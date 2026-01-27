Empleados de comercio: cuánto cobrarán los vendedores en febrero con bono y jornada completa o media

Los vendedores del rubro comercio perciben en febrero un sueldo de empleado de comercio que incluye el pago del bono acordado en paritarias. La liquidación contempla dos sumas fijas que se abonan de manera transitoria y se suman al salario mensual según la categoría.

El riesgo país muy cerca de romper la barrera de los 500 puntos: es el más bajo en 8 años

Empleados de comercio: cómo queda el sueldo de febrero con el bono confirmado

El esquema salarial rige en todo el país y alcanza tanto a quienes cumplen jornada completa como a los que trabajan con horarios reducidos . Los montos adicionales se mantendrán hasta marzo y luego pasarán a integrar las escalas básicas.

Según el acuerdo publicado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) , en febrero los vendedores cobran dos sumas fijas que totalizan $100.000 . El documento oficial indica: “El incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000 a otorgarse durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026”.

A ese importe se suma otra suma fija de $40.000 , que también se paga durante enero, febrero y marzo, y que recién se incorporará a las escalas salariales en abril. De esta manera, el bono impacta de forma directa en el sueldo mensual de los vendedores.

Las sumas fijas se pagan hasta marzo y luego se incorporan a las escalas salariales básicas.

Con este esquema, los salarios de febrero para vendedores quedan establecidos de la siguiente manera:

Vendedor A: $1.171.091

Vendedor B: $1.194.044

Vendedor C: $1.201.690

Vendedor D: $1.218.519

A estos valores se les adiciona el 1% por año de antigüedad, que se calcula tanto sobre el salario remunerativo como sobre las sumas no remunerativas incluidas en el bono.

Cuánto cobra un vendedor que trabaja 4 horas en febrero y cómo se paga el bono

En el caso de un vendedor que trabaja 4 horas diarias, 5 días a la semana, la jornada es de 20 horas semanales y se considera jornada reducida. En esta situación, el sueldo y el bono se pagan de manera proporcional.

Comercio - Empleados de comercio Los salarios de los vendedores varían por categoría, horas trabajadas y antigüedad.

Tomando como referencia un Vendedor A, cuyo salario de febrero en jornada completa es de $1.171.091, el ingreso mensual por media jornada ronda los $488.000.

Respecto al bono, el vendedor no cobra los $100.000 completos. El cálculo se realiza en función de las horas trabajadas:

Bono de $60.000: alrededor de $25.000

alrededor de Bono de $40.000: alrededor de $16.600

En total, el refuerzo para febrero es de aproximadamente $41.600, sobre el cual luego se aplican antigüedad y presentismo si corresponde.

Escala salarial completa de empleados de comercio en febrero 2026

Maestranza:

Maestranza A: $1.155.795

Maestranza B: $1.158.852

Maestranza C: $1.169.560

Administrativo:

Administrativo A: $1.167.268

Administrativo B: $1.171.860

Administrativo C: $1.176.448

Administrativo D: $1.190.218

Administrativo E: $1.201.690

Administrativo F: $1.218.519

Cajeros:

Cajeros A: $1.171.091

Cajeros B: $1.176.448

Cajeros C: $1.183.333

Auxiliar: