Empleados de Comercio: con los aumentos de marzo, así queda el sueldo de un trabajador

Este mes, los empleados de Comercio cobran un nuevo aumento del 10%, correspondiente a la segunda cuota del 13% no remunerativo, acordado en febrero pasado.

“Luego de que expusiéramos el sinnúmero de dificultades que han provocado la embestida inflacionaria y las oscilaciones de una economía endeble, el Secretario General de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), Armando Cavalieri, logró establecer el cierre de la paritaria anual que abarca el periodo entre abril de 2021 y marzo 2022. En función de recobrar el poder adquisitivo de los mercantiles y ajustar los salarios a los procesos inflacionarios actuales, Cavalieri consiguió un incremento del básico de convenio que implica un incremento anual del 54%: a tal efecto, se eleva el piso salarial de $74.733 a $90.000 (incluido presentismo)”, informó la Faecys, en ese entonces.

De esta manera, 1,2 millones de trabajadores encuadrados en el CCT 130/75, afiliados a la Federación Argentina de Empleados de Comercio (Faecys), recibirán el aumento acordado con las Cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA.

El incremento es “no remunerativo”, lo que implica que no será tomado en cuenta para el cálculo por antigüedad, presentismo o zona desfavorable, como tampoco en el cálculo del aguinaldo, o medio sueldo anual complementario (SAC).

En marzo aumenta el salario de los empleados de comercio

¿Cómo quedan los sueldos de los empleados de comercio en marzo?

Los aumentos de marzo equivale a una suma no remunerativa, equivalente al 29% (8% + 8% + 3% + 10%) del básico a mayo 2021.

Las escalas:

Según informaron desde la Faecys, el piso salarial se eleva de $74.733 a $90.000 con presentismo incluido, así:

La categoría Maestranza tendrá un básico de $ 71.692 y un máximo de $ 74.733.

La categoría Administrativo iniciará marzo con un piso salarial de $ 75.545 y un valor tope de $ 79.179.

La categoría Cajeros de Empleados de Comercio cobrarán en marzo un sueldo básico de $ 75.815, mientras que el máximo será de $76.682.

La categoría Personal Auxiliar iniciará marzo de 2022 con un salario básico de $ 75.815.

Auxiliar Especializo, la categoría de Empleados de Comercio, cobrarán en marzo 2022 con un monto mínimo de $ 76.465.

La categoría Vendedor tendrá un salario básico en marzo de 2022 de $ 75.815,73.

En marzo aumenta el salario de los empleados de comercio. Foto José Gutiérrez.

¿POR QUÉ NO TODOS COBRAN LOS $90.000 ACORDADOS?

“Los empleados de comercio convencionados en Mendoza(agrupados en Faecys), son más de 30.000. Ellos, van a alcanzar un sueldo de $90.000, con el presentismo incluido, gracias a una cláusula del 13% que cierra la paritaria de 2021 y volverá a abrirse en abril”, explicó Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio en Mendoza.

La cifra señalada es el salario mínimo, con presentismo incluido y para jornadas laborales completas, pero el representante sindical reconoció que hay casos en los que no se paga, y estos, responden a la informalidad que existe en el sector y que ellos tratan de combatir.

“Hay empleadores que cumplen y otros que no, por suerte no son la mayoría, pero tenemos que poder equilibrar y hacer regular el pago de salarios. No siempre llegamos a todos lados, y muchas veces los empleados por temor a perder sus puestos no denuncian, pero es la Secretaria de Trabajo la que tiene el poder y cierta estructura para lograr que se cumplan los acuerdos”, cerró Ligorria.