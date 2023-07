¿Cuánto cuesta una Barbie en Mendoza?, En pleno resurgir de la muñeca por el estreno de la película

En los últimos años, la muñeca más famosa de Mattel ha ido cambiando, hoy se venden modelos distintos a las que vienen a la memoria cuando se piensa en la creación original de Ruth y Elliot Handler (California, 1945), y Barbie suma cada vez más profesiones.

Sin embargo, quizás lo más sorprendente de este año es el éxito en ventas que se prevé que tendrá la marca, gracias a la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling: “Barbie, la película”.

Es que si bien, la cinta no es apta para menores de 13, todo el marketing alrededor del que podría ser considerado el estreno del año, ha despertado el interés en las niñas y niños del mundo por volver a jugar con productos Barbie, y “después de un pésimo 2022, en el que las ventas de muñecas se vieron afectadas de manera negativa (…) Mattel, está preparada para tener un robusto 2023″ que se sostenga hasta lograr más de $14.000 millones solo en 2027, de acuerdo con Loo Wee Teck, cabeza del área Juegos y Juguetes de Euromonitor International.

Mattel suma imágenes más diversas para la inspiración de sus muñecas./ Foto Mattel

Pero, ¿cuánto cuesta una Barbie en Mendoza?

Antes de responder esa pregunta, hay que tener en cuenta que será difícil dar con la muñeca original, y más aún si se busca algún modelo específico, pero en un recorrido céntrico, encontramos la clásica “Barbie Splish Splash Pup Play Set” (la muñeca y su perrito, más accesorios para bañarlo, en $18.000 ; y muñecas de la colección “Barbie, you can be anything” (Puedes ser todo lo que te propongas), que muestra a la muñeca con distintas profesiones como futbolista, piloto de avión, abogada y demás, que fue lanzada con motivo del cumpleaños número 60 de la muñeca, por $12.310 cada una.

Pero si lo que se busca son otras presentaciones, más completas, con más accesorios y que incluyan una suerte de Ken (aunque de la marca Popi), pueden encontrarse otras opciones en Mendoza. Así, la “familia feliz” (con la muñeca embarazada) cuesta alrededor de $15.000, lo mismo que si se compra con un guardarropas completo.

Por otro lado, una “Kiara y su bicicleta”, también de “Popi”, se puede pensar en alrededor de $8.999; y una Tiny, con alas y su unicornio, se compra en alrededor de $10.000.

Finalmente, una Tiny, que se venda por separado y sin accesorios incluidos, se compra en alrededor de $6.000, un precio similar al de la muñeca Kiara, y muy por la mitad de precio de la Barbie profesionista.

Mendoza: los modelos de "Barbie" disponibles

Los jugueteros consultados por este diario señalaron que no traen mucho la muñeca de Mattel porque resulta ser muy cara para la venta y, muchas veces, los padres prefieren comprar las alternativas, sobre todo porque hoy, “se consiguen opciones de mejor calidad que lo que sucedía años atrás”.

“Las alternativas vienen con buenos plásticos, y tienen todo el pelo, además de que incluyen un montón de accesorios”, explicó una vendedora; mientras que otra le contó a Los Andes que “si el nene o la nena que pide el regalo es pequeño” (4, 5 años, por ejemplo), no toma en cuenta las diferencias entre un producto original y otro alternativo y eso es algo que los padres aprovechan.

Seguí leyendo: