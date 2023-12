Gabriela Testa: “Mendoza no es barata ni cara para el turismo, es competitiva”

El turismo ha demostrado ser una de las actividades económicas con mayor potencial en la matriz productiva de Mendoza. Con una internacionalización creciente de la mano del vino y la gastronomía (Guía Michelín de por medio), hoy uno de los grandes desafíos es fortalecer el mercado interno. Y para llevar adelante esta tarea, Alfredo Cornejo decidió que la responsable de llevar esta tarea sea Gabriela Testa, una referente del tema con más de 35 años de trayectoria en el rubro.

Tras su paso por el Senado provincial, donde era presidenta de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, hasta diciembre de 2023, retomó funciones en el Ejecutivo para esta vez hacerse cargo del Ente Mendoza Turismo (Emetur), desde donde emprenderá el desafío de instalar a la provincia como un destino nacional en el verano (con la herramienta del 30% de descuento como una de las grandes apuestas), seguir con el posicionamiento internacional, ampliar la conectividad aérea, entre otras.

Gabriela Testa cuenta con una trayectoria de más de 35 años en turismo. - Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Qué se puede esperar para el verano en Mendoza?

- Argentina hoy es una caja de sorpresas, por eso digo que casi todo lo que hablamos es hipótesis. Comienza un verano difícil. Para la promoción tenemos una línea de campaña para los mercados internacionales que hace foco en nuestras fortalezas internacionales, que son tener la montaña más alta de América, tener grandes espacios de naturaleza virgen, el turismo del vino y hoy la gastronomía internacionalizada con estrellas Michelin. Para el mercado doméstico (turismo nacional y local) necesitamos trabajar una versión más apta y más accesible para la familia, que es lo que estamos haciendo. Si no parece que Mendoza solo fuera para ese turismo de alta gama, y Mendoza tiene la suerte de tener desde campings a hoteles 5 estrellas.

- Todos los logros obtenidos hasta el momento llevan a presumir que es un buen momento para el turismo local, ¿qué desafíos vienen por delante?

- Es un buen momento, pero en el sentido del historial de los logros que se vienen dando. Pero no se puede pasar por alto que estamos en una situación absolutamente extraordinaria en materia económica. Y el turismo es una actividad económica. No deja de ser un consumo y, para colmo, suntuoso o que no es considerado básico. Hoy tenemos una situación de la gente no está tomando decisiones de viaje, salvo excepciones. Están esperando a ver qué pasa y decidir qué le conviene hacer, si ir a Chile, a la Costa Atlántica o quedarse en Mendoza.

Vamos a prestarle atención a esa posibilidad, de que el mendocino que no pueda viajar tenga opciones recreativas para hacer turismo interno en su propia provincia. Es una gran fortaleza que Mendoza tenga un mercado interno.

Mendoza hará foco en el turismo local durante la campaña de verano. - Foto: Orlando Pelichotti

- Mendoza no deja de ser considerada en el inconsciente colectivo como una provincia cara, ¿cómo se combate eso?

- Tenemos oferta para todos los bolsillos. Ir a 5 estrellas sale lo mismo en Mendoza que en Buenos Aires, que en Lima, que en Frankfurt. Y para un empresario prestarle un servicio a un turista o prestarle un servicio a un local le cuesta lo mismo. En primera instancia eso.

Después, que Mendoza es cara es un mito que hace unos años atrás lo pudimos derribar. Por medio de una revista que se llama Agencia de Viajes, donde los mayoristas publican los paquetes de turismo, se compara los precios Mendoza, de San Rafael con los valores de Salta, Tierra del Fuego, Córdoba, con todos los que competimos, y estamos o igual o a veces para abajo.

Pero la provincia tiene una ventaja. Por ejemplo, en comparación con Salta, tenemos más plazas hoteleras, por lo que, en algunos casos, en 3 estrellas Mendoza tiene mejores precios, porque ellos no tienen 5 estrellas, que es lo que te marca el techo en los valores. Al resto de las opciones no les queda otra que acomodarse de ahí para abajo.

Te podría decir que es un mito urbano, y contra los mitos urbanos no hay con qué pelear. Mendoza no es cara, ni es barata, es competitiva. Ese es el término que yo prefiero utilizar. La relación precio-calidad es adecuada. Vas a comer un menú de seis pasos en una bodega y eso aquí sale 50 dólares, pero en otra capital de la Red de Grandes Capitales del Vino, como puede ser Francia o Estados Unidos, sale doble. Esa es la realidad.

