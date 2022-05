Cayeron 15% las regalías petroleras y Mendoza insiste en su reclamo a YPF

Datos de Administración Tributaria Mendoza (ATM) y del Ministerio de Energía de la Nación revelaron que entre enero y marzo de 2022 se recaudaron $ 3.495.717.725 en concepto de regalías petroleras. Si bien el número es mayor al del mismo trimestre de 2021 ($ 2.672.057.853), cuando se descuenta el efecto de la inflación (del 54,9 %) se obtiene una caída del 15,5 % entre un trimestre y otro.

Ante esa situación, el Gobierno se planteó dos objetivos. El primero es reducir la baja en la producción: en el primer trimestre se produjeron 791.745 m3 de crudo, el valor más bajo de los últimos 20 años para ese período. El segundo es continuar con el reclamo ante YPF por el precio del barril, ya que la Provincia insiste en que el precio es demasiado bajo y eso implica menos dinero por regalías del que debería recibir.

Estanislao Schilardi, director de Hidrocarburos de Mendoza, reconoció que las regalías cayeron medidas en pesos, pero indicó que si se hace la medición en dólares, el cálculo es distinto. “En el primer trimestre del año pasado se recaudaron U$S 30,2 millones y este año U$S 32,9 millones (aumentó 8,72 %). La explicación de esta diferencia es que el dólar subió menos que la inflación en pesos, a la vez que el barril tuvo una ligera suba de U$S 52,8 a U$S 56,3″, explicó.

“Es cierto que la producción en el primer trimestre se achicó 1,3%, pero la curva de caída muestra una clara desaceleración. El Mendoza Activa Hidrocarburos se sigue ejecutando y hay pozos con los que contrarrestar esa declinación”, aseguró el funcionario.

El reclamo a YPF continúa

Mendoza mantiene un reclamo contra la petrolera estatal, por cerca de U$S 170 millones, desde antes que se firmara el acuerdo por inversiones en julio de 2021. En ese entonces, se decidió que el conflicto se resolviera en el marco de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), donde participan los gobiernos de las 10 provincias petroleras de Argentina.

La discusión es porque YPF extrae petróleo y se lo “vende a sí misma” para refinarlo. La provincia sostiene que lo hace a un precio menor de lo que debería. “El barril Brent está por arriba de U$S 100, y acá en Mendoza se paga en U$S 55,3 el ‘Barril criollo’. Es mucha la diferencia”, afirmó Schilardi.

En las otras provincias también se paga a un precio menor que el Brent, por lo que el comité ejecutivo de Ofephi y sus comisiones de Regalías y de Legales dieron el visto bueno al reclamo. Las provincias deben brindar información hasta fines de mayo.

Ante la consulta, desde YPF comentaron que la empresa entiende que la fórmula que se aplica al calcular el precio del crudo es la correcta. “Estamos esperando a ver qué define la Ofephi. No tenemos nada nuevo que agregar por ahora”, contestaron. Además, aclararon que no se trata de regalías mal liquidadas. “La discusión es por el precio del crudo”, agregaron.

Menor participación de las regalías

Un informe de Fundación Ideal titulado “Hidrocarburos y Regalías en la Provincia de Mendoza” señala que en la Administración Pública Provincial (APP), en el acumulado a marzo de 2022, ingresaron a la provincia $ 86.478 millones, de los cuales el 4 % correspondió a regalías (la mayor parte de los ingresos fueron por la Coparticipación, un 41 %). Esas regalías significaron $ 3.585 millones.

“De esta manera, los ingresos por Regalías representan el 4% de los Ingresos Totales ($86.478) del primer trimestre de 2022. Tiene una participación similar en los Ingresos Corrientes (ya que estos explican casi todo el Ingreso Total). En términos de los Ingresos Corrientes de Origen Provincial, las Regalías representan el 10% de los mismos”, detalló Noelia Garbero, economista de Fundación Ideal.

En el análisis se indica que las regalías vienen perdiendo participación en los tres conceptos desde el 2019, ya que en enero de ese año explicaban el 7% de los Ingresos Totales y Corrientes (contra el 4% de este año) mientras que en los Ingresos Corrientes de Origen Provincial participaban en un 17% (versus un 10 % de ahora).

El informe coincide con el relevamiento de este medio sobre la caída en pesos, pero acentúa que la caída ha sido aún mayor entre 2019 y este año: “Las mediciones de los ingresos mensuales por Regalías en términos reales (con el fin de eliminar el efecto de la inflación) muestran una caída de las mismas entre enero del 2019 y marzo del 2022. Las regalías de marzo del 2022 cayeron un 40% respecto el mismo mes en el 2019″.