27 de enero de 2026 - 11:41

Empleados de comercio: cuánto cobrarán los vendedores en febrero con bono y jornada completa o media

Los vendedores de comercio cobran en febrero el bono acordado en paritarias, con montos distintos según la jornada laboral y la categoría.

El bono de febrero impacta en el sueldo de los vendedores según si trabajan jornada completa o reducida.

El bono de febrero impacta en el sueldo de los vendedores según si trabajan jornada completa o reducida.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los vendedores del rubro comercio perciben en febrero un sueldo de empleado de comercio que incluye el pago del bono acordado en paritarias. La liquidación contempla dos sumas fijas que se abonan de manera transitoria y se suman al salario mensual según la categoría.

Leé además

Los empleados de comercio cobran en febrero dos sumas fijas que impactan de manera diferenciada en el recibo de sueldo.

Empleados de comercio: cómo queda el sueldo de febrero con el bono confirmado

Por Melisa Sbrocco
El riesgo país muy cerca de romper la barrera de los 500 puntos: es el más bajo en 8 años.

El riesgo país muy cerca de romper la barrera de los 500 puntos: es el más bajo en 8 años

Por Redacción Economía

El esquema salarial rige en todo el país y alcanza tanto a quienes cumplen jornada completa como a los que trabajan con horarios reducidos. Los montos adicionales se mantendrán hasta marzo y luego pasarán a integrar las escalas básicas.

Cómo queda el sueldo de los vendedores en febrero con el bono

Según el acuerdo publicado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), en febrero los vendedores cobran dos sumas fijas que totalizan $100.000. El documento oficial indica: “El incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de $60.000 a otorgarse durante los meses de enero, febrero y marzo del 2026”.

Billete peso argentino
Las sumas fijas se pagan hasta marzo y luego se incorporan a las escalas salariales b&aacute;sicas.

Las sumas fijas se pagan hasta marzo y luego se incorporan a las escalas salariales básicas.

A ese importe se suma otra suma fija de $40.000, que también se paga durante enero, febrero y marzo, y que recién se incorporará a las escalas salariales en abril. De esta manera, el bono impacta de forma directa en el sueldo mensual de los vendedores.

Con este esquema, los salarios de febrero para vendedores quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Vendedor A: $1.171.091
  • Vendedor B: $1.194.044
  • Vendedor C: $1.201.690
  • Vendedor D: $1.218.519

A estos valores se les adiciona el 1% por año de antigüedad, que se calcula tanto sobre el salario remunerativo como sobre las sumas no remunerativas incluidas en el bono.

Cuánto cobra un vendedor que trabaja 4 horas en febrero y cómo se paga el bono

En el caso de un vendedor que trabaja 4 horas diarias, 5 días a la semana, la jornada es de 20 horas semanales y se considera jornada reducida. En esta situación, el sueldo y el bono se pagan de manera proporcional.

Comercio - Empleados de comercio
Los salarios de los vendedores var&iacute;an por categor&iacute;a, horas trabajadas y antig&uuml;edad.

Los salarios de los vendedores varían por categoría, horas trabajadas y antigüedad.

Tomando como referencia un Vendedor A, cuyo salario de febrero en jornada completa es de $1.171.091, el ingreso mensual por media jornada ronda los $488.000.

Respecto al bono, el vendedor no cobra los $100.000 completos. El cálculo se realiza en función de las horas trabajadas:

  • Bono de $60.000: alrededor de $25.000
  • Bono de $40.000: alrededor de $16.600

En total, el refuerzo para febrero es de aproximadamente $41.600, sobre el cual luego se aplican antigüedad y presentismo si corresponde.

Escala salarial completa de empleados de comercio en febrero 2026

Maestranza:

  • Maestranza A: $1.155.795
  • Maestranza B: $1.158.852
  • Maestranza C: $1.169.560

Administrativo:

  • Administrativo A: $1.167.268
  • Administrativo B: $1.171.860
  • Administrativo C: $1.176.448
  • Administrativo D: $1.190.218
  • Administrativo E: $1.201.690
  • Administrativo F: $1.218.519

Cajeros:

  • Cajeros A: $1.171.091
  • Cajeros B: $1.176.448
  • Cajeros C: $1.183.333

Auxiliar:

  • Auxiliar A: $1.171.091
  • Auxiliar B: $1.178.740
  • Auxiliar C: $1.203.985
  • Auxiliar Especializado A: $1.180.274
  • Auxiliar Especializado B: $1.194.041
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro de Economía, Luis Caputo

Carga impositiva: CAME pidió a Caputo bajar las multas de la Ley de Inocencia Fiscal

Por Redacción Economía
el unico pais de latinoamerica que figura entre las economias mas grandes del mundo segun proyecciones 2026

El único país de Latinoamérica que figura entre las economías más grandes del mundo según proyecciones 2026

Por Andrés Aguilera
El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% con MODO y BNA+ para ahorrar hasta $60.000 en supermercados y mayoristas durante cinco miércoles.

Vuelve el reintegro de $60.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
ANSES oficializó el aumento febrero en las asignaciones familiares tras el último dato de inflación del INDEC.

ANSES confirmó el aumento febrero en las Asignaciones familiares: cuánto se cobra

Por Redacción Economía