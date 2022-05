En qué trabajos podés ganar más de $91.000 al mes, necesarios para no ser pobre en Mendoza

El salario promedio de Mendoza, para el sector público y privado, teniendo en cuenta tanto a los trabajadores formales como a los informales es de $81.000 (a marzo de 2022), sin embargo, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer el valor de la Canasta Básica Total (CBT) para el mes de abril. De acuerdo al estudio, el costo de vida de una familia tipo aumentó 8,5% el mes pasado, llevando el valor de la CBT a $ 91.290,32.

En este contexto, un solo salario promedio no alcanzaría para cubrir todas las necesidades básicas de una familia de cuatro mendocinos, y se necesitarían también dos salarios mínimos vitales y móviles hacia el mes de junio (a partir del 1 de junio, $45.540 para trabajadores mensualizados y $227.70 el valor de la hora para trabajadores jornalizados).

Ahora bien, la mayoría de los trabajadores busca ganar un poco más que lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y de acuerdo con el último informe de Bumeran, el salario pretendido en posiciones junior en promedio va de $74.209 para el área comercial a $90.365 para “producción”.

En áreas como minería, petróleo y gas, $137.037, y “camareros” es la posición con requerimientos salariales más bajos: $55.732.

Salario pretendido en posiciones junior según el relevamiento de Bumeran

Por el contrario, en las posiciones senior y semi senior las remunearciones pretendidas van desde los $326.288 (en promedio) en tecnología y sistemas, hasta $71.450 para los “camareros”.

El salario requerido promedio aumentó un 6,4% en abril

¿Qué puestos ofrecen las empresas que buscan empleados?

En concreto, los puestos con mayor oferta en la provincia, son aquellos que podrían cubrir trabajadores con habilidades en torno a la Calidad, Logística y Seguridad & Higiene; operarios para tornos; fresadoras y centros de mecanizado CNC; operarios para procesamiento y envasado; y administrativos para áreas de back office para cubrir posiciones en la industria metalmecánica, plástica y agro-alimenticia, y el sector TI, según un estudio de la consultora Randstad.

A su vez, desde Manpower Group señalaron que, los perfiles más demandados son, operarios y personal de viña, cosechadores (son perfiles demandados todo el año para continuar las tareas en bodega y viña), perfiles en el sector hotelería y turismo, técnicos, líderes en ventas, perfiles para áreas de mantenimiento, líderes para áreas de Administración y Finanzas y analistas en Recursos Humanos.

“La industria vitivinícola se mantiene en un crecimiento sostenido y, como consecuencia, la necesidad de más personal para este rubro también va en aumento. Uno de los perfiles más buscados es el de operario/a, a su vez este sector requiere de técnicos/as mecánicos/as y analistas de calidad, personal especializado en vinos y enólogos/as”, agregó por su parte, Federico Azeglio - Director Regional de NOA, Cuyo y Patagonia Adecco.

Además, todos coincidieron en que el personal calificado es de suma importancia, incluyendo la industria del petróleo. “Lo mismo ocurre con perfiles relacionados a la industria tecnológica: quienes se especializan en el sector IT son los más buscados en la ciudad de Mendoza y esta demanda se cree que seguirá creciendo”, sumó Azeglio.

¿Cuánto cobran los mendocinos vs cuánto gastan?

El salario promedio ($81.000) es inferior a lo que necesitó en abril una familia típica mendocina (de cuatro personas) para “no sentirse pobre, o para no percibir que se encuentra en niveles de pobreza”, que de acuerdo con el economista José Vargas, fueron $117.400.

En este contexto, no es raro que los mendocinos estén buscando trabajo, o cambiar de trabajo por uno mejor remunerado. De hecho, Randtad, reveló que el 60% de los trabajadores argentinos planea cambiar de trabajo durante 2022.

Andrea Ávila, CEO de Ransdstad para Argentina y Uruguay, afirmó: “Con este cambio de prioridades y la reconsideración de lo que quieren de sus vidas y sus carreras que ha forzado el paso de la pandemia, los trabajadores están poniendo su realización personal en primer lugar y esto impulsa una mayor disposición al cambio. Asimismo, y como resultado de este fenómeno, también estamos viendo casos de personas que se animan a cumplir el sueño de trabajar desde la playa, volver a vivir a su ciudad de origen, que dieron el paso para cambiar de una empresa a otra o se lanzaron finalmente a encarar un proyecto o emprendimiento propio”.

¿Qué sueldos se pagan en Mendoza por los empleos con mayor oferta?

Según Randstad, la Región Cuyo continuará demandando principalmente ingenieros en Calidad, Logística y Seguridad & Higiene; con sueldos en alrededor de $78.000 (técnico en Higiene y Seguridad, según los sueldos declarados en el sitio Glassdoor), o $97.000 promedio para logística.

También serán requeridos perfiles para el trabajo en las viñas y fincas como cosechadores; podadores; capataces; técnicos y operarios de fraccionamiento; personal administrativo; profesionales y mandos medios para funciones en bodega.

