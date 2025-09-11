Crédito hipotecario IPV: cómo se realiza el desembolso y qué casas se pueden financiar

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene la línea de crédito hipotecario destinada a familias que buscan construir su hogar en terrenos propios. A través del programa Construyo mi Casa, se financian viviendas de hasta 120 metros cuadrados, bajo un esquema que combina ahorro previo y fondos otorgados por el organismo.
El sistema funciona con un aporte inicial de los interesados y la participación del IPV, que cubre la mayor parte del proyecto. Ese apoyo se concreta a través de un esquema de desembolsos, vinculados al avance de obra, que permite que las casas se construyan de manera planificada y bajo control.
Casa IPV.jpg
Los desembolsos se hacen en cuatro etapas según avance de obra.
Cómo se realizan los desembolsos del crédito hipotecario
El crédito hipotecario del IPV se entrega en cuatro desembolsos, que se van liberando en función del progreso de la construcción. Este mecanismo asegura que el dinero acompañe cada etapa de la obra, garantizando la correcta utilización de los fondos.
Tras el primer desembolso, el adjudicatario cuenta con un período de gracia de 365 días corridos, en el cual no debe pagar cuotas. El financiamiento está expresado en URS (Unidad de Referencia Salarial), que se actualiza de acuerdo con el Índice de Variación Salarial publicado por el INDEC. Para el primer desembolso se considera la cotización de la fecha de licitación o de la última cuota del ahorro, mientras que en los siguientes se aplica la cotización vigente al momento de realizar el pago.
Este esquema de actualización permite que el crédito se mantenga equilibrado en relación con la evolución de los salarios, brindando previsibilidad a las familias que se embarcan en la construcción de su vivienda.
Requisitos y montos para acceder al programa
Para acceder al plan, las familias deben tener un terreno propio o adquirirlo en un plazo máximo de tres años. También es obligatorio cumplir con el período de ahorro o integrar el equivalente a 36 cuotas en los llamados a licitación.
Pesos.jpg
El programa Construyo mi Casa del IPV combina ahorro previo y crédito hipotecario.
El programa contempla proyectos desde 55 m² hasta 120 m² cubiertos, con cuotas de ahorro mensual que varían según la superficie elegida. Por ejemplo, para una vivienda de 120 m² la cuota es de $497.552,19 y el ingreso familiar mínimo exigido asciende a $2.487.760,94.
Las cuotas de ahorro se actualizan por UVA para preservar el poder adquisitivo, mientras que en la etapa de devolución del crédito se aplican ajustes por Coeficiente de Variación Salarial (CVS), con tasas de interés que oscilan entre 0% y 4%, dependiendo de la alternativa seleccionada. De este modo, el programa se adapta a diferentes niveles de ingresos y permite a más familias avanzar hacia la casa propia.
Cuántos ingresos se necesitan según la superficie de la vivienda
El monto del ingreso requerido depende de los metros cuadrados que se quieran construir. Las opciones son las siguientes:
-
120 m² → Ingreso mínimo: $2.487.760,94 | Cuota de ahorro mensual: $497.552,19
-
100 m² → Ingreso mínimo: $2.016.805,11 | Cuota de ahorro mensual: $403.361,01
-
80 m² → Ingreso mínimo: $1.699.157,63 | Cuota de ahorro mensual: $339.831,53
-
69 m² → Ingreso mínimo: $1.524.123,55 | Cuota de ahorro mensual: $304.824,71
-
55 m² → Ingreso mínimo: $1.323.251,12 | Cuota de ahorro mensual: $264.650,22
El financiamiento se ajusta a distintos niveles de ingresos, con alternativas que van desde las viviendas más compactas hasta proyectos de mayor superficie. De esta manera, el crédito hipotecario se adapta a las posibilidades de cada familia mendocina.