Franco Pallucchini, de Mapal Sigma: “Tenemos la oportunidad extraordinaria para desarrollar genuinamente a la sociedad”

El Licenciado Franco Pallucchini, CEO-Socio de Mapal Sigma, conversó con Los Andes sobre la experiencia de la empresa de la que forma parte, desde la que contribuyen al progreso y al desarrollo sustentable de la comunidad y la sociedad en la que se desenvuelven.

“El consorcio Mapal Sigma es el resultado de la unión y visión de dos empresas sanjuaninas de tercera generación Mapal (familia Pallucchini) y segunda generación sigma (familia Rins) que trabaja con clientes públicos y privados, con los más altos estándares de calidad. Trabajamos con los más altos estándares de ética y transparencia, es por ello que contamos con un programa de integridad robusto con estándares internacionales”, destacó.

Es que, lejos de los temores que subsisten en Mendoza, el empresario explicó cómo desde la empresa se asume el compromiso de cuidar el medioambiente, así como la salud y la seguridad de sus empleados, clientes, contratistas y de todo el público en general, y se cumple con las leyes y requerimientos que tiene la propia actividad minera, en todos los lugares en los que operan.

Pero además, consultados por este medio, resaltó el crecimiento social que se da en los territorios en los que operan: “Promovemos la integración con las comunidades, con dedicación y espíritu de servicio, actuando con compromiso y responsabilidad.

“Provocamos un desarrollo genuino a través de cursos y capacitaciones con trabajadores locales. También, desarrollamos proveedores y contratistas de la región, colaborando con instituciones como hospitales, escuelas, barrios y obras de urgencia”, sumó.

Mapal Sigma

-La minería tiene el potencial para ser una fuente de generación de riquezas para el mundo, pero además, se la requiere para todo el resto de las industrias. ¿Tienen algún cálculo al respecto?

-Tenemos que entender a la minería desde dos perspectivas. Por un lado la exploración minera, como una actividad previa, sumamente dinámica y cíclica, y que si bien se manejan presupuestos más acotados que un proyecto de explotación, sin duda producen este primer derrame económico en las regiones y son motor indispensable de lo que viene a continuación. Y por otro lado los proyectos de explotación, cuya envergadura y potencialidad requieren una inversión explosiva e intensa y una permanencia en el tiempo que provoca sin duda un impacto y un desarrollo en la región de manera expansiva.

Ambos puntos de la minería, son en nuestro país altamente atractivos por la abundancia de recursos, lo que sitúa a la Argentina en un agente estratégico clave a nivel mundial en la exploración y en la obtención y comercialización de recursos commodities metalíferos y no metalíferos, necesarios para el desarrollo de múltiples sectores productivos e industriales del mundo.

Es una oportunidad extraordinaria para desarrollar genuinamente la sociedad (infraestructura, profesiones, calidad de vida, etc ) a las empresas y proveedores, tanto de las comunidades donde se desenvuelven, como de la provincia y en el caso de los grandes proyectos, el país.

-Desde otro punto de vista, la minería es también una inversión a riesgo, el material está oculto, y muchas veces se dice que se requieren garantías de inversión por parte de los Gobiernos, a nivel impositivo o bien estabilidad económica, ¿cómo trabajan con eso?

-La actividad minera, es una actividad de gran impacto en la economía de cualquier región, no solo por sus inversiones, sino por la longevidad de los proyectos.

Entendiendo esto, debemos comprender que para que los grandes jugadores del mundo vean atractivo iniciar un proyecto en nuestra región, es importante que hayan reglas claras en materia económica, y seguridad jurídica que ayuden a mitigar el riesgo de tales inversiones.

Por otro lado, a veces las restricciones no vienen por el lado económico/jurídico, si no por el lado social. Creo que hay que dejar de hablar de que la minería es buena o es mala. La minería es necesaria, y debe realizarse de manera responsable. No solo por parte de la Compañía Minera, quienes tienen y exigen altos estándares en materia de seguridad y ambiente, sino también por parte de todas las entidades controlantes del estado y de todas las empresas que acompañan al desarrollo del proyecto.

Creo que la minería en el mundo y en nuestro país se está desarrollando de esta manera y es necesario que la sociedad conozca y sea consciente de dicho impacto que produce la actividad. Claro ejemplo es el que ocurre en algunas poblaciones del mundo donde los proyectos se ubican prácticamente al lado de la ciudad.

Mapal Sigma

-Asimismo, los proyectos mineros son generadores de fuentes de trabajo en varios niveles, ya sea de forma directa o como actividad que mueve a otras actividades, pero subsiste el temor a fallas en los organismos de control, ¿cómo manejan ese aspecto?, ¿la necesidad de la explotación minera, con las dudas que puedan presentarse en las comunidades en las que trabajan?

-A veces muchos de los inconvenientes ocurren simplemente por no comunicar en tiempo y forma las cosas. Y hoy en una sociedad tan globalizada y conectada, es necesario no solo hacer bien las cosas si no comunicarlas bien. Y hablo de comunicación en todos los niveles, desde las compañías mineras, sus proveedores, el estado, los medios, hacia la sociedad.

Creo que muchas zonas de conflicto se han comenzado a solucionar activando simplemente una mejor comunicación. No me cabe duda que hoy nos enfrentamos a una enorme oportunidad en materia minera. Oportunidad de crecer en el corto, mediano y largo plazo. Oportunidad de abrirnos al mundo, de aprovechar responsablemente nuestros recursos, de desarrollarnos y sobre todo de obtener una mejor calidad de vida ahora y para las generaciones futuras. Nos lo merecemos…

Sobre el entrevistado

Lic. Franco Pallucchini, CEO-Socio Mapal, 38 años, nacido en San Juan.

Tercera generación de empresarios. Licenciado en Administración de Empresas (Universidad Católica de Córdoba), Post graduado en Real Estate (Universidad de san Andrés).

Mapal Sigma

En cuanto a la empresa, se pueden destacar diferentes proyectos cómo: Los Azules; Pachón - construcción de caminos interiores, plataformas de perforación y otros trabajos en el área de exploración; Valle Lixiviación Norte, Mina Cualcamayo (Jachal)-movimientos de suelos, excavaciones, etc. y posteriormente la instalación de la geomembrana, geotextiles y tuberías del Pad Norte, así como todas las actividades adicionales relacionadas y referidas con estos temas; Instalación e Infraestructura Patio de Preensamblaje Contrato Beasa -Parque Industrial de la Municipalidad de Albardon-; y el servicio de construcción de los nuevos canales de derivación en Mina Veladero (Rawson – 9 de julio).