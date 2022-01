Cómo comprar dólares en cuotas y ganar un 84%

Con la suba del dólar blue (hoy cotiza a $216 en Mendoza), también subió la cotización de un tipo de cambio que se conoce como “dólar Mercado Libre”, cuyo valor rondaba los $250 y trepó a $350. Para acceder a este negocio se deben completar algunos pasos, ya que se accede a través de la compra de tarjetas de regalo de tiendas de Estados Unidos y su posterior venta en la plataforma.

Aunque se las denomina tarjetas de regalo gift cards, en tiempos de comercio electrónico se trata, como detalla iPropUP, de un código por un monto determinado, con el que se puede comprar artículos en tiendas como Amazon, eBay, Google o Apple, entre otras.

Estos códigos se compran en plataformas de intercambio persona a persona (P2P), como Airtm o Paxful. En ellas, se puede conseguir tarjetas de regalo al 75% de su valor nominal, porque hay estadounidenses que no las utilizan y las liquidan. Lo más común es que los descuentos ronden entre el 21% y el 30%. Así, si bien el dólar digital cotiza cerca de $220, con la rebaja de 25% en promedio, queda en $165.

Una vez que se compró la tarjeta, la persona la puede revender en Mercado Libre a una cotización de $350. Como la plataforma local cobra una comisión de 13%, el tipo de cambio final es de $304. De esta manera es como los usuarios consiguen una ganancia de 84% por esta operación.

Se debe tener en cuenta que los fondos se liberan a los cinco días. Entonces, se pueden transferir a una cuenta bancaria del mismo titular (si es de un tercero, Mercado Pago retendrá 1,2% del impuesto al cheque); o enviar a una cuenta fintech (con CVU, como Ualá, Nubi, Moni, etc) propia o de terceros. Y, en ambos casos, se puede volver a adquirir giftcards en las plataformas P2P y completar el “rulo”.

Si la pregunta es por qué alguien compraría a un dólar de $330, cuando el solidario está a $180 y el blue a $213, la respuesta es que hay quienes prefieren no utilizar el límite de U$S 200 mensuales. También, que pueden comprar en hasta 6 cuotas sin interés con la tarjeta en Mercado Libre y no utilizar las plataformas P2P, que aún generan dudas en varios.