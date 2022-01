La Nación ayudará a pagar los salarios de los hoteles

El Gobierno lanzó un programa de asistencia a trabajadores hoteleros con un pago de hasta $22.000, a cuenta del salario que deben pagar sus empleadores. El mismo será para “zonas y localidades turísticas afectadas por la pandemia” y se incluyó a Mendoza.

Al respecto, el trograma complementario del REPRO 2, que también se renueva mensualmente, y contempla una asistencia del 70% de la remuneración neta con un tope de $22.000 para los trabajadores y trabajadoras de esos establecimientos.

Al respecto, el titular de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, Gonzalo Navarro, señaló que se “logró la incorporación de Mendoza, con los mismos criterios del REPRO, en términos de caída de ventas y para ayuda del pago del salario de los trabajadores registrados”. En cuanto a la cantidad de beneficiarios, señaló que dependerá de los hoteles que se inscriban, por lo que luego del primer mes se podrá establecer con mayor claridad.

Así, quienes se inscriban, deberán estar registrados ante la AFIP al 12 de marzo de 2020 como “servicios de de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que incluyen o no servicio de restaurante al público” como actividad principal.

Además de Mendoza, se incluyó a los hoteles de la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, las ciudades de Córdoba y San Miguel de Tucumán, El Calafate y Ushuaia.

La asistencia se depositará directamente en la cuenta de cada trabajador

La medida incluye a los restaurantes y bares de hoteles, además de todo el personal de hotelería, y según explicó Emiliano Tejada, secretario gremial de UTHGRA, a grandes rasgos, en Mendoza podrían acceder de 10 a 12 razones sociales (hoteles y restaurantes), pero posiblemente los más grandes sean los que tengan los mayores beneficios.

“Hay que tener en cuenta que si el hotel ya recibe algún subsidio, o despidió a alguien sin justa causa no podrá participar. Además, será como un subisidio para el empleador porque no se suma a la remuneración, sino que es a cuenta de ella”, explicó.

No obstante, Tejada destacó que se trata de una medida que tiende a sostener las fuentes laborales ya que, si bien “el año 2022 viene con un aumento notable de ocupación en la temporada de verano”, y durante 2021 ya se vieron aumentos, no se trata de los mismos visitantes que años anteriores, el nivel de gasto no es el mismo, y los precios que aplican los hoteleros tampoco pueden ser los mismos.

“Entendemos que no solo deberían recibir el beneficio los hoteleros, sino toda la parte turística, porque el turista no solo viene a dormir, sino que disfruta de Mendoza en todos sus niveles”, comentó Tejada.

Por otro lado, comentó que el gremio tiene casi 9.000 afiliados, y si se cuentan solo dos de los hoteles más grandes de la provincia, ubicados en el microcentro, se beneficiarán al menos 2.000 trabajadores.

Por su parte, Adrián González, presidente de la Cámara de Hotelería de Mendoza (que representa a los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas), comentó que le sorprendió enterarse de este programa y que la noticia le llegó a través de uno de los socios. Si bien señaló que le viene muy bien al sector, también planteó que prefiere esperar a conocer la “letra chica” para poder evaluar cuántas empresas podrán acceder a este beneficio.

Hoy los hoteles están trabajando con un buen nivel de ocupación, algo a lo que el Previaje contribuyó en buena medida. Como el movimiento es bueno, la comparación con la facturación de 2021 –en otros programas de asistencia se ha fijado como requisito un porcentaje determinado de caída real- podría dejar a algunas afuera. Sin embargo, González reconoció que, aunque estén trabajando bien, casi todos siguen arrastrando las deudas de 2020 y han tenido que tomar gente, al tiempo que el panorama hacia adelante se presenta incierto.

Santiago Alsina, presidente de la filial Mendoza de AHT (Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina), planteó que, entre otros requisitos, se establece que “la variación de la facturación (de las empresas), entre el mes anterior al mes en el cual el programa brinda la asistencia y el mismo mes de 2019, debe presentar una reducción superior al 30%, en términos reales”. En esta línea, considera que la asistencia está pensada más para plazas muy internacionales, corporativas y de congresos y exposiciones, como pueden ser CABA y, tal vez, Córdoba Capital, pero difícilmente accedan los hoteles de Patagonia, Mendoza o Salta, que han tenido una buena ocupación esta temporada, de la mano de Previaje.

Mendoza 01 de Diciembre de 2020 Sociedad Hoteles turismo turistas Sergio trabaja en el hotel Castelar de Ciudad y prepara las instalaciones del hotel con todos los protocolos, para alojar a los turistasque visiten nuestra provincia. El hotel Castelar no recibia pasajeros desde el 15 de marzo de este año Foto: José Gutierrez / Los Andes

¿Cómo acceder al programa?

El “Programa de asistencia extraordinaria al sector hotelero en zonas y localidades turísticas afectadas”, se da en el marco del Repro 2, y bajo sus mismas reglas:

Así, El Comité estableció que, para los sectores críticos y no críticos, así como para el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos, se tomará la facturación registrada en noviembre de 2019 y el mismo mes de 2021. Esa diferencia se mantuvo en 30% en términos reales, pero se redujo al 43,8% nominal, inferior al 46,2% de la resolución previa (803/2021), debido a una baja en la inflación bianual.

“Desde el Gobierno nacional hemos llevado adelante una batería de medidas para que el turismo, uno de los sectores más afectados por la pandemia, siga de pie en la Argentina. Eso permitió que estemos viviendo una temporada de verano histórica, fundamental para la reactivación de nuestra economía. Tenemos la convicción de que esta industria será uno de la grandes generadores de empleo genuino en la próxima etapa. Por eso, vamos a seguir apoyando a sus PyMEs, con medidas más focalizadas”, señaló el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Es que, con este nuevo beneficio, continúa el apoyo al sector turístico, donde ya se realizó una inversión superior a los $125.000 millones para sostener a las empresas y su trabajadores mediante diferentes iniciativas como el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT), el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur), el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO 2), el Programa de Asistencia de Emergencia al Sector Crítico Independiente y los créditos a PyMEs turísticas, entre otras.