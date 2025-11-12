De macetas inteligentes a perchas portátiles: los proyectos de jóvenes premiados por el Banco Ciudad

Si bien se habla mucho del “gen emprendedor”, lo cierto es que también hay que desarrollarlo. El programa que realizan, desde hace cinco años, la Fundación Banco Ciudad y los colegios de la UNCuyo apunta a brindar a los estudiantes herramientas de educación financiera y alentarlos a diseñar proyectos de emprendimiento .

Once proyectos, de cinco de los seis colegios de la universidad, llegaron a la instancia final del programa Finanzas para Crecer, y participaron del concurso Ser Emprendedor , que eligió -esta mañana- cinco ganadores, que recibirán financiamiento para poder avanzar en la propuesta.

María Ana Barrozo, directora General de Educación Secundaria de la UNCuyo , destacó que intentan formar personas que tengan el conocimiento que les permita ser libres. Y añadió que, si alguien puede planificar sus finanzas, también va a tener mayor libertad, por lo que la iniciativa de la Fundación Banco Ciudad les pareció clave para la formación de los alumnos.

Sofía Venturin, supervisora comercial de Banco Ciudad en la provincia , contó que el programa se inició en 2021 para instruir a los jóvenes en el sistema financiero, la bancarización y las herramientas existentes en el mercado.

Y, con los colegios de la UNCuyo, se realiza un cierre del programa de emprendedurismo, en el que han ido trabajando durante el año para desarrollar proyectos sustentables, rentables y que se puedan concretar, es decir, que no sólo queden en una idea, sino que los jóvenes entiendan lo que significa emprender.

“La propuesta les permite aprender sobre el desarrollo de un proyecto y los pasos que conlleva: realizar un presupuesto, hacer un análisis de mercado, de costos, de las utilidades que puede generar y demás”, detalló. Sumó que es muy satisfactorio poder ver la conclusión de todo un año de trabajo.

Imagen de WhatsApp 2025-11-11 a las 19.23.46_e10c88e7 Los alumnos de los colegios de la UNCuyo que llegaron a la final del concurso Ser Emprendedor, organizado por la Fundación Banco Ciudad y la Dirección General de Educación Secundaria (Diges), de la UNCuyo.

Las propuestas ganadoras

El proyecto que recibió el primer premio fue Nirva Tecnología Viva, que consiste en la creación de canteros y macetas automatizadas e inteligentes, que pueden utilizarse tanto en el interior como en el exterior. Quienes lo desarrollaron son dos alumnos de la Escuela de Agricultura: Rocío Goldar e Imanol Carbó. Recibirán $300 mil.

El segundo lugar, con $200 mil de premio, fue para PerchitaGo, una iniciativa de pequeñas perchas portátiles impresas en 3D, que idearon Karen Fernández Cubillos, Constanza Giordano Riquelme, Rodrigo Martínez Navia, Trinidad Romero y Abril Sánchez Banco, de la Escuela de Comercio Martín Zapata.

Quienes se ubicaron en el tercer sitio fueron los creadores de Egroo, una plataforma para facilitar la organización de las fiestas de egresados de primaria y secundaria: Delfina Ortiz, Morena Toledo, Ángel Torres y Camilo Melchiori, de la Escuela de Comercio Martín Zapata. Tendrán $170 mil para impulsar su proyecto.

El cuarto premio fue para una iniciativa de Franco Espinoza, Verónica Flores y Bautista Yusef, estudiantes del Departamento de Aplicación Docente, quienes idearon Eunoia, un emprendimiento de reciclado de botellas para crear vasos. Su reconocimiento económico es de $130 mil.

Y el quinto lugar fue para Hojae, una propuesta de recuperación de colillas de cigarrillo para elaborar libretas. Quienes la desarrollaron son Sol Fernández, Celeste Passera, Sofía Peñaranda y Lucía Vilariño, alumnas del Liceo Agrícola y Enológico, quienes fueron premiadas con $100 mil.

