Cómo comprar dólar MEP desde tu billetera virtual

Para muchos, el dólar sigue siendo resguardo de valor para los ahorros en tiempos inciertos. Sin embargo, pese a que el nuevo Gobierno ha avanzado en la liberación de diversos mercados, esto aún no se ha extendido al de cambios, por lo que comprar dólar oficial no es sencillo. Quienes quieren hacerse con la divisa norteamericana pueden recurrir al mercado paralelo, pero también al dólar MEP o Bolsa, que se puede adquirir desde las páginas web de los bancos o desde las billeteras virtuales.

Para hacerlo, se debe optar por una que tenga habilitada una caja de ahorro en dólares, como Ualá, Brubank, Rebanking (no así Mercado Pago). Desde Ualá explican que el dólar MEP es un tipo de cambio que se adquiere mediante un bono argentino de los que cotizan en bolsa en pesos y dólares. Es decir, el inversor compra el título en pesos argentinos y lo vende a su equivalente en dólares americanos. Esta operación se realiza de forma online y de modo es sencilla.

El inversor compra bonos en pesos en el mercado local (Merval), que a su vez cotizan en dólares en mercados como Wall Street: bono AL30 o AL30D. Luego de retener el bono durante un día hábil y respetar el “parking” puede venderlo en extranjero como bono de especie C y acceder al dólar físico que acaba de ganar por la venta del bono mediante su cuenta en dólares, convertirlo en pesos argentinos o invertir nuevamente en la compra de dólar MEP.

Beneficios y prohibiciones

A diferencia del dólar cripto, por ejemplo, el dólar MEP no puede comprarse en días feriados o durante los fines de semana, pero a diferencia del dólar ahorro, que permite una compra máxima de US$ 200 por mes, el dólar MEP no tiene límite de importe de compra.

No obstante, no todas las personas pueden comprar dólar MEP o dólar bolsa. El Banco Central de la República Argentina le prohíbe la compra de este tipo de cambio a aquellas personas que:

hayan comprado dólares en el banco durante los últimos 90 días con el tope de US$ 200 mensuales (el denominado dólar ahorro)

hayan cobrado un sueldo de una empresa que se benefició del programa ATP

sean beneficiarios de IFE, la AUH o cualquier otro plan social

que no pudieron pagar vencimientos de cuotas o quienes hayan refinanciado el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses

se beneficiaron del congelamiento de las cuotas hipotecarias UVA hasta julio de 2022

no tengan ingresos declarados para poder operar dólar financiero.

dólar billete ( Pexels)

Obtener dólares físicos

Si, en lugar de dejarlos en la billetera virtual se quiere tener el dólar billete, para guardarlos “bajo el colchón”, se deben transferir a una cuenta bancaria en dólares, desde donde se pueden retirar por caja o desde un cajero automático que ofrezca la opción de pedir divisas extranjeras.

En este punto, es muy importante que la transferencia se realice a una cuenta de la que seas titular -no la de un familiar o amigo-, ya que, de lo contrario, el banco puede solicitar una justificación del origen de esos fondos, como una factura (si se factura en dólares) o documentación que compruebe la compra de la moneda estadounidense, entre otras opciones.