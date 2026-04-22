El salario de un vendedor de local de ropa no surge de un único valor fijo. En los locales encuadrados en el Convenio 130/75 de Empleados de Comercio , el salario cambia según la categoría del vendedor y puede subir además por otros conceptos que se agregan al recibo.

Según la psicología, las personas nacidas en los 60 y 70 son más resilientes por este motivo

Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos aprendieron una valiosa lección

La paritaria firmada para abril, mayo y junio de 2026 fijó un aumento salarial total del 5% , repartido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio .

Además, para mayo seguirá vigente el esquema de sumas no remunerativas : se mantienen los $100.000 que ya venían del primer trimestre y se suma otro extra de $20.000 , por lo que ese mes continuará un adicional total de $120.000 .

Si el empleado está registrado como Vendedor dentro del convenio de Comercio, la escala salarial publicada para mayo de 2026 queda así:

Ese es el dato más útil para la mayoría de los lectores: el piso de referencia para un vendedor de local de ropa en mayo arranca en $1.232.079 y sube según la categoría. En otras palabras, no hay un único sueldo de “vendedor de ropa”, sino una escala que va desde A hasta D .

La diferencia entre las categorías tiene que ver con el tipo de tarea y el nivel de responsabilidad. En el convenio de Comercio, el Vendedor A corresponde a tareas más básicas de promoción o degustación.

Cuánto cobrará un vendedor de local de ropa en mayo 2026 (1)

El Vendedor B es el vendedor o promotor típico de local, que atiende al público y concreta ventas. El Vendedor C ya implica un rol de encargado de segunda, con cierta supervisión sobre un sector o sobre otros trabajadores.

Y el Vendedor D corresponde a jefes de segunda o encargados de primera, es decir, puestos con más responsabilidad dentro del local.

Por qué dos vendedores pueden cobrar distinto en el mismo rubro

Ahí aparece una diferencia que suele generar confusión. Dos personas que trabajan vendiendo ropa pueden tener recibos distintos aunque estén en el mismo local. El motivo es que el convenio no sólo distingue categorías, sino que además suma adicionales.

Entre los conceptos que pueden empujar el monto hacia arriba están:

Antigüedad , que equivale al 1% por cada año trabajado

, que equivale al Presentismo , previsto en el convenio

, previsto en el convenio Comisiones , si el local las paga

, si el local las paga Adicional por armado de vidriera, para quienes cumplen esa tarea específica

Eso significa que la escala publicada sirve como base de referencia, pero el salario final puede ser mayor cuando se suman esos extras.

El detalle que conviene mirar antes de hacer la cuenta

Hay otro punto importante: los valores difundidos para mayo corresponden a la escala salarial del convenio, no necesariamente al monto “en mano”. Después, sobre el recibo, pueden aparecer descuentos y aportes, y también adicionales que cambian el resultado final.

Por eso, para alguien que quiere orientarse rápido, la mejor forma de leer la escala es esta: primero mirar la categoría y después ver qué extras se agregan.