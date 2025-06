El titular de ARCA explicó las nuevas medidas a los empresarios mendocinos

“Es un dato que a veces desde el sector privado no se valora lo suficiente: que el Estado venga a Mendoza, que se genere un diálogo con cámaras que representan realidades muy distintas entre sí, y que podamos tener ese cara a cara que tantas veces reclamamos ” , subrayó Mauricio Badaloni , empresario y miembro titular de la UIA . Y agregó: “Yo esto lo destaco sinceramente” .

Según Badaloni, los funcionarios fueron “muy claros en que están generando incentivos para promover la formalidad”, pero advirtió sobre un posible efecto no deseado: “Es importante evitar que quienes no cumplieron terminen beneficiados frente a quienes sí hicieron el esfuerzo de estar al día. No es menor que hoy haya empresas que, para financiar impuestos, prefieran colocar el dinero en un plazo fijo porque les resulta más rentable”.