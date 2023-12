Fuertes subas de precios en 15 días ¿a cuánto llegará la inflación de diciembre?

Por cobertura, especulación o la devaluación, lo cierto es que en los últimos 15 días los alimentos han sufrido un aumento promedio del 80% mientras que hubo rubros como el de limpieza o de higiene personal que tuvieron remarcaciones por arriba del 100%.

A este ritmo, según la medición que realiza mensualmente la consultora Evaluecon, se estima que diciembre cerrará con una inflación que podría trepar al 35%.

Supermercadistas reconocieron que hay una batalla que se libra día a día con los proveedores para tratar de calmar los aumentos indiscriminados al tiempo que pugnan por no quedarse sin mercadería. En este punto, reconocen que también entra a tallar la actitud de los consumidores que al encontrar artículos con precios fuera de serie en las góndolas, eligen no llevarlos y eso también obliga a pisar el freno.

Tal es el caso de la carne, que subió abruptamente y después tuvo que retrotraerse porque el mercado no convalidó los aumentos y hubo una caída del consumo.

Fuerte aumento de precios

En los primeros días del mes, antes de la asunción de Javier Milei como presidente, los precios tuvieron movimiento más como cobertura por lo que podría suceder, que por un incremento de costos por la inercia inflacionaria.

Sin embargo, ya con Milei en la Casa Rosada y el anuncio de las primeras medidas económicas que dio a conocer el ministro Luis Caputo, los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad ingresaron en una espiral ascendente.

“Notamos algo bastante particular, los primeros 10 días del mes hubo un reacomodamiento de precios, más por cobertura que por otra cosa, y ya en las últimas dos semanas del mes, hemos visto un incremento en alimentos del 40% semanal”, indicó José Vargas, director de la consultora Evaluecon.

Según el economista, el salto “fenomenal” en los precios es producto de varios factores que se conjugaron. El principal fue la devaluación del 110%, lo que ocasionó un incremento en los costos y también aumento el costo de distribución, principalmente por la suba de los combustibles.

“El tipo de cambio, con la suba que tuvo, generó un cimbronazo fuerte en un rubro en el que tiene mucha incidencia”, afirmó.

Además, hay que sumarle que diciembre es considerado un mes estacional, con aumento del consumo producto de las fiestas de fin de año y el pago del medio aguinaldo.

Si bien aún no finalizan la medición de diciembre, en Evaluecon notaron aumentos casi indiscriminados en productos como el aceite de oliva, el café de primera marca y también en otros rubros como perfumería y algunos artículos de limpieza.

“Han tenido un crecimiento fenomenal y lo ha notado cualquier familia que ha ido a cualquier supermercado”, agregó.

En la misma línea del economista, un supermercadista del sur mendocino, aseguró que el movimiento de precios tiene un antes de la asunción de Milei y el un después muy marcado y en particular le quedó grabado a fuego las listas con los valores de productos como jabones para higiene personal o pasta de dientes, que llegaron con subas superiores al 100%.

“Tuvimos aumentos de un 25% más o menos a principio de mes, pero después de la asunción de Javier Milei empezaron a llegar listas nuevas y si algo me quedó grabado porque realmente fue una cosa de locos fueron los aumentos en pasta dental y productos como jabones, las listas tenían un 138% de aumento”, relató.

“La verdad es que no hay una unanimidad en cuanto a la suba de precios, algunas empresas se volvieron locas, y las paramos nosotros porque más de la suba de la nafta no les aceptamos, pero entramos en la pelea de entonces no te vendo y así estamos todos los días”, comentó el propietario de un mayorista mendocino.

Según el comerciante “Hay algunas empresas que se salieron de toda lógica y mandaron listas descomunales con aumento del 100%” pero además “ahora hay otras listas para enero”.

“En esos casos no estamos comprando y la idea es tratar de apoyar a las que más o menos están con un precio acorde. También está la misma gente que cuando va a la góndola como que castiga a las empresas que han subido los precios en forma desmedida. La verdad es que algunas realmente ni se entiende cuál es el motivo de esos aumentos y el mismo consumidor y nosotros estamos castigando eso”, insistió.

“La verdad es que estamos en un limbo, y no le encontramos la vuelta todavía, porque de un país barato nos convertimos en un país caro en dos semanas, entonces como que es raro todo esto”, reflexionó.

Marina Carrillo, que sigue la tradición familiar al frente de un super mayorista en General Alvear sostuvo que “han sido muy variados los aumentos y más que nada según la categoría. En los últimos 15 días han sido un 20% en promedio, algunos productos más, otros menos. Lo que aumentó de golpe desmedidamente, un 80% aproximadamente, fue por ejemplo todo lo derivado de algodones (toallitas, algodón, pañales) y también el papel higiénico y los derivados del papel”,, afirmó.

La inflación por las nubes

A punto de cerrar el mes y también el año, la inflación estimada casi triplicará a la del mes pasado. En el ámbito nacional, consultoras privadas como EcoGo, tuvieron que recalcular sus pronósticos y adelantaron que la inflación para todo diciembre rondará el 29,4% para cerrar el 2023 con un aumento del 222,7%.

En tanto José Vargas de Evaluecon estimó que la escalada de precios en Mendoza “producto de la cobertura que hicieron muchos, es decir especulación, también producto de la devaluación, el fuerte aumento de los combustibles y la estacionalidad de fin de año, sumado a la recomposición de precios que se dio en los últimos 15 días de manera fenomenal”, la inflación estimada para diciembre podría rondar “entre un 30% y 35%”.