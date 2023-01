El vino mendocino busca superar los U$S 50 millones en exportaciones a Asia

El mercado asiático se presenta en este 2023 como una de las grandes oportunidades para recuperar las exportaciones del vino argentino. Después de un 2022 que cerró con una caída del 21% en volumen en los despachos al exterior (un -10% en los fraccionados) y con una baja del 8% en el valor (-6,6% en los fraccionados), según las estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el efecto por haber ganado la Copa del Mundo y la reciente apertura respecto al Covid de China son dos de los principales factores que alientan las perspectivas de la marca “Argentina”.

Si bien hablamos de un mercado todavía menor respecto a Estados Unidos, Brasil o Europa, las bodegas mendocinas tienen el gran desafío de superar U$S 48 millones en exportaciones a Asia que se generaron en 2021, de acuerdo a los números de ProMendoza (las cifras de 2022 todavía no están disponibles).

Para ese año, los despachos de vino en los principales cinco destinos asiáticos acumularon U$S 47.291.263 FOB, un total que se desprende de U$S 23.877.935 para China, U$S 11.065.470 para la República de Corea, unos U$S 6.546.257 en Japón, U$S 5.494.388 correspondientes a Singapur y U$S 307.213 para India.

Fernando Urdaniz, coordinador de Promoción Comercial de ProMendoza, planteó que el mercado asiático siempre ha sido prioritario, pero las restricciones de la pandemia de coronavirus impidieron los viajes comerciales entre 2020 y 2022. “Si se analizan los números, seguramente estén un poco más bajos, pero responde al impedimento del covid. Todavía no tenemos las estadísticas de 2022 completas, pero se ve una clara tendencia. Pero a pesar de la pandemia, por ejemplo en China, las exportaciones de vino se han mantenido estable entre los 22 y 25 millones de dólares, pese a que no se han realizado acciones comerciales allí”, declaró.

En el ranking de los 20 principales destinos de vino embotellado de Argentina en el acumulado de 12 meses en octubre de 2022 podemos encontrar a China en el puesto 8, Corea en 12 y Japón en el 17, de acuerdo al reporte del Centro de Estudios Económicos de Bodegas de Argentina (BdA), en base a los datos del Área de Innovación de la UNCuyo.

Las exportaciones en 2022 cerraron a la baja, pero en 2023 las perspectivas parecen mejorar.

El gran potencial de Asia para el vino mendocino

Alejandro Vigil, presidente de Wine of Argentina (WofA), explicó que hay un potencial enorme en Asia: “Allí tenemos que trabajar en otros aspectos que no tienen que ver con la vitivinicultura y el vino en sí”. En este sentido, remarcó que China ha dejado de comprar fuertemente a Australia, que era el mayor proveedor de vinos en ese mercado y otros países de Asia, con un impuesto muy alto para los chinos. “Nosotros tenemos que trabajar en bajar las tasas, algo que ya hizo Chile y ahora está vendiendo 10 veces más de lo que hacía hace tres años. Tenemos que ver esos aspectos que tienen que ver con el aspecto diplomático”, agregó Vigil.

En este sentido coincidió Ramiro Barrios, director de Comercio Exterior de BdA: “Chile cuenta con tratados de libre comercio con China, Corea del Sur y Japón, por lo que la participación de ellos en este mercado es muy superior a Argentina. Por caso, en el mercado chino, Argentina es el séptimo proveedor de vinos con unas 600.000 cajas anuales y Chile es el segundo con 7,2 millones de cajas, aunque el precio promedio de nuestro país es superior”.

Una de las bodegas que planea seguir el modelo chileno, teniendo en cuenta la nacionalidad de su propietario y el éxito que ha tenido en Asia con Viña Montes, es Kaikén. “El proyecto que tenemos en mente es que (la bodega) crezca para atacar muy fuerte los mercados internacionales, para penetrar en Asía. Es difícil porque Argentina no tiene tratados de libre comercio como los tiene Chile, con los principales países de la región: China, Corea y Japón”, dijo Aurelio Montes en una entrevista reciente para este medio.

El fundador de Kaikén agregó: “Estamos muy abocados en lograr la colocación de nuestros productos en Asía, que es el faro que nos alumbra el camino. Porque hoy en día es allí en dónde está el consumo, el dinero y la población. Europa está muy afectada por la guerra de Ucrania y Estados Unidos tiene otras prioridades, por lo tanto en Asía es donde debemos estar y concentrar nuestro esfuerzo para ir creciendo con nuestra marca”.

Otro de los puntos fuertes que hay que aprovechar en este 2023 es el efecto mundialista por la conquista de Qatar 2022. Así lo entiende Alejandro Vigil: “Argentina tiene un potencial enorme dado por el fútbol. Argentina está en boca de todos y en Asia no pasa desapercibido. Deberíamos aprovechar este viento a favor para sumar promoción en el vino”.

el mercado asiático presenta un gran atractivo para las bodegas mendocinas.

La oportunidad en la apertura de China

En los últimos días, se conoció la noticia de que China eliminará la cuarentena para viajeros internacionales por primera vez desde que se decretó la pandemia de coronavirus. Como en muchos otros destinos, solo se pedirá un PCR negativo realizado dentro de las 48 horas previas al viaje. Así, las bodegas argentinas podrán retomar los viajes comerciales al mayor mercado asiático.

“Si bien durante la pandemia siguió el contacto con Asia de manera virtual, muchos planes no se concretan, en el caso específico de China, hasta que se da la apertura”, señaló Barrios. Desde su punto de vista, esto tendrá un impacto positivo. “No solo porque la posibilidad de viajar al país permite diseñar nuevos planes de marketing, sino porque va a haber más afluencia de turismo y hasta los mismos consumidores chinos tendrán más libertades”, celebró el referente en comercio exterior de BdA.

Incluso, para Barrios la medida repercutirá en los negocios que las bodegas tienen en el resto de los países asiáticos: “En el resto no se esperan tantos cambios, pero el poder volver va a dinamizar el trabajo que requiere construir un mercado de exportación”.

Fernando Urdaniz adelantó que, con la apertura, desde ProMendoza comenzará a implementar un plan de acción en el mercado asiático desde el mes de marzo, aunque las acciones más importantes se darán en mayo, con participación en importantes ferias.

En la primera mitad del año, ProMendoza y alrededor de una decena de bodegas (todavía no se ha abierto la convocatoria) que viajarán con ellos emprenderán una gira que iniciará con la la ProWein de Hong Kong, luego el recorrido seguirá por Guangzhou, al sur de China, en la feria Interwine. La siguiente parada serán los dos hubs logísticos que la entidad tiene en Shanghái. También estarán en la Interwine de Macau y el cierre se dará en la Vinexpo de Singapur, donde también hay un hub logístico.

“Es una realidad que el mercado europeo está más complicado que el asiático. Es una alternativa. Si bien el consumo de vino es muy moderado en estos países, de hecho China tiene alrededor de un litro per cápita, representa una posibilidad muy interesante y muestra tendencias positivas”, completó Urdaniz.