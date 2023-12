En Mendoza, para llenar el tanque con súper ya se paga $ 30.000

La última actualización de precios de los combustibles líquidos en Mendoza marcó un fuerte impacto en el bolsillo de los usuarios. Actualmente llenar un tanque de 50 litros con nafta súper (la más popular del mercado) representa un desembolso de al menos $29.950, unos $ 8.450 más que lo ajustado el pasado 8 de diciembre.

Este ajuste en el valor de los combustibles responde al movimiento que sufrió el tipo de cambio oficial (tras una devaluación de más del 50% del peso la semana pasada), y al proceso de recuperación de los precios luego del “congelamiento” que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández con el programa Precios Justos.

La petrolera estatal YPF siguió el aumento anticipado por Axion y Shell e incrementó también los precios de sus combustibles en las últimas horas del miércoles. Se trata de una suba de entre el 37 y 40%, según el tipo de nafta y gasoil. Foto: Orlando Pelichotti

¿Cuánto cuesta cargar el tanque de los vehículos más populares?

Con este nuevo esquema tarifario la situación se torna aún más preocupante para los propietarios de camionetas (como la Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Toyota Hilux, Renault Alaskan y de la Nissan Frontier), que tienen una capacidad de carga, en sus tanques, de 80 litros.

A modo de ejemplo, la Ranger 2.5 XL utilizando nafta súper, experimentan un aumento de casi $ 12.000 que los que necesitaba el 8 de diciembre para cumplir con el mismo fin. Actualmente para llenar el tanque hoy pagan $ 47.920, mientras que por una versión Premium, $ 58.000.

En el caso de la Ford Ranger versión XL Diésel (equipada con un Motor 2.2 Litros), con el gasoil más económico de la plaza (a $ 655) demandará de un coste de $ 52.400. En caso de mejorar el carburante, por una calidad Premium (a $ 769), el precio final será de $ 61.520.

En el caso de los autos más elegidos por los argentinos, como lo son el Fiat Cronos, Peugeot 208, Toyota Etios, Renault Sandero, Volkswagen Gol, Ford Fiesta y Chevrolet Corsa, en todos los casos, sus tanques de combustibles tienen una capacidad que va desde los 45 a hasta los 55 litros.

Es por eso que con una motorización naftera, un tanque de 50 litros en promedio, con un precio por unidad de $ 599, el mendocino deberá pagar $29.950. En tanto que por la versión de mejor octanaje a $725, abonará en total $36.250. En el caso del gasoil, tomando como referencia el precio más económico, un tanque de 50 litros costará $ 32.750 (a $ 655 por litro).

Entre los vehículos masivos, usados para el transporte personal o para trasladar cargas menores, se posicionan el Renault Kangoo (con un tanque de 50 litros), y el Peugeot Partner (55 litros). El mendocino que los utilice para trabajo necesitará de $29.950 o $ 32.945, respectivamente para llenar su tanque.

Para el ex secretario de Energía Daniel Montamat, “restaría un aumento del 18% para las naftas y del 26% en el caso del gasoil”. / Foto: Orlando Pelichotti

Hacia valores internacionales

Esta tercera actualización, en menos de un mes, sigue la tendencia al alza que comenzó en noviembre con un aumento del 14%, seguido por un ajuste del 25% el 8 de diciembre y el reciente 37% que aplicaron las grandes operadoras. Sin embargo, aún restan nuevos ajustes para alcanzar la paridad con el valor de importación.

Para el ex secretario de Energía Daniel Montamat, “restaría un aumento del 18% para las naftas y del 26% en el caso del gasoil”. En el sitio Surtidores, el ex funcionario del gobierno de Fernando De la Rúa, explicó que: “Si bien hubo una aproximación con la devaluación, todavía hay una distorsión importante con lo cual esto hace prever que puede haber nuevos reajustes que obviamente se van a dar cuando se vaya tocando el tipo de cambio”.

En medio de este panorama, el público se ve obligado a adaptarse a una realidad en la que los costos de movilidad y transporte se ven fuertemente impactados, planteando desafíos adicionales en un contexto económico ya complejo. La evolución de esta situación y las posibles respuestas tanto de los consumidores como de las autoridades competentes siguen siendo tema de debate entre usuarios.

En Argentina se paga casi un dólar por litro

Tras la última actualización y de acuerdo con datos de Global Petrol Price, Argentina se ubica en el sexto lugar del ranking regional de precios de combustibles. Escalafón que es liderado por Uruguay con un valor de U$S 1,92 por litro, seguido por Chile con U$S 1,47 y Perú con U$S 1,39.

Brasil y Colombia ocupan el cuarto y quinto lugar con U$S 1,13 y U$S 0,97, respectivamente. Argentina se ubica en la sexta posición con un precio de U$S 0,95 por litro (nafta Premium), mientras que Paraguay con U$S 0,86 y Bolivia con U$S 0,54 tiene los valores más bajos de la región.

