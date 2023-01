¿En qué trabajar, cuando no hay trabajo?

En tiempos de incertidumbre económica, muchos buscan alternativas para generar ingresos desde casa. Sin embargo, a estas alturas no hace falta explicar que vivimos tiempos difíciles y este año no es muy probable que eso se revierta, por lo que dicha tarea será difícil.

Más allá del contexto desfavorable que nos toca transitar, aún existen oportunidades en Argentina y en Mendoza para las personas que quieran comenzar un nuevo negocio. En este caso, elegir en qué van a trabajar y quién va a ser su cliente objetivo es mucho más importante que cuánto se van a esforzar.

En esta instancia, conocer un poco de economía les puede ser muy favorable. Cuando uno plantea un posible negocio, siempre tiene que pensar en sus posibles clientes. En particular deberíamos conocer sus gustos, dónde los podemos encontrar y su nivel de ingreso. En esa última palabra me quiero centrar: a lo largo y ancho de nuestro país el nivel de ingreso no hace otra cosa que caer, complicando tanto a los consumidores, como a los productores y comerciantes que en definitiva subsisten de los primeros.

¿Cuál es la alternativa entonces? Una opción interesante es orientar nuestros productos y servicios hacia el mercado extranjero, ya sea como exportaciones o como servicios a turistas.

La devaluación de nuestra moneda hace que, para quienes vienen de otros países, nuestros productos y servicios resulten muy convenientes. Esto nos permite competir con precios más bajos en el mercado internacional y, al mismo tiempo, aprovechar la demanda turística que pueda existir en nuestro país.

A su vez, este trimestre vamos a experimentar algo que hace 36 años no pasaba: la prensa mundial está hablando de Argentina por haber salido campeona del mundo, nos han puesto en la vidriera y por suerte tenemos mucho que ofrecer. Este “efecto mundial”, para darle un nombre, hace que nuestro país se haga presente en la mente de miles de turistas. Más aún, si combinamos esto con el hecho de que quien viene con dólares o euros a Argentina tiene un poder adquisitivo mayor que en su país de origen, está claro entonces que las empresas y negocios que enfoquen sus esfuerzos en los extranjeros no solo van a tener buenos clientes, sino que además van a ser muchos.

Vender al exterior

Queda una arista más por analizar. En un mundo cada vez más conectado a través de internet, es más fácil que nunca llegar a clientes en el extranjero y establecer relaciones comerciales a distancia. Existen muchas plataformas en línea que facilitan la exportación de productos y la prestación de servicios a clientes en el extranjero.

No estamos hablando de ser programador y trabajar para Estados Unidos, sino que en este nuevo mundo hay lugar para todos. Se puede hacer manejo de redes sociales para Chile, ser diseñador para Perú o simplemente crear un curso relacionado a la propia profesión y venderlo a toda Latinoamérica. Ni mencionar las posibilidades que se abren si uno domina el inglés.

Por supuesto, en el papel la idea suena linda y fácil, pero en la realidad es complicado comenzar. Por eso quiero retomar lo que mencioné en el segundo párrafo: en estos tiempos, elegir en qué trabajar es más importante que cuánto nos esforcemos.

Si hoy abrimos una tienda que está orientada a argentinos, sabremos desde el comienzo que tenemos un techo, su escaso nivel de ingreso. Sin importar el ímpetu con el que lo hagamos, nos vamos a estancar. Pero, si elegimos un mercado más prometedor, a pesar de ser más difícil comenzar, las recompensas de éxito serán mucho mayores.

Para cerrar esta nota, creo que emprender desde casa y orientar nuestros productos y servicios hacia el mercado extranjero puede ser una excelente opción en tiempos de devaluación. Aprovechando la conveniencia que representamos para quienes vienen de otros países, podemos generar ingresos y, al mismo tiempo, contribuir a la economía del país a través del comercio internacional.