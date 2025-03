Mauricio Badaloni: "La competitividad es clave en Mendoza, pero los impuestos siguen siendo un obstáculo"

El rol del Gobierno y la necesidad de bajar impuestos

Durante su charla, Badaloni también se refirió al actual contexto político y la postura de los gobiernos locales y nacionales respecto a la reducción de impuestos.

Mencionó en particular el trabajo conjunto entre la Unión Industrial Mendocina y el Gobierno de Mendoza, destacando que uno de los siete ministros provinciales proviene del sector privado, como es el caso del Ministro de la Producción, quien tiene un enfoque técnico y cercano a las necesidades empresariales.

“En Mendoza, el Ministro Vargas Arizu tiene un enfoque directo con el sector privado, lo que es fundamental para avanzar en soluciones prácticas a nuestros problemas", afirmó Badaloni.

Rodolfo Vargas Arizu En el seminario a favor de Javier Milei marcaron presencia el ministro de la Producción Rodolfo Vargas Arizu, el empresario y directivo de la UIA Mauricio Badaloni, y Gustavo Barachini, junto a los diputados radicales con peluca Francisco Monti (Catamarca), Mariano Campero (Tucumán) y Pablo Cervi (Neuquén).

A su vez, el referente de la UIA expresó que la presión fiscal sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la competitividad local. Para Badaloni, la baja impositiva no solo es una demanda del sector privado, sino una necesidad para mejorar la competitividad y evitar que Mendoza siga perdiendo terreno frente a otros países, como Chile.

Además, recordó la importancia de lograr un acuerdo con el Gobierno Nacional para reducir la carga impositiva a nivel federal y provincial. Mencionó que la Ley de Fomento a la Inversión y el Empleo, presentada en el año anterior por el Ejecutivo, podría ser un paso en la dirección correcta, aunque aún hay ajustes importantes que hacer sobre los impuestos provinciales.

"El problema de los impuestos provinciales es muy grave. Si no logramos una reforma, las empresas no podrán seguir creciendo de manera sostenida", concluyó. Además, mencionó que si bien se está avanzando en ciertos frentes, como la mejora en los controles aduaneros y la agilización de trámites, estos cambios no son suficientes si no se acompasan con una reforma fiscal a nivel provincial.

Ley PYME y el impacto de las políticas de fomento a la inversión

Badaloni también reflexionó sobre la Ley PYME, destacando que si bien originalmente la intención era crear una ley que favoreciera exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas, en realidad se transformó en una ley que apunta al fomento de la inversión y la creación de empleo.

En su análisis, el empresario subrayó la importancia de generar un marco de previsibilidad para las PYMES, con el objetivo de atraer inversión. Además, destacó que uno de los aspectos más beneficiosos de la ley es la posibilidad de acceder a incentivos fiscales, los cuales pueden ser determinantes para que las empresas puedan hacer frente a los altos costos operativos.

El referente de UIA también mencionó la intervención de Luis Caputo, Ministro de Economía de la Nación, quien se ha comprometido con el sector privado para mejorar las condiciones económicas en Mendoza. “Caputo y Vargas Arizu han sido fundamentales en la búsqueda de soluciones concretas. En Mendoza, hemos avanzado mucho gracias a la colaboración entre el sector privado y el gobierno, y eso es algo que no debe perderse”, explicó.

En cuanto a los desafíos económicos del país, Badaloni reconoció que algunos sectores, como el textil, están reduciendo personal debido al aumento de los costos, pero remarcó que esto no es homogéneo en toda la provincia, ya que el impacto de la crisis económica se distribuye de manera desigual entre los sectores. En su opinión, la única solución efectiva sería una drástica reducción de impuestos, lo que permitiría a las empresas tener una mayor capacidad para resistir los aumentos de costos, como los de la energía y los combustibles, sin que estos se trasladen directamente a los precios finales.