Empleados de Comercio: el básico aumentó a $90.000 ¿cuánto se cobra según la escala?

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), CAME, UDECA y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) suscribieron un reajuste del acuerdo paritario 2021 para la actividad mercantil (CCT 130/75), realizada en virtud de la cláusula cuarta del acuerdo firmado en abril de 2021.

En concreto, las partes pactaron un incremento salarial del 13% sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 a cuyo efecto se tomará como base de cálculo los valores expresados para el mes de mayo de 2021.

“Luego de que expusiéramos el sinnúmero de dificultades que han provocado la embestida inflacionaria y las oscilaciones de una economía endeble, el Secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, logró establecer el cierre de la paritaria anual que abarca el periodo entre abril de 2021 y marzo 2022. En función de recobrar el poder adquisitivo de los mercantiles y ajustar los salarios a los procesos inflacionarios actuales, Cavalieri consiguió un incremento del básico de convenio que implica un incremento anual del 54%: a tal efecto, se eleva el piso salarial de $74.733 a $90.000 (incluido presentismo)”, informó la Faecys.

Las sumas no remunerativas no se incluirán en los cálculos para adicionales ni aguinaldo

Aumento en dos tramos y “no remunerativo”

El mencionado aumento de 13% se abonará en forma de asignación no remunerativa (Art. 6 Ley 24.241), en su valor nominal y no acumulativamente, en dos tramos consecutivos: 3% en el mes de febrero de 2022 (adicional el 8% previamente pactado en el acuerdo del día 27 de abril 2021 para la paritaria vigente), y 10% en el mes de marzo de 2022. Estos incrementos mantendrán su carácter no remunerativo hasta abril de 2022, momento en que se incorporarán a los nuevos básicos de convenio por su valor nominal.

Según comunicó la CAC, “es importante destacar que lo acordado no tiene impacto sobre los adicionales del CCT 130/75 mientras mantenga su condición de no remunerativo y, por tanto, no se aplicará ningún equivalente hasta su incorporación, a saber: presentismo, antigüedad, cajero, armado de vidrieras, chofer y ayudante de chofer. Tampoco computarán para el cálculo del sueldo anual complementario (aguinaldo)”.

Se aclara que los incrementos de la revisión en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Rio Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de lo pactado constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

Simultáneamente, se acordó la prórroga en idénticos términos y condiciones, para los meses de enero a junio de 2022, ambos inclusive, del Convenio de emergencia por suspensión de actividades para el sostenimiento de los puestos de trabajo y la actividad económica (Resol.515/20 MT y Cctes.).

¿Cuánto cobrarán los Empleados de Comercio?

Maestranza (sin presentismo)

Categoría A: 72.468,38

Categoría B: 72.678,19

Categoría C: 71.692,60

Administrativo (sin presentismo)

Categoría A: 73.255,83

Categoría B: 73.571,12

Categoría C: 73.886,00

Categoría D: 74.831,15

Categoría E: 75.618,61

Categoría F: 76.773,68

Cajero (sin presentismo)

Categoría A: 73.518,28

Categoría B: 73.886,00

Categoría C: 74.358,58

Personal auxiliar (sin presentismo)

Categoría A: 73.518,28

Categoría B: 74.043,39

Categoría C: 75.776,10

Auxiliar especializado (sin presentismo)

Categoría A: 74.148,56

Categoría B: 75.093,60

Vendedor (sin presentismo)