Finalistas

Los otros seis proyectos finalistas fueron:

Grandguia, un sistema de cuidado de personas mayores en sus hogares con tecnología, ideado por Nicol Castro, Romina Gómez, Jazmín Rodríguez, Zaira Quiroga y Morena Casal (Escuela Magisterio).

Momentobox, cajas de regalo con distintas experiencias, desarrolladas por Felicitas Dávila, Jazmín Funes, Melisa Martínez, Lucía Pareja, Pilar Rodríguez y Ailín Torres (Escuela Magisterio).

JobNow!, una app para contactar profesionales de distintas especialidades y oficios, pensada por Martín Bevaqua, Matías Ordóñez, Tiziano Farés y Josué Cardozo (Escuela de Comercio Martín Zapata).

Timon's Videogames, videojuego de Fórmula 1, generado por Emmanuel Recabarren, Anakin Lucero, Alenka Bajda, Juan Cruz Montivero y Lautaro Tolaba (Escuela de Comercio Martín Zapata).

Labbra di vino, brillos labiales elaborados con harina de vino, creados por Julieta Valpreda, Luana Navas, Chiara Pacheco, Valentina Ramo y Abril Gutiérrez (Departamento de Aplicación Docente).

HydroSolar, cultivo de lechugas hidropónicas, ideado por Francisco Viñolo, Tomás Barboza e Ignacio Barboza (Escuela de Agricultura).

Imagen de WhatsApp 2025-11-11 a las 19.22.13_315d1b5c Sandra Conte (de la sección Economía, de diario Los Andes), Sofía Venturin (del Banco Ciudad) y Pablo Córdoba (de la Dirección General de Educación Secundaria, Diges, de la UNCuyo) integraron el jurado del concurso Ser Emprendedor.

Inclusión financiera

La propuesta de la Fundación Banco Ciudad y los colegios de la UNCuyo apunta a la alfabetización e inclusión financiera de los jóvenes y el desarrollo de estrategias para construir su seguridad económica en base a la cultura del ahorro.

Estudiantes de los últimos años, en el espacio de economía, educación financiera y emprendedurismo, diseñan y elaboran ideas creativas, y gestionan recursos, hasta llegar a propuestas de emprendimientos.

En ese proceso, desarrollan su creatividad, el pensamiento crítico, la planificación estratégica y la resolución de problemas, como así también la promoción del trabajo en equipo, la comunicación y la responsabilidad, entre otras habilidades.

Capacitación y experiencia

El programa Finanzas para Crecer comienza con una capacitación en bancarización. Venturin explicó que ciertas plataformas han ganado mucho terreno entre los jóvenes, en particular después de la pandemia, pero que los bancos ofrecen otras alternativas, como diversidad de herramientas de inversión. Para que lo experimenten, se les abre una cuenta gratuita, con $10 mil de regalo, para que aprendan a manejar ese dinero y hacerlo rendir.

Además, se les enseñan temas como la forma de estructurar un presupuesto equilibrado entre ingresos y egresos, préstamos, recomendaciones de seguridad, transferencias bancarias, plazos fijos y ciberseguridad. Y se mencionan los riesgos de plataformas de apuestas online, para que comprendan que no se trata de un “juego”.

Durante meses, los jóvenes trabajan en el armado de sus iniciativas emprendedoras -de sectores como industrial, comercial, gastronómico, tecnológico, social y ambiental, entre otros- en el marco de Ser Emprendedor. Y participan de un concurso intercolegial.

Para la final, cada equipo tuvo que exponer durante tres minutos y presentar su proyecto ante un jurado integrado por Sofía Venturin (del Banco Ciudad), Pablo Córdoba (de la Dirección General de Educación Secundaria, Diges, de la UNCuyo) y Sandra Conte (de la sección Economía, de diario Los Andes).