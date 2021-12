Atención ahorristas: cuáles son los 6 dólares falsos que circulan en Argentina

Si la demanda de dólares ya era alta, luego de que un viral “advirtiera”, por una interpretación errónea, que convenía sacar los depósitos en esta moneda de los bancos, más personas intentan resguardar sus ahorros en la divisa. Como son pocos los que pueden comprar en el mercado oficial y muchos los que desconocen otros modos legales de dolarizarse, la mayoría recurre a las “cuevas” o “arbolitos”, lo que constituye un riesgo de terminar con billetes falsos.

Más allá de que siempre han existido falsificaciones, este incremento de la demanda ha favorecido el ingreso de algunas con nombres que se asocian a su origen, como los dólares chinos, turcos o coreanos. El sitio iProfesional las enumera y explica a qué detalles se debe prestar atención para no terminar estafado.

El “reimpreso”

Se trata de billetes de U$S 100 que, si bien en su momento fueron válidos, los lavaron y reimprimieron. Estos ejemplos de reciclaje cuentan con un mismo número de serie, por lo cual son relativamente fáciles de identificar: E05201634 A. Además, la marca de agua también presenta un diseño apócrifo, que no coincide con el real. Por ejemplo, en un billete se podía ver a Benjamin Franklin en el frente, pero la marca de agua mostraba a Abraham Lincoln.

Con número de serie repetido

También se han detectado billetes falsos con tres números de serie que se repiten. Si bien cada uno de los auténticos presenta una combinación única de once números y letras, que se encuentra en el anverso del billete, los falsos tienen la misma. Los de U$S 20 llevan el número EL32271341H; los U$S 50, el ID65114276A; y los de U$S 100, el PF03229158T. Para identificarlos, sólo se requiere de buena memoria (o llevar estos números anotados en un papel) y de paciencia para revisar uno por uno cada dólar recibido.

Chino

Otro billete falso que se ha encontrado es uno de U$S 100 con símbolos en idioma chino estampados en la parte delantera y trasera, con tinta roja o rosa. Si bien son fáciles de identificar, se debe tener en cuenta que las falsificaciones tienen también la franja azul normal en el papel, aunque sí carecen de otras características de seguridad.

Turco

También son fácilmente identificables, pero requieren de conocer esta falsificación y de observar cada billete para detectar la frase en turco “GECERSIZDIR” en el adverso y reverso de los billetes.

De Varsovia

Aunque su nombre parece indicar que provienen de Polonia, estos billetes falsos de U$S 100 fueron identificados por primera vez en la ciudad de Varsovia, que se encuentra en el estado de Indiana, Estados Unidos. También cuenta con un número de serie idéntico para todos: DF45248991A. Además, la banda magnética está en el lado incorrecto del billete y, al sostenerlo a contraluz, la marca de agua no es de Benjamin Franklin, sino de Alexander Hamilton (uno de los padres fundadores de los Estados Unidos).

“Súper dólares” coreanos

Los “súperdólares” coreanos son las falsificaciones más difíciles de detectar. Se pueden encontrar de U$S 100, como también de otros valores. Suelen pasar la mayoría de los mecanismos de control, incluso los de última tecnología, ya que siempre se están produciendo nuevas ediciones y más sofisticadas. De hecho, los falsificadores coreanos son reconocidos mundialmente por la alta calidad de sus productos.

En realidad, Estados Unidos alega que han sido producidos por distintas organizaciones o gobiernos, en particular de Corea del Norte. Estos billetes han estado en circulación en todo el mundo desde fines de los ‘80 y se cree que hay al menos 45 millones en súperdólares y se estima que hay 3 por cada 10.000 dólares auténticos.