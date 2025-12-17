Cómo funcionará el nuevo sistema que para pagar con criptomonedas en comercios de Argentina

Los comercios podrán aceptar criptomonedas, con acreditación en pesos y sin fricciones, en un contexto de creciente adopción de pagos digitales en Argentina.

La adopción de pagos con criptomonedas avanza en Argentina y comienza a integrarse de forma concreta en la operatoria diaria de los comercios. Una nueva tecnología permitirá aceptar estos activos digitales desde el posnet, sumando una alternativa de cobro alineada con los cambios en los hábitos de consumo.

La iniciativa busca ampliar las opciones de pago disponibles sin modificar los procesos habituales de los comercios, en un contexto donde cada vez más argentinos utilizan criptomonedas y demandan experiencias de pago simples, seguras y transparentes.

Cómo se integran los pagos con criptomonedas al posnet de los comercios Los comercios que operan con Clover podrán aceptar criptomonedas y stablecoins directamente desde sus dispositivos, mediante un mecanismo similar al pago con código QR. Al momento de la transacción, el cliente escaneará el código con su billetera digital asociada a un exchange de su preferencia, que será el encargado de realizar la conversión.

clover-cripto-7-A El comercio, por su parte, recibirá el importe final en pesos en la cuenta que utiliza habitualmente para cobrar con tarjetas, sin asumir riesgos vinculados a la volatilidad de estos activos. Durante el proceso, el usuario podrá consultar la cotización aplicada por su plataforma elegida antes de confirmar el pago, lo que aporta transparencia y previsibilidad. Todas las operaciones se realizarán únicamente a través de billeteras habilitadas por el regulador.

Desde la compañía destacaron el impacto de esta incorporación en la experiencia comercial. “Una vez más estamos invirtiendo en innovación, ampliando la aceptación de pagos y mejorando la experiencia en nuestros dispositivos, lo que permite a los comerciantes aceptar cualquier método de pago y no perder nunca una venta”, afirmó Sebastián Calens, vicepresidente de Desarrollo de Productos para Fiserv en Latinoamérica Sur. En ese sentido, agregó que “adoptar este tipo de monedas les permite llegar a un segmento creciente de consumidores que buscan más flexibilidad a la hora de comprar”.

Sebastian Calens (1) Más opciones de cobro en un mercado con alta adopción de cripto La llegada de los pagos con criptomonedas al posnet se da en un escenario de fuerte crecimiento de estos activos en el país. Cerca del 20 % de la población argentina ya utiliza criptomonedas, lo que representa aproximadamente 8,5 millones de personas y posiciona al país como uno de los mercados más dinámicos en materia de innovación financiera. En este contexto, la tecnología apunta a fortalecer el ecosistema de pagos sin sumar fricciones para los comercios, que continúan cobrando en moneda local, con los mismos estándares de seguridad, trazabilidad y respaldo tecnológico. “Fiserv sigue anticipando tendencias y ofreciendo soluciones a los comercios para hacer crecer sus negocios con seguridad y confianza”, señaló Calens, quien también remarcó que esta modalidad permite escalar desarrollos de emprendedores a nivel nacional y regional.