Dólar hoy: última jornada antes de las elecciones, así cotizan el blue y el oficial

El dólar funciona como un termómetro para la economía argentina, y en tiempos de incertidumbre como los que se dan los días previos a cada jornada electoral, el tipo de cambio aumenta. Así, en la última jornada hábil antes de las votaciones del domingo, la divisa abrió en $103,70 en el promedio de bancos, se vende en $170,36 con impuestos (”dólar solidario”), y en el mercado paralelo en $186,50 (blue).

En tanto que, el dólar bolsa, se compra en $170,69 y se vende en $170,75, y el “contado con liqui”, en $170,60 y $170,80, respectivamente.

El Gobierno ha hecho sus esfuerzos por contener la divisa, y vendió casi 850 millones de dólares en las últimas semanas, pero no logró contener el aumento en su totalidad, y la brecha entre el blue y el mayorista ($98,05), ya se encuentra por encima del 90%, cerca del pico de julio de este año.

COMPRA DE DÓLARES

Entre las opciones legales para adquirir divisas estadounidenses se encuentran la tradicional compra en los bancos (MULC), a la que pueden acceder quienes no han comprado acciones en los últimos 90 días, ni han recibido ningún tipo de aporte estatal no reembolsable (créditos subsidiados, Repro, etc.); y el “dólar bolsa” o “contado con liqui” (acciones de empresas en el extranjero como Disney o Amazon).

En el caso del dólar bolsa, se obtiene a través de una simple operación bancaria. Se compran bonos (al valor de cotización para la venta de ese día), y se venden al segundo día desde la compra (también por el valor de venta). Una de las opciones más utilizadas es el AL30.

No obstante, aunque legal, la compra de dólar bolsa es en realidad una operación por la que se adquieren títulos públicos (bono de la República Argentina, en el caso del mencionado), que cotizan a la vez en dólares y en pesos, para comprar en una moneda y vender en otra.