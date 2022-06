El blue hoy en Mendoza: con la moneda en alza, ¿todavía conviene comprar dólares?

El dólar oficial cotiza en $ 123,75 para la compra y $ 129,75 para la venta según lo publicado por el Banco Nación (BNA). Con impuestos, el “dólar ahorro”, en el promedio de bancos, finaliza en $214,61 para la venta.

Sin embargo, en el mercado paralelo, alcanzó este martes la cotización más elevada para lo que va del año, y el dólar blue, se vende en $240 y se compra en $236. En la provincia, y se ubica siempre en al menos $1 por encima del valor de referencia de Buenos Aires y otras ciudades.

El dólar blue cotiza a $240 para la venta en Mendoza.

A CUÁNTO HOY SE COMPRA O VENDE EN EL MEP

El dólar MEP, también conocido cómo dólar bolsa cotiza este 30 de junio a $245,73 para la compra y $246,40 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA HOY EL DÓLAR CCL

El dólar contado con liquidación (CCL) se ubica en las pizarras a $250,73 para la compra y $252,42 para la venta.

¿Conviene comprar dólares?

Quienes pueden acceder a la compra de dólar oficial, podrían obtener diferencias de más de $30 por dólar en el Mercado Electrónico de Pagos (Dólar MEP) una opción que ofrecen todos los bancos y que es legal.

Sin embargo, quienes venden dólares en los bancos utilizando esta metodología, luego no podrán comprar dólares por 90 días de forma legal.

Por otro lado, aunque existen otras alternativas de ahorro (e incluso con rendimientos, como las cauciones bursátiles), para quienes deseen inmovilizar su dinero por mucho tiempo, la moneda norteamericana podría ser la opción más segura.

En este caso, operar de forma legal también es, además de lo correcto, la forma de evitar encontrarse con oportunistas, estafadores, y cualquiera de los 6 dólares falsos que existen en la argentina.

Por ejemplo, desde Reba, explicaron que, ofrecen en su cartera el servicio de compra y venta de Dólar MEP, con la posibilidad de invertir en otra moneda a través de unos pocos clics y sin salir de la aplicación (al igual que todos los bancos en donde las personas tengan una cuenta dólar y una cuenta comitente, que se abre en el apartado de “inversiones”).

“Hemos observado que en el último año se han cuadruplicado la cantidad de cuentas comitentes creadas, lo que muestra un interés en dólar MEP”, comentó Vanesa Di Trolio, Gerente de Desarrollos de Negocios de Reba.

¿Cómo operar con dólar MEP?

Esta forma de ahorro e inversión consiste en la compra de bonos en pesos y su posterior venta en dólares. No tiene límites por mes y no está alcanzada por el 30% del impuesto país ni por el 35% de anticipo del impuesto a las ganancias.

Para poder comprar dólares MEP desde Reba, los usuarios deben bajarse la aplicación, abrir una caja de ahorro y luego habilitar la cuenta comitente necesaria para este tipo de inversión, también se puede hacer lo mismo desde cualquier banco en el apartado “inversiones”, y allí se habilita la “cuenta comitente”.

Otras de las cláusulas para su compra son: no haber comprado dólar solidario en los últimos 90 días, no ser titular de créditos a tasa cero y no tener saldos de tarjeta de crédito o préstamos refinanciados vigentes.

El movimiento que se realiza en la cuenta es el siguiente: el usuario compra bonos en pesos con el dinero que tiene en su caja de ahorro, generando así, un crédito de títulos en su cuenta comitente que deberá conservar por al menos cinco días hábiles. A partir de las 24 hs hábiles, podrá vender los bonos y se le acreditarán los dólares en su cuenta.

Las ventajas que tienen los clientes al comprar dólar MEP: no les lleva más de dos minutos, no tienen límite de compra y es una operación sencilla que consiste en la compra de bonos en pesos que luego se venden percibiendo dólares.