Raúl Mercau: “el ciclo del kirchnerismo es la crónica de una muerte anunciada”

El ex ministro de Producción de Celso Jaque, Raúl Mercau, encabezará la lista a Diputados Nacionales por Mendoza de la lista “Hacemos por Mendoza”. Esta agrupación lleva a la cabeza el binomio Juan Schiaretti-Florencio Randazzo en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Allí se definirá quiénes serán finalmente los candidatos de cada lista.

Entrevistado por Los Andes, Raúl Mercau se refirió al espacio que confirma, qué pretende para Mendoza y qué apoyos habrá en las elecciones provinciales dado que no llevan precandidatos para la contienda local.

-¿Cómo ves el panorama político local?

-Yo creo que en los partidos tradicionales ha habido un cierto envejecimiento, que es un poco lo que le ha pasado a La Cámpora. Era una gran oportunidad para la participación de los jóvenes y me parece que se quedaron con ideas del siglo pasado. El gran riesgo que existe es que los partidos se vayan encerrando y las cúpulas empiezan a responder a una cúpula que no está en Mendoza, y eso puede hacer que pierdan sensibilidad social. Mendoza está en esa situación y por eso es muy importante intentar una renovación. El peronismo de la década del 90, digamos, o fines de los 80, principios de los 90, con (José Octavio) Bordón, con (Rodolfo) Gabrielli y con (Arturo) Lafalla, el famoso equipo de los mendocinos, creo que tuvo esa visión. .

-¿En qué trabaja para la Cámara de Diputados?

-Un tema estratégico para Mendoza es el Paso del Cristo Redentor. Este paso enfrenta una serie de problemas, especialmente durante el invierno, y durante el resto del año debido a la saturación y a la falta de servicios adecuados. Una parte de esa solución podría involucrar la apertura de otros pasos y la colaboración con San Juan y Neuquén para multiplicar las conexiones con Chile y los mercados asiáticos. Esta sería la primera tarea: invertir en nuevos pasos.

También es crucial reducir los costos de transporte en general, ya que esto podría conllevar otros gastos. Un elemento clave aquí es el proyecto del tren trasandino, que sería la segunda iniciativa importante. El tercer proyecto, tal vez a más largo plazo, se refiere a un tren que conecte al menos desde San Pablo hasta Mendoza, estableciendo así un corredor bioceánico mediante el uso de trenes. Este proyecto requeriría una visión nacional y un acuerdo político a largo plazo. A diferencia de la estrategia de Menem, que generó costos excesivos de transporte y problemas con los camioneros, creo que debemos regresar a un enfoque ferroviario.

Raúl Mercau

-¿Y estrictamente para Mendoza?

-Nosotros deberíamos convertirnos en la capital logística del Mercosur, como lo hemos denominado. Para entrar en detalles, se trata de transformarnos en un centro de servicios orientados hacia la logística y la exportación, de manera similar al rol desempeñado por el Canal de Panamá. Por supuesto, esto implica impulsar el comercio exterior y luego depender un poco de la suerte y de condiciones favorables.

-En el Congreso, ¿con quiénes sí se alinearía y con quiénes no?

-La idea es establecer un bloque que responda a Schiaretti. En lo que respecta a Mendoza, estoy convencido de que no importa la afiliación política, debemos trabajar juntos. Esto implica que todos los legisladores de la provincia de Mendoza se reúnan y planteen, “che, se va a discutir el presupuesto. ¿Qué estrategia adoptamos para asegurar fondos para todos estos proyectos que tenemos?” Así que, en esencia, se trata de persuadir, acordar y llegar a consensos.

-¿Y con quiénes se alienaría?

-Yo creo que primero debemos colaborar con aquellos que comparten esa visión. Es probable que el kirchnerismo no comparta esta visión, aunque no estoy seguro. Hasta ahora, si me preguntás, es posible que el kirchnerismo haya mostrado una actitud discriminatoria. Schiaretti menciona que Córdoba también enfrentó esto, y nosotros en Mendoza tuvimos experiencias similares con los fondos discrecionales. (Mauricio) Macri también contribuyó a aumentar la división. Actualmente, Bullrich adopta una postura más confrontativa, orientada a profundizar la división.

