la provincia y es un poco lo que todos los propietarios de los clubes estamos buscando, que Mendoza siga creciendo en infraestructura y en jugadores”, afirmó.

Proyecciones y nuevos desafíos

El desarrollo de este centro también fue posible gracias a alianzas estratégicas. Moya contó que el acuerdo con Sebastián Halpern, dueño de Cúbico, permitió cerrar un contrato a largo plazo que le dio solidez a la inversión.

De cara al futuro, la apuesta no se detiene. El empresario anticipó que ya analizan la apertura de otro club similar en la provincia: “La idea es seguir creciendo. No va a ser el único indoor que vamos a abrir. Por supuesto que ya este año no, pero posiblemente el año que viene ya tengamos otro club parecido o similar”, sostuvo.