Empleados de comercio con hasta $1.147.967: cuánto cobran con aumento y bono confirmado en noviembre

En noviembre, empleados de comercio recibirán aumento del 1% y suma fija de $40.000 según el acuerdo paritario 2025 de FAECYS.

La escala salarial de noviembre incluye ajustes para todas las categorías, desde maestranza hasta vendedores.

La escala salarial de noviembre incluye ajustes para todas las categorías, desde maestranza hasta vendedores.

En noviembre, los empleados de comercio recibirán un aumento del 1% sobre el básico, junto con una suma fija de $40.000, según el acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las empresas del sector.

El bono y el aumento mensual estarán vigentes hasta diciembre de 2025 y se reflejarán directamente en los recibos de sueldo de los trabajadores, incluyendo antigüedad y presentismo según el CCT 130/75.

Escala salarial de noviembre y nuevos ingresos por categoría

El aumento de noviembre se abonará en todas las categorías de empleados de comercio con 1% sobre el básico de junio más $40.000 de suma fija, de acuerdo con la paritaria 2025. Los incrementos se distribuyeron mensualmente de julio a diciembre, incluyendo a maestranza, administrativos, cajeros, auxiliares, auxiliares especializados y vendedores.

Empleados de comercio

Los sueldos se componen de sueldo básico, suma fija no remunerativa, antigüedad del 1% anual y presentismo según el CCT 130/75. La escala completa para noviembre establece los siguientes montos:

Maestranza:

  • Maestranza A: $1.085.835

  • Maestranza B: $1.088.863

  • Maestranza C: $1.099.470

Administrativos:

  • Administrativo A: $1.097.199

  • Administrativo B: $1.101.749

  • Administrativo C: $1.106.293

  • Administrativo D: $1.119.933

  • Administrativo E: $1.131.297

  • Administrativo F: $1.147.967

Cajeros:

  • Cajero A: $1.100.986

  • Cajero B: $1.106.293

  • Cajero C: $1.113.113

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
Salarios en Argentina.

Salarios en Argentina.

Auxiliares y auxiliares especializados:

  • Auxiliar A: $1.100.986

  • Auxiliar B: $1.108.563

  • Auxiliar C: $1.133.570

  • Auxiliar Especializado A: $1.110.082

  • Auxiliar Especializado B: $1.123.720

Vendedores:

  • Vendedor A: $1.100.986

  • Vendedor B: $1.123.723

  • Vendedor C: $1.131.297

  • Vendedor D: $1.147.967

El convenio, firmado por FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), estará vigente hasta el 30 de abril de 2026. Los representantes acordaron reunirse nuevamente en noviembre de 2025 para evaluar posibles ajustes según las variaciones económicas, garantizando que cualquier aumento futuro sea no remunerativo y no acumulativo.

Cuánto cobraran los cajeros por media jornada en noviembre

Para los empleados que trabajan media jornada, es decir, 4 horas diarias durante 5 días a la semana, el salario se calcula proporcionalmente según la categoría completa. Por ejemplo, un cajero A percibe $1.100.986 en jornada completa; en media jornada, su ingreso mensual será aproximadamente la mitad de esa cifra, sumando proporcionalmente la parte correspondiente del bono de $40.000.

Esta modalidad aplica a todas las categorías, incluyendo maestranza, administrativos, auxiliares y vendedores, permitiendo que quienes trabajan menos horas mantengan los beneficios del aumento y la suma fija. De esta forma, el acuerdo paritario 2025 asegura que los ajustes salariales se reflejen de manera proporcional y clara para todos los empleados de comercio, independientemente de la duración de su jornada laboral.

