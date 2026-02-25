Empleadas domésticas con aumento del 3% y bono: cuánto cobrarán en marzo

Las empleadas domésticas tendrán un aumento del 3% en dos tramos y un bono de hasta $20.000 según las horas trabajadas. Así quedan los sueldos desde febrero.

El aumento para empleadas domésticas se aplicará en febrero y marzo con bonos según la carga horaria semanal.

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial del 3% en total y cobrarán además un bono no remunerativo según las horas trabajadas. La actualización fue definida tras la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y contempla subas en dos tramos durante febrero y marzo de 2026, junto con sumas adicionales a cargo de los empleadores.

El esquema incluye incrementos del 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo, además de pagos extraordinarios que varían según la cantidad de horas semanales trabajadas.

Cómo es el aumento y el bono para empleadas domésticas El personal doméstico recibirá un aumento salarial del 3% en dos etapas. El ajuste fue acordado tras la reunión de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social junto a la comisión sectorial en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información oficial, el esquema de bonos queda definido de la siguiente manera:

Hasta 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500

Más de 16 horas semanales: $20.000 Pesos, billetes.jpg Los nuevos sueldos incluyen subas del 1,5% mensual y sumas no remunerativas a cargo del empleador. Escala salarial completa para empleadas domésticas con aumento Con el incremento del 1,5% aplicado desde febrero, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció los nuevos valores mínimos para empleadas domésticas según categoría y modalidad de trabajo.