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti es candidato a presidente en las próximas elecciones 2023. Raúl Mercau Foto: Orlando Pelichotti

-Proponen una reforma fiscal ¿sobre quién recaería?

-Bueno primero hay que darle racionalidad a este sistema de superposición de los tres niveles de gobierno Nación, provincia y municipio, ¿cierto? Eso implica acuerdos con las provincias y con las instancias menores donde hay que unificar impuestos. Por ejemplo, es muy importante que se elimine ingresos brutos, es el peor de los impuestos. Se acumula en cascada, discrimina, hay que reemplazarlo por un IVA provincial o por un impuesto a la última venta porque si no, estamos exportando impuestos, que es una locura, le cobramos impuestos a las exportaciones con las retenciones y además exportamos impuestos.

Quizá hay que hacer un sistema diferencial para las startups y las pequeñas empresas. Podrían tener un sistema fiscal distintivo a cambio de generación de nuevos puestos de trabajo y de incrementar las exportaciones.

-¿Hay un fin del ciclo del kirchnerismo?

-Si, yo creo que es una crónica de una muerte anunciada. Lo que no sé es cuándo, si será antes o después pero yo creo que hay un fin de ciclo. Yo creo que la sociedad tampoco se suicida a sí misma y creo que hay un sentido sociológico de preservación hacia lo darwiniano que ocurre individualmente en donde la especie tiende a preservarse. Y ahí creo que la sociedad va a tender a preservarse en algo que ha terminado siendo totalmente nocivo para ella.

-¿Quiénes son Omar Parisi y Lucas Ilardo?

-No me gusta personalizarlo, a los dos les tengo respeto y cariño personal. Pero, creo que se equivocan desde el lugar de donde lo hacen y con la lógica de la política en que lo hacen. Pero yo con ellos no tengo ninguna cuestión que me haga señalarlos como personas que sean corruptas o que no podría tener una relación hasta comer un asado con ellos. Pero creo que hay un modelo político dentro del peronismo mendocino y ellos son la expresión de eso y me parece que no ayudan a la construcción. Yo creo que hay que cambiar la construcción de la política ya que sabemos que detrás de los dos hay tres o cuatro personajes, que seguramente los que están en política saben a quiénes me refiero que son los que terminan señalando quiénes sí y quiénes no.

Florencio Randazzo con Raul Mercau y Diego Bossio

-Ustedes no tienen candidato a gobernador ¿A quien apoyan?

-En este caso, se ha dado libertad a los integrantes. Esta es una lista que se ha formado a nivel nacional. Ahora, si uno hace una lectura detallada, somos un peronismo no K. Probablemente, muchos miembros se inclinaron más hacia una fórmula que no sea ni kirchnerista ni de cambiemos.

-¿La Unión Mendocina?

-Claro, porque de hecho, algunos de los militantes están apoyando a la Unión Mendocina, están respaldando a Omar De Marchi. Pero no es una directiva de Schiaretti ni de esta conducción. De alguna manera, hay libertad para emitir el voto.

-¿Pero la mayoría se encuadraría dentro de lo que es la Unión Mendocina?

-Muy probablemente sea el espacio que muchos de nosotros, que formamos parte de esta lista nacional, encontremos. Es decir, no hay un compromiso explícito de “Hacemos Unidos por Mendoza” con Omar de Marchi, ¿verdad? Pero individualmente, es posible que haya simpatías que nos acerquen más a De Marchi que a los otros candidatos.

-La ley 7722 en Mendoza, ¿se tiene que modificar?

-Sí, estoy de acuerdo en que se debe realizar una modificación. Lo que debemos lograr es que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes ambientales. En cuanto a la minería, creo que es necesario considerarla. Es una fuente de riqueza. Nadie cuestionó la explotación del petróleo, que es un tipo de minería y también potencialmente contaminante.