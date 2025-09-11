Crédito hipotecario IPV: cómo se realiza el desembolso y qué casas se pueden financiar

El Instituto Provincial de la Vivienda financia créditos hipotecarios para construir casas de hasta 120 metros. Conocé cómo se realizan los desembolsos y cuánto tenés que ganar para acceder.

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) mantiene la línea de crédito hipotecario destinada a familias que buscan construir su hogar en terrenos propios. A través del programa Construyo mi Casa, se financian viviendas de hasta 120 metros cuadrados, bajo un esquema que combina ahorro previo y fondos otorgados por el organismo.

El sistema funciona con un aporte inicial de los interesados y la participación del IPV, que cubre la mayor parte del proyecto. Ese apoyo se concreta a través de un esquema de desembolsos, vinculados al avance de obra, que permite que las casas se construyan de manera planificada y bajo control.

Casa IPV.jpg Los desembolsos se hacen en cuatro etapas según avance de obra. Cómo se realizan los desembolsos del crédito hipotecario El crédito hipotecario del IPV se entrega en cuatro desembolsos, que se van liberando en función del progreso de la construcción. Este mecanismo asegura que el dinero acompañe cada etapa de la obra, garantizando la correcta utilización de los fondos.

Tras el primer desembolso, el adjudicatario cuenta con un período de gracia de 365 días corridos, en el cual no debe pagar cuotas. El financiamiento está expresado en URS (Unidad de Referencia Salarial), que se actualiza de acuerdo con el Índice de Variación Salarial publicado por el INDEC. Para el primer desembolso se considera la cotización de la fecha de licitación o de la última cuota del ahorro, mientras que en los siguientes se aplica la cotización vigente al momento de realizar el pago.

Este esquema de actualización permite que el crédito se mantenga equilibrado en relación con la evolución de los salarios, brindando previsibilidad a las familias que se embarcan en la construcción de su vivienda.