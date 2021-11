El precio de los lotes en Mendoza: esto cuestan los terrenos según la zona

El precio de venta de un terreno puede variar según múltiples factores, desde los servicios con que cuente, hasta la ubicación del mismo, y también influirá la zona en la que esté ubicado, la cercanía hacia los principales accesos, y los barrios que lo rodeen. Aun así, es el primer costo a considerar, a la hora de empezar a proyectar la casa propia.

Debido a las variables que conforman el precio final, representantes del sector inmobiliario consultados por Los Andes, señalaron que resulta muy difícil dar un precio por metro cuadrado, no obstante, entre los avisos de terrenos que se pusieron en venta este año en la provincia de Mendoza, se destacaron precios que, en promedio, varían entre los u$s30.750 y $45.000, para superficies de 400 a 500 metros cuadrados, y de u$s82.500 por más de 900 metros cuadrados.

Los valores responden a los datos que el sitio Zonaprop le brindó a Los Andes, en respuesta a la consulta de cuánto cuestan en promedio los lotes en Mendoza, asimismo, explicaron que entre diciembre de 2018 y septiembre de este año, las pretensiones de los propietarios han disminuido considerablemente.

Así, en diciembre de 2018, un lote de menor superficie se publicaba en un valor de u$s39.875, uno intermedio en u$s67.130, y las fracciones de terreno de mayor tamaño promediaban los u$s105.000. Para septiembre de 2019, los avisos mostraban precios de u$s33.250, u$s53.000 y u$s86.750. De manera que, a la fecha, los terrenos intermedios, y los más costosos, son los que más valor han perdido en dólares.

Así, de acuerdo con Zonaprop, “la mediana a septiembre de este año fue de u$s45.000″.

El precio de los lotes por departamentos

La misma empresa, estimó los precios en barrios de Luján de Cuyo, Ciudad de Mendoza, Maipú Godoy Cruz, Chacras de Coria, Las Heras, San Rafael y Tunuyán, para mostrar las diferencias que pueden existir según las zonas en donde se encuentren cada una de las propiedades en venta.

La mayor cantidad de avisos que registran hoy, se encuentran en Luján de Cuyo (19%), en valores promedio, se trata de propiedades de 500 m², que se venden a u$s30.000; de 544 m², a u$s39.000; o de 890 m² a u$s60.000.

Los lotes en Vistalba (2%) merecen una consideración a parte, de acuerdo con Zonaprop, ya que en promedio, las superficies en venta son mayores, y se piden montos más altos: u$s32.000 (629 m²); u$s40.000 (1.000 m²); u$s49.000 (1.300 m² ); lo mismo sucede en Chacras de Coria (6%), en donde 538 m² pueden significar una inversión de u$s47.000; 750 m² de u$s58.500 y 1.200 m², de u$s89.000.

En la Ciudad, con igual porcentaje de avisos, la empresa señala que los valores promedio son de u$s43.000 (300 m²); u$s78.000 (456 m²) y u$s130.000 (601 m²).

En Maipú, señalaron que los precios inician en u$s25.000, para una superficie promedio de 350 m²; en u$s32.000, para 500 m², en promedio, y superando esa superficie, en los avisos figuran precios de venta que promedian los u$s39.999 (569 m²).

En Godoy Cruz (8%), los lotes que se publican, con 357 m² en promedio, tienen valores de venta de u$s55.000; por 511 m², u$s80.000, y por encima de esa superficie (760 m² en promedio), u$s169.000.

En Las Heras (6%), para invertir en un terreno de 420 m², en promedio, hay que tener en cuenta que los propietarios piden alrededor de u$s39.000; para 551 m², u$S50.000; y para 700 m², u$s70.000, en promedio.

En Guaymallén (3%), se venden lotes de 300 m² por u$s35.000; de 491 m² en u$s50.000, y de 900 m², en promedio, en u$s140.000.

En San Rafael (5%), por alrededor de 450 m², hay que considerar una inversión de u$s29.999; por 800 m², de u$s50.000; y por 1.881, de u$s110.000.

Finalmente, en Tunuyán (2%), por 600 m², hay que estimar ahorros por u$s30.000; por 960 m², por u$s50.000, y por 2.236 m², u$s95.000.

En todos los casos, hay que considerar que se trata de valores promedio, en superficies promedio, y según los avisos que se publicaron en Zonaprop en septiembre de este año. El promedio general da precios que varían entre los u$s30.750 y $45.000, para superficies de 400 a 500 metros cuadrados, y de u$s82.500 por más de 900 metros cuadrados.

Por su parte, Jorgelina Berrio, corredora pública de la oficina RE/MAX Mendoza, indicó que las zonas de Maipí, Luján, Guaymallén y Las Heras son las que cuentan con más desarrollos inmobiliarios en proceso. Los lotes cuestan entre U$S 8.000 y U$S 75.000, dependiendo por supuesto de los metros, ubicación y si es o no barrio privado. Por ejemplo un lote de 530 m2 en barrio privado para segmento A1 ronda los U$S 70.000 y un lote más alejado de la Ciudad cuesta unos U$S 18.000 en promedio.

El dólar en el sector inmobiliario

Por otro lado, de acuerdo con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, se puede hablar de un promedio de U$S 50 por m2 en Guaymallén. No obstante, en Corralitos habrá lotes de U$S 35, de U$S 80 en un barrio cerrado de la misma zona, y en Dorrego el precio irá de U$S 130 a U$S 180.

Irrera señaló que a la hora de hablar de la conversión del dólar a pesos, se considera un valor intermedio entre los máximos de 2021 que alcanzó la divisa en el mercado paralelo y el denominado “dólar solidario” (oficial más impuestos), por lo que se puede considerar una paridad de $180 por cada dólar.

En cuanto a lo que buscan los mendocinos, el presidente de la Cámara señaló que “la gente migra hacia las afueras”, porque con el mismo precio que se compraría en una zona cercana al microcentro, adquiere una propiedad en las afueras, y le queda resto para construir.