En primera persona: cuánto cuesta cruzar a Chile y todo lo que te piden

“Cuando llegamos a la aduana estaba el rumor de que te exigían tercera dosis para cruzar y nos dio un poco de miedo porque yo no alcancé a vacunarme con la tercera dosis porque no me daba el tiempo”, dijo la mendocina. Sin embargo, para ingresar al vecino país solo se requiere tener dos dosis de las vacunas autorizadas en Chile. El trámite puede realizarse en la web mevacuno.cl y pueden demorar hasta tres semanas.