- En un contexto como el actual, donde llevar adelante acciones en dólares en el exterior es todavía caro, ¿cómo se hace para poder seguir promocionando a Mendoza en el mundo?

- La provincia siempre se ha promocionado fuera bajo el amparo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), que se sigue conservando en el organigrama nacional. Por ejemplo, la feria más cercana en el calendario, que es a fines de enero, que es Fitur en Madrid, que ya tiene comprado el piso y está licitado en la construcción del stand. Entendiendo la lógica de Milei, el turismo extranjero permite el ingreso de divisas, que es lo que está necesitando Argentina, es una forma de exportación no tradicional, por lo cual yo entiendo que va a haber un apoyo a esta actividad.

Gabriela Testa, presidenta del Emetur. - Foto: Orlando Pelichotti

- Y si hablamos de la dolarización, ¿Cómo haría Mendoza para seguir siendo competitiva con otros destinos internacionales más populares?

- Este Gobierno, dentro de sus promesas, además de la dolarización, habló de bajar impuestos y también habló de hacer una reforma laboral. Si vos mirás los costos de las actividades económicas, en el turismo, el 60% de los costos se van en la carga impositiva. Si es que hay una dolarización y se cumple todo lo prometido, vamos a tener compensación en la baja de la carga impositiva, que al final va a parar al precio y al consumidor. Hay que recordar que Mendoza tiene la devolución del IVA en alojamiento para los estudiantes extranjeros. Que eso es un dato que no es menor, que no todos los países lo tienen. Y nosotros no tenemos ninguna tasa turística ni en el país ni en la provincia.

- Con el aumento de costos que se está viendo, ¿cómo se sostiene la calidad del producto y del servicio sin tener un aumento en los precios?

- La apuesta por la calidad es una decisión empresarial que hoy tiene que ver con la sostenibilidad del negocio y con el prestigio de la empresa, una estrategia de marketing que se ancla en la marca Mendoza y que tienen la suerte de tener un gobierno que promociona y que facilita infraestructura que no es poca cosa. En Argentina esta crisis no es una novedad, y, lamentablemente, con cada una van quedando de pie los más aptos.

En la provincia hay un montón de valores agregados (agua potable, cloacas, situación ambiental de privilegio) y un respeto del ambiente (sobre todo el cuidado del agua) que es súper valorada por el turista contemporáneo. Eso desde el Estado y el empresario será el que decida qué hacer después con el servicio que ofrece. Ojalá podamos acompañarlos con algunas ayudas crediticias. Ojalá la Nación avance con sus reformas tributarias y laborales. Pero así como en pandemia hicieron ese sacrificio de sostener la actividad, será una situación similar.

Gabriela Testa, presidenta del Emetur. - Foto: Orlando Pelichotti

- ¿Mendoza tiene espalda propia para dar financiamiento al sector?

- Por el momento no estoy en condiciones de responderte porque hay un nivel de incertidumbre muy grande.

- En materia de conectividad, ¿cuáles son las rutas en las que van a trabajar?

- Por la política de cielos abiertos que plantea Milei sería permitir que llegaran todo tipo de vuelos que se acuerdan desde la Cancillería. Los vuelos internacionales son acuerdos bilaterales con la Cancillería de Argentina, con los países respectivos de las líneas de bandera, donde están radicadas.

En el mundo aéreo están los hub, que son los aeropuertos de conectividad. Hoy Mendoza tiene conectividad con Buenos Aires, naturalmente, con Santiago de Chile, con San Pablo (que conecta con todo Brasil), con Lima y con Panamá, que nos conecta con toda América del Norte.

- Las estadísticas marcan que Mendoza ha logrado consolidarse como el aeropuerto del interior del país con más pasajeros internacionales, pero en el plano nacional sigue quinto. ¿Cómo se hace para escalar dentro de los vuelos domésticos?

- Superar a Córdoba es difícil porque es un hub muy importante, la alternativa a Buenos Aires. Hasta por cuestiones numéricas o por la cantidad de habitantes, porque no vamos a tener más habitantes que Córdoba.

¿Cómo hacemos para ganar más vuelos? Mendoza es de los destinos que tiene mayor demanda de turistas nacionales e internacionales. Así que si cambia la política aerocomercial vamos a recuperar esos vuelos de cabotaje que perdimos, por ejemplo con Latam, porque Mendoza tiene capital. Tiene dos cosas. Habitantes que viajan por razones de trabajo, de salud y de turismo. Y somos el hub del oeste.

Probablemente le podamos ganar a Bariloche, pero a Córdoba no. Entonces es simple matemática.

