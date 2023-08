El blue rozó los $600 y prevén que siga subiendo hasta las PASO

Para inaugurar el primer día de la semana de las PASO, el dólar blue subió $20 en unas pocas horas y cerró el lunes rozando los $600. Economistas consideran que es probable que supere ese valor hasta llegar a las elecciones primarias y dudan de que vaya a caer después del domingo. Por eso, recomiendan elegir instrumentos de inversión cuya cotización esté vinculada a la divisa.

Elena Alonso, de Grupo Broda, comentó que se venía observando un “sobrecalentamiento” del blue. Recordó que se trata de un tipo de cambio en el que la oferta es limitada, por lo que, cuando sube la demanda, como suele suceder en momentos de incertidumbre, el precio se eleva. La tendencia no es tan marcada, resaltó, con el dólar MEP o el contado con liquidación.

Sumó que este año, como ni siquiera está claro el escenario político, es decir qué esperar de los candidatos que obtengan más votos, muchos han optado por resguardar lo que tienen en dólares. Pero advirtió que se producen abusos con el precio, por lo que es mejor esperar u optar por otros instrumentos.

Y, si bien dijo que no le gusta decirlo, anticipó que va a superar los $600 en los próximos días. Acotó que, cuando sube a estos valores, tal vez baje un poco después de las elecciones, pero estimó que va a seguir aumentando, como mínimo, a la par de la inflación, un 10% mensual. De todos modos, indicó que se debe esperar a ver si seguirá existiendo un desdoblamiento cambiario, aunque consideró poco probable que se pueda eliminar de forma brusca, ya que los precios se dispararían mucho.

El economista Raúl Mercau explicó que el dólar blue es una moneda de refugio frente a la devaluación del peso, es decir, la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. Detalló que, en marzo de 2021, esta cotización paralela estaba en $141 y que se ha ido comportando de un modo muy similar a la suba general de precios.

A fines de julio, analizó, el blue estaba en $550, mientras que, si se le aplica la inflación, debería haber estado en los $597. Pero recordó que en mayo y junio casi no se movió, y por eso, además de la cercanía de las elecciones, se está recuperando ahora. Mercau estimó que, si la inflación de julio ronda el 8% y lo mismo sucede con la de agosto, a mediados de mes, justo después de las PASO, el dólar debería rondar los $620.

Siguiendo con la idea de que la evolución del blue va a acompañando a la inflación, comentó que la alta y crónica, como la actual, no se acelera rápidamente, sino que va subiendo escalones. Así, en el primer semestre de 2019 estuvo en el 3,4% promedio mensual; en el mismo periodo del 2021, en 3,8%; en 2022, 5,3%; y en 2023, 7%. Sumó que hasta octubre estará en torno al 8% y en noviembre y diciembre, en un 9%. Así, se cerraría el 2023 con un dólar paralelo en $890.

Así, Mercau planteó que, a menos que en las PASO gane Javier Milei, que está hablando de dolarización y genera expectativas de una gran devaluación, el resto de los candidatos no implementaría un dólar único inicialmente, por lo que el blue seguiría acompañando, en promedio, a la inflación, que seguiría siendo alta, pero sin acelerarse demasiado.

Impacto inicial

El presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), Santiago Laugero, contó que empezaron el lunes analizando la problemática de las importaciones y lo cerraron con la suba del dólar. Manifestó que el escenario de imprevisibilidad es el más complejo ya que, una vez que pasen las elecciones primarias, se tendrá una idea de quién tiene más posibilidades de ser el próximo presidente y qué línea podría seguir, lo que permite acomodarse a ese rumbo.

En cuanto al efecto que tuvo la suba del blue, indicó que sucedió “lo que siempre pasa en estos casos”: muchos proveedores no atienden o piden disculpas por no poder vender hasta que no se haya esclarecido un poco el panorama. Pero resaltó que tampoco hay mucha disposición para comprar, salvo una necesidad muy urgente, por el mismo motivo. Laugero explicó que se atraviesa un momento de “contracción y espera”, y que esta semana serán muy pocas las transacciones que se concreten.

Rubén David, del mayorista Oscar David, expresó que recién la semana que viene van a conocer el impacto de esta suba del dólar en los precios. Pese a eso, comentó que ayer tuvieron un poco más de movimiento del que es habitual los lunes.

En cuanto a lo que sucedió con las últimas medidas de Sergio Massa, que estableció el impuesto PAIS del 7,5% para las importaciones de bienes, David explicó que las listas de agosto llegaron con aumentos del 7% al 8% en promedio. Sin embargo, aquellos que fueron alcanzados por el nuevo tributo -como algunos shampoos y cremas dentales de mayor precio, bebidas alcohólicas, ciertos alimentos en lata y los focos-, subieron entre el 14% y el 15%. Se debe recordar que los productos de la canasta básica, aunque vengan del exterior, están excluidos.

Resguardar ahorros

Alonso, además de recomendar que no se compre el dólar billete, por los sobreprecios, también indicó que hace un tiempo viene aconsejando no renovar los plazos fijos, sino comprar activos vinculados a la divisa estadounidense. Y sumó que este año se debe ser conservador en las decisiones de inversión.

La economista detalló que los particulares que pueden comprar dólar MEP, que opten por Cedears: certificados de acciones del exterior, que se compran en pesos, pero están atados al contado con liquidación. Y los que no, pueden invertir en obligaciones negociables, de Pampa Energía o YPF, por ejemplo, que se adquieren en pesos, pero cada seis meses pagan intereses en dólares y, cuando vencen, se recibe dólar billete; además de una rentabilidad del 10% anual. Lo importante, resaltó, es que el instrumento elegido tenga liquidez y volumen en el mercado, para poder salir.

Las empresas, en cambio, pueden recurrir a obligaciones negociables atadas al dólar o un pagaré bursátil (también “dollar linked”), el dólar futuro, algunos fondos comunes de inversión -aunque son más volátiles- y los bonos soberanos que están atados al tipo de cambio y vencen en marzo de 2024.

Medidas paliativas

Con la cercanía de las elecciones, el Gobierno nacional decidió implementar una serie de medidas para moderar el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de los argentinos. Una de ellas fue subir 35% las escalas de Ganancias y elevar el piso a partir del cual se comienza a tributar a $700.875; además de fijar una deducción especial incrementada a quienes cobren hasta $ 808.101.

También elevó el salario mínimo vital y móvil a $112.500 en agosto y a $118.000 en setiembre. Esto implicó que, esta semana, los jubilados cuyos haberes quedaron por debajo de ese valor estén recibiendo suplementos para que puedan alcanzarlo. Y Massa ya anunció que implementará un “Monotributo Productivo” para los trabajadores del sector informal, que reemplazaría al monotributo social, como también que están analizando una suma fija para los trabajadores en blanco que tengan un sueldo por debajo de la línea de pobreza.