Empleados de comercio: ¿Por qué no todos cobran los $90.000 acordados?

Los Empleados de Comercio cobrarán alrededor de $90.000 por un cargo completo, con antigüedad incluida el próximo mes. Esto se debe a que, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), CAME, UDECA y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un reajuste del acuerdo paritario 2021 para la actividad mercantil (CCT 130/75), realizada en virtud de la cláusula cuarta del acuerdo firmado en abril de 2021.

En concreto, las partes pactaron un incremento salarial del 13% sobre los valores expresados para el mes de mayo de 2021.

El Secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, explicó que se logró establecer el cierre de la paritaria anual que abarca el periodo entre abril de 2021 y marzo 2022 para todo el país, con un incremento del básico de convenio que implica un ajuste anual del 54%: a tal efecto, se eleva el piso salarial de $74.733 a $90.000 (incluido presentismo)”.

¿Por qué no todos cobran los $90.000 acordados?

“Los empleados de comercio convencionados en Mendoza(agrupados en Faecys), son más de 30.000. Ellos, van a alcanzar un sueldo de $90.000, con el presentismo incluido, gracias a una cláusula del 13% que cierra la paritaria de 2021 y volverá a abrirse en abril”, explicó Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio en Mendoza.

La cifra señalada es el salario mínimo, con presentismo incluido y para jornadas laborales completas, pero el representante sindical reconoció que hay casos en los que no se paga, y estos, responden a la informalidad que existe en el sector y que ellos tratan de combatir.

“Hay empleadores que cumplen y otros que no, por suerte no son la mayoría, pero tenemos que poder equilibrar y hacer regular el pago de salarios. No siempre llegamos a todos lados, y muchas veces los empleados por temor a perder sus puestos no denuncian, pero es la Secretaria de Trabajo la que tiene el poder y cierta estructura para lograr que se cumplan los acuerdos”, cerró Ligorria.

El salario promedio de Mendoza, tanto del sector público, como privado de Mendoza, asciende a $74.000 y las paritarias le ponen presión a los empresarios para alcanzar niveles más altos. Foto: José Gutierrez / Los Andes

¿Cuánto cobra el resto de los mendocinos?

Finalmente, el economista José Vargas, titular de Evaluecon, comentó que el salario promedio de Mendoza, tanto del sector público, como privado de Mendoza, asciende a $74.000 (a diciembre de 2021), y las negociaciones de sectores como el comercio ponen presión al resto de los gremios, pero señaló un riesgo que esto conlleva.

“Se están empezando a dar recomposiciones salariales, estamos viendo qué están logrando entidades representantivas del Comercio o el sector Bancario, y lo que están negociando los estatales, con un 50%. Todo esto, aun teniendo en cuenta que, algunos arreglan de manera remunerativa (con efecto en conceptos como el aguinaldo), y otros no remunerativa, se terminará por trasladar al precio de bienes y servicios. Por ahora la política de ingresos es tratar de seguir a la inflación y eso es entendible, pero peligroso”, cerró.