Empleadas domésticas con aumento del 3% y bono: cuánto cobrarán en marzo

Las empleadas domésticas tendrán un aumento del 3% en dos tramos y un bono de hasta $20.000 según las horas trabajadas. Así quedan los sueldos desde febrero.

El aumento para empleadas domésticas se aplicará en febrero y marzo con bonos según la carga horaria semanal.

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial del 3% en total y cobrarán además un bono no remunerativo según las horas trabajadas. La actualización fue definida tras la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y contempla subas en dos tramos durante febrero y marzo de 2026, junto con sumas adicionales a cargo de los empleadores.

El esquema incluye incrementos del 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo, además de pagos extraordinarios que varían según la cantidad de horas semanales trabajadas.

Cómo es el aumento y el bono para empleadas domésticas

El personal doméstico recibirá un aumento salarial del 3% en dos etapas. El ajuste fue acordado tras la reunión de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto a la comisión sectorial en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información oficial, el esquema de bonos queda definido de la siguiente manera:

  • Hasta 12 horas semanales: $8.000
  • Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500
  • Más de 16 horas semanales: $20.000
Escala salarial completa para empleadas domésticas con aumento

Con el incremento del 1,5% aplicado desde febrero, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció los nuevos valores mínimos para empleadas domésticas según categoría y modalidad de trabajo.

Valores mínimos vigentes (febrero 2026)

Supervisión

  • Con retiro: $3.953,99 por hora | $493.250,51 mensuales

  • Sin retiro: $4.317,86 por hora | $547.807,65 mensuales

Tareas específicas

  • Con retiro: $3.751,59 por hora | $459.265,69 mensuales

  • Sin retiro: $4.100,04 por hora | $509.632,55 mensuales

Caseros

  • Sin retiro: $3.546,66 por hora | $448.433,64 mensuales

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $3.546,66 por hora | $448.433,64 mensuales

  • Sin retiro: $3.952,85 por hora | $498.106,74 mensuales

Tareas generales

  • Con retiro: $3.298,88 por hora | $404.702,97 mensuales

  • Sin retiro: $3.546,66 por hora | $448.434,64 mensuales

Además, el cálculo salarial contempla adicionales obligatorios como antigüedad (1% por año trabajado) y zona desfavorable (30%). La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares estableció también el pago de asignaciones no remunerativas durante ambos meses. La información fue publicada por Ignacio Online como fuente de referencia.

Cuánto cobrará una niñera por 4 horas diarias con aumento y bono

Una niñera que trabaja 4 horas por día, 5 días a la semana cumple unas 20 horas semanales, por lo que corresponde al tramo de más de 16 horas.

Esto implica:

  • Valor hora cuidado de personas con retiro (febrero): $3.546,66
  • Horas mensuales aproximadas: 80

Sueldo mensual estimado:

  • $3.546,66 × 80 horas = $283.732,80

A ese monto se suma el bono no remunerativo:

  • Bono mensual: $20.000

Total estimado a cobrar:

  • $303.732,80 por mes aproximadamente

