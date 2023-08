A pocos días de las PASO, el dólar blue marcó un récord de casi $ 600 y el Banco Central devaluó el peso

El temor a las consecuencias por las elecciones PASO sigue empujando la cotización del dólar en todas sus versiones, mientras que el Banco Central también hizo su parte al acelerar la devaluación oficial para cumplir con lo pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las operaciones de este lunes comenzaron con la misma tendencia del cierre previo, con una demanda activa buscado refugio por la cercanía del acto electoral y absorbiendo las señales que llegan desde la conducción económica.

En ese marco, el BCRA abrió la semana con una devaluación de la cotización oficial de 1,04% y la ubicó en $ 295,25 lo cual avivó aún más el interés de inversores por hacerse de activos dolarizados.

Esta variación equivale a un ritmo de 14,5% mensual, muy por encima de la inflación esperada para el mes, aunque en sintonía con la exigencia del FMI de recortar la brecha cambiaria.

Las últimas proyecciones privadas indicaban que la autoridad monetaria había aumentado de 7 a 11% el crawling peg, y la decisión de este lunes confirma la decisión, dejando abierta la puerta a un nuevo escalón de incrementos.

En tanto, el dólar “Blue” tuvo otra jornada frenética y aumentó $ 22 en el microcentro porteño para cerrar en $ 596, tras tocar un pico de $ 597, al tiempo que en diversas plazas del interior se pidió más de $ 600 por cada unidad.

Si lo que está sucediendo con el “blue” es una sobrerreacción del mercado ante la inminencia del acto electoral, cabe la posibilidad que una posterior caída, sumado al ajuste del Central, deje la brecha en el rango que el FMI exige como condición en el acuerdo.

Un dato a tener en cuenta es que a mediados de la próxima semana debiera reunirse el Directorio del organismo para finalmente aprobar el Staff Level Agreement (SLA) que dispare un desembolso de U$S 7.500 millones.

Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) auguraron más recesión y más inflación en el corto plazo.

En Economía apuestan a que sin la incertidumbre del proceso electoral y con la confirmación del día de votación del Board del FMI las expectativas entrarán en una etapa más favorable y habrá una recomposición a la baja.

Según había anticipado el ministro de Economía, Sergio Massa, el encuentro de la cúpula del FMI debiera concretarse entre el 17 y el 21 de agosto.

La intervención del gobierno en el mercado de bonos este lunes tuvo como objetivo que las opciones financieras no lleguen a $ 600. En particular el Contado con Liquidación que arrancó firme para completar la rueda quedando en $ 597,55. Por su parte, el MEP cerró en $ 517,78. El dólar Qatar para compras en el exterior por más de U$S 300 ya tiene un piso inamovible de $ 590,50 y el dólar Tarjeta y Ahorro valen $ 516,69

En este contexto el BCRA compró unos U$S 21 millones y en el mes acumula una saldo a favor de U$S 380 millones.

No obstante, el otro ojo del gobierno está puesto en que la aceleración del tipo de cambio no estimule el proceso inflacionario.

El promedio de siete consultoras que ya publicaron sus trabajos estiman que la suba de precios del mes pasado fue de 7%.

La Dirección de Estadística de las Ciudad de Buenos Aires informó que la inflación en su área fue de 7,3%, por encima del 7,1% de junio.

El dato al respecto es que en caso de sostenerse este nivel de inflación el Banco Central podrá mantener su tasa en 91% -promedio 8% mensual- sin requerir de nuevos ajustes que hundan aún más la actividad económica.

Pero las dudas del mercado radican en que la emisión continúa con un fuerte ritmo y presionará sobre los precios.

Un trabajo de la consultora LCG indicó que la base monetaria creció 8,6% en julio, equivalente a un alza real de 1,8%.

Massa puso en suspenso la suma fija

La otra preocupación oficial ante un recrudecimiento de la inflación es la continua pérdida de poder adquisitivo del salario. Sin embargo, con relación a este tema Massa puso en suspenso el otorgamiento de una suma fija por decreto para asalariados formales.

Elecciones Paso 2023: Sergio Massa con un mosaico de regalo, en Blangino, Córdoba. (La Voz)

“Voy a tener reuniones con la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y la CGT (Confederación General del Trabajo) para tomar definiciones”, señaló Massa dando un paso atrás en sus declaraciones del fin de semana.

“Tengo la convicción de que tenemos que buscar mecanismos de mejoras del ingreso, pero quiero ser respetuoso de las paritarias y no quiero que una medida del gobierno termine perjudicando la discusión paritaria porque creo que la paritaria es una buena herramienta”, sostuvo Massa.

El dictado de un decreto para recomponer los ingresos es reclamado por sectores de izquierda, pero rechazado por los sindicatos que de esta forma ven menguado su poder de negociación.

La dinámica de la inflación generó que durante este año muchos convenios tengan cláusulas de revisión trimestrales que actualmente están en curso.

De todas formas, no se descarta que entre las PASO y la elección general el gobierno busque un golpe de efecto con una medida en ese sentido.