En el rubro vitivinícola, los trabajadores tendrán un aumento de marzo a julio, del 12% remunerativo y 13% no remunerativo, más un refrigerio de $8.400 sobre salarios que rondan los $50.000 (operario de bodega). En tanto que un enólogo, por ejemplo, cobra en promedio $116.236 (en base a 15 sueldos declarados por los mismos trabajadores en Glassdoor).

Por su parte, los perfiles más requeridos en empresas de servicios serán ejecutivos comerciales ($ 81.952); analistas de crédito ($ 105.591 por mes, en base a 63 sueldos); y televendedores (desde $43.587) para cubrir la demanda de personal de sectores como seguros & finanzas, telecomunicaciones, logística y de Tecnologías de la Información (TI).

Un programador en Mendoza supera los $100 mil mensuales

Las nuevas tecnologías: oferta laboral y salarios en dólares

Las posiciones mejor pagas en todo el país, no solo en la provincia, se relacionan con el sector IT, o de industrias tecnológicas, que coincide con ser uno de los ofrece mayor demanda (sin fronteras), y para el que hay escasez de candidatos.

“Aquellos puestos relacionados a la industria IT, ya que la búsqueda de perfiles de este sector presenta una escasez de talento muy marcada. En este sentido, según nuestra Encuesta de Expectativa de Empleo correspondiente al segundo trimestre del 2022, observamos que la industria de IT, Tecnología, Telecomunicaciones, Comunicaciones y medios presenta una ENE de +17%, siendo uno de los rubros con intenciones más fuertes de contratación de la Encuesta. Relacionamos específicamente este resultado con la creciente digitalización de organizaciones de todos los rubros”, explicaron al respecto desde ManpowerGroup.

De acuerdo con el sitio Glassdoor, que permite a los trabajadores subir de forma anónima sus salarios y a qué se dedican, para que los aspirantes a puestos laborales puedan conocer detalles de las empresas y cuánto pagan, un programador, gana en promedio $106.838 al mes, de sueldo base promedio en Mendoza, y $194.000 quienes mejor ganan (en base a 36 sueldos declarados por los mismos trabajadores).

Pero la industria está en crisis no solo por la escasez de talentos, sino porque no logran retener a los pocos profesionales capacitados que hay en el mercado laboral. Ángel Pérez Puletti, fundador y CEO de Baufest, graficó la situación con datos sobre la tasa de rotación que tienen las empresas, que alcanza el 20%, es decir que el promedio de tiempo de permanencia de un empleado en una empresa dedicada a las nuevas tecnologías es de 2,5 años, en las grandes empresas, y de 1,5 año en las más chicas. “Esa rotación no calza justo con el principio y el final de un proyecto y genera grandes problemas para las empresas formales, porque se da en el momento en que una empresa considera que puede ganar más en el mercado informal y de ganarle a la inflación”, cerró.

Todo esto contribuye a que cada vez tengan que ofrecer mejores salarios para conservar a los trabajadores, y que en la actualidad barajen alternativas para pagar salarios en dólares: Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, señaló que se viene trabajando desde febrero del año pasado en soluciones posibles junto al Gobierno Nacional. “En este sentido somos socios con el Estado que quiere mantener las divisas dentro del sector formal, y los empresarios que quieren mantener el talento en las empresas”, comentó.

“Pedimos dólares libres para que las empresas puedan pagar salarios en dólares, el pedido fue aceptado y pasó a revisión por el Banco Central, pero por el momento en que se vive, o quizás por el acuerdo con el FMI, todavía no se han expedido. Serían dólares exclusivamente para el pago de salarios”, agregó.

Mendoza 03 de agosto de 2021 Los empleados de comercio lograron un nuevo aumento salarial Foto:José Gutierrez / Los Andes

El sueldo de los empleados de comercio

Los trabajadores mercantiles influyen en las estadísticas del salario promedio local por la cantidad de empleados que agrupa el sector, y por eso, merecen un apartado.

“Los empleados de comercio convencionados en Mendoza (agrupados en Faecys), son más de 30.000. Ellos, van a alcanzar los salarios acordados en paritarias”, explicó Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio en Mendoza.

Es que, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a las cámaras empresarias firmaron el pasado jueves el cierre de la paritaria anual (de abril 2022 a marzo 2023), con un incremento de su básico de convenio del 59,5%. Así, los trabajadores de la categoría vendedor, cobrarán con el salario de abril (este mes), $93.758,76, compuestos por un salario básico de $88.451,66, más un plus “no remunerativo”, de $5.307,10.

De la misma manera, con los salarios de mayo, a cobrar en junio, al mismo básico se le sumará un plus de $10.614,20, también no remunerativo, que llevará el salario de ese mes a $99.065,86. El sueldo básico se mantendrá sin cambios hasta marzo del próximo año, cuando todos los incrementos no remunerativos se integren al salario y la remuneración total sea de $141.080,40 para un vendedor.