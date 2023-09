Cavallo planteó de qué manera se puede dolarizar la economía sin caer en una hiperinflación

Domingo Cavallo consideró que “lo natural” frente a la situación en la que se encuentra el país es “avanzar hacia un sistema bimonetario” como propone el equipo de Patricia Bullrich. Pero aclaró que “tiene que incorporar dos ingredientes fundamentales, sino no sirve para nada: el mercado cambiario tiene que estar unificado y ser libre; y para que en esas condiciones el peso pueda competir con el dólar y que la gente lo demande, van a tener que hacer una muy estricta política fiscal y un manejo monetario muy bueno”.

“Si hacen eso es probable que logren un resultado como Perú: que se estabilice el tipo de cambio y la economía va a funcionar como una economía semidolarizada”, agregó en declaraciones a Todo Noticias (TN), que refleja hoy Infobae.

El ideólogo de la ley de Convertibilidad y responsable de gran parte de la política económica de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, advirtió que el proceso de unificación del tipo de cambio no debe ser “traumático” porque “si se liberaliza el mercado cambiario y eliminan todos los cepos se empezaría con una devaluación que provocaría una disparada hiperinflacionaria”.

Cavallo destacó que el resultado de las PASO arrojó “un aspecto muy positivo” que es que “un 60% o más de la población votó por un cambio completo en el sistema de organización económica de la Argentina”. Consideró que “la desorganización” económica del país “comenzó en 2002 con “la desdolarización”.

“Durante la década del ‘90 la economía era bimonetaria y al mismo tiempo con alto grado de dolarización; estaban las dos monedas, se podían hacer contratos y ahorrar en la moneda que se eligiera... era la única forma de que la gente usara el peso”, señaló y recordó que durante su administración en el Palacio de Hacienda “no se podían emitir pesos si no era con el respaldo del dólar”.

Milei y Bullrich

Además, analizó las propuestas sobre el régimen cambiario que plantean Javier Milei y Patricia Bullrich de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. Manifestó que un tema como la dolarización “no se puede discutir en televisión”, aspecto donde ve que Milei se equivoca: “Es un error comunicacional muy grave, yo se lo he dicho pero no me hace caso”.

Javier Milei. Foto: Clarín

“Milei ha demostrado un gran liderazgo, ha tenido un acierto con predicar la idea de la libertad, con un estilo que a mí me chocó, pero le ha dado resultado para convencer a mucha gente joven y humilde”, analizó el economista y advirtió que “para poder gobernar va a necesitar el apoyo de mucha gente -economistas, especialistas en distintos temas y apoyo político-”. En esta línea, señaló que “debería hacer un discurso menos agresivo e insultante hacia el resto de los dirigentes”.

Por otra parte, también consideró “un error grave” la decisión de Bullrich y su equipo de “concentrar todo el esfuerzo a través de la predica de Carlos Melconian en discutirle a Milei el tema de la dolarización”. “Melconian es muy buen economista y se ha tomado el trabajo de armar un equipo y tener un plan completo, pero no me parece bien que lo único a lo que se dedique sea atacar a Milei. No fue muy inteligente haberlo apartado a Luciano Laspina”, criticó.

Patricia Bullrich presenta a Carlos Melconian como su referente en economía. (Pedro Castillo / La Voz)

Si bien insistió en que no dirá públicamente a quién votará en estas elecciones, manifestó que le “aflige” que “la mayor discusión se esté dando entre Juntos por el Cambio y Milei. cuando más o menos rumbean en la misma dirección... los dos hablan de un ajuste fiscal importante”.

“No tienen que pelearse o pelearse menos y, en todo caso, explicar qué es lo que significa la posibilidad de que Massa sea presidente. El peligro que yo veo es que el kirchnerismo se quede con el liderazgo y las ideas de Axel Kicillof. Deberían pensar muy bien qué hacen con la provincia de Buenos Aires”, concluyó dejándole un mensaje a la dirigencia opositora.