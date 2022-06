Cómo son y cuánto valen los cuatro vinos argentinos elegidos entre los 50 mejores del mundo

La 19° edición de los Decanter World Wine Awards (DWWA) dejó muy buenas noticias para el vino argentino. Es que este 2022 no solo casi 500 etiquetas fueron distinguidas por la revista británica, sino que cuatro vinos de nuestro país fueron elegidos, de un total de 18.244 participantes de más de 50 países, entre los 50 mejores vinos de todo el mundo.

La competencia más grande e influyente del mundo dio a conocer el martes la lista de los ganadores y destacó especialmente este año el nivel de los vinos de Sudamérica, donde Argentina se lució con 41 medallas de Oro, Platino y Best in Show, con un total de 487 reconocimientos, incluyendo además las de Plata, Bronce y Recomendados.

Cuatro argentinos entre los mejores 50 vinos del mundo

La nota alta de estos DWWA 2022 fue que cuatro vinos argentinos se ubicaron en la selecta lista de los 50 mejores del mundo con la distinción Best in Show, cuando el año pasado solo uno había sido incluido. Se trata de un blend, un Cabernet Franc y dos Malbec, todos provenientes de Mendoza, más precisamente del Valle de Uco y de Luján.

Este reconocimiento está reservado para aquellos vinos que alcancen 97 puntos, es decir, que califiquen para medalla de Platino, pero que además logren sorprender a los paladares de los casi 250 jueces de la competencia por su novedad o por ser uno de los más representativos de los países productores de vinos.

Empezando por el Blend, el elegido fue el Bianchi IV Generación Gran Corte 2019, uno de los últimos vinos de alta gama de Bodegas Bianchi y el primero de su bodega del Valle de Uco, Enzo Bianchi, el cual se consigue al mes de junio a $8.500 en todo el país.

Para Rafael Calderon, CEO de la empresa, este reconocimiento “es un hito”, ya que es solo la segunda cosecha de su finca de Los Chacayes. “Eso muestra un poco la visión de la familia de buscar nuevos terroirs y es gracias al equipo técnico enológico por desarrollar esa calidad, con un producto súper premium de Argentina”, destacó.

El último gran reconocimiento para la bodega había sido en 2014, cuando Famiglia Bianchi Malbec 2012 había sido reconocido en el Concurso Vinalies Internacionales como el mejor tinto del mundo. “Hay un tema de percepción que vencer. Está en nuestra estrategia y en el enfoque de la bodega demostrar que podemos producir vinos para diferentes consumidores y en diferentes niveles de precio. Con la bodega Enzo Bianchi nos enfocamos más en la alta gama, pero también somos una bodega de volumen. Creo que esa es la gracia, el hecho de ser una bodega de más de 90 años que puede vender un vino que es consumido todos los días, pero también podemos hacer vinos especiales, con mucho nivel de detalle y con estos resultados”, destacó Calderón.

Gentileza

Si hablamos de varietales del futuro para Argentina, más de uno nombraría al Cabernet Franc. Pero la selección de Decanter demostró que es presente también, ya que el país tiene junto a Sudáfrica los dos mejores vinos de esta cepa en el mundo, con la salvedad de que el Pacheco Pereda Estirpe Organic Fairtrade Cabernet Franc 2021 es orgánico.

La bodega que lo hace es parte de Avinea, el grupo orgánico más grande del país, y solo comercializa este ejemplar en el exterior a un precio de 10 libras en el mercado inglés, lo que lo convirtió también como uno de los mejores valuados. “Recibir este premio de parte de Decanter es un orgullo enorme, que confirma y valida el trabajo y camino que decidimos tomar cuando desarrollamos los viñedos de manera orgánica del grupo Avinea a mediados de los años 2000. Producir vinos con el carácter y la esencia del lugar de procedencia, a través de variedades que han demostrado llegar a niveles de clase mundial en Argentina”, sostuvo Juan Pablo Murgia, gerente enológico del grupo.

“Cuando plantamos nuestros viñedos en el año 2009, debíamos decidir el lugar para plantar y desarrollar nuestro Cabernet Franc. Coincidimos que la zona de Alto Agrelo reunía las condiciones ideales para desarrollar el perfil único que esta variedad logra en Argentina, en un lugar de altura y con suelos originados a partir de una gran influencia de montaña. Más de una década después, confirmamos que nuestra visión tenía un gran sentido en esta incesante búsqueda de vinos de lugar”, agregó Murgia.

Gentileza

El Malbec argentino también dijo presente entre los mejores del mundo y con una muestra de la excelente relación precio/calidad que el vino de nuestro país puede ofrecer al mundo. Uno de los dos elegidos fue el Altosur Malbec 2021 de Finca Sophenia.

“Que un vino como este, de $1.200 en el mercado argentino, tenga la máxima puntuación que otorga Decanter habla de la gran diversidad que tenemos”, expresó con mucha alegría Roberto Luka, director de la bodega. Desde su punto de vista, lo más distinguido del concurso es su rigurosidad y que todos los vinos son degustados a ciegas por centenas de expertos.

“Es parte de la línea de entrada de la bodega, elaborado como un single vineyard de la finca que la bodega tiene en Gualtallary y casi sin paso por madera. Los valores de este vinos son la tipicidad del varietal y la expresión del lugar, pero tratamos de lograrlo de manera elegante”, describió Luka. Mientras que Decanter destacó que “los vinos Value Best in Show rara vez superarán el atractivo de ese vino”.

Gentileza

El cuarto vino argentino, pero no menos importante, es el The Best Gran Montaña Reserva Malbec 2020. Se trata de un ejemplar que Bodega Santa Julia elabora para el supermercado inglés Morrisons y se vende exclusivamente en sus tiendas de Reino Unido a un precio de 10 libras. Se trata de un sistema que la empresa replica en otras partes del mundo, pero este vino no se puede conseguir en Argentina.

“Venimos trabajando en conjunto desde hace 10 años. Una vez al año nos reunimos en Argentina y ponemos a disposición muestras de lo mejor que podemos lograr en Argentina en todos los varietales. Entre todos elegimos el corte final y es elaborado por nuestro enólogo Rubén Ruffo”, contó Juan Ignacio Guzmán, director de Marketing de la bodega.