Cambios en YPF: Sergio Affronti deja de ser el CEO de la petrolera estatal

En otro cambio de figuras económicas en el gobierno, el hasta hoy CEO de la petrolera YPF, Sergio Affronti, dejará su cargo en la empresa. Según informó Clarín, fuentes del sector detallaron que la salida obedece a las diferencias con el santacruceño Pablo González, presidente de la petrolera y con muy buena relación con Máximo Kichner. El reemplazante de Affronti será Pablo Iuliano, vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF.

La petrolera estatal se caracteriza, desde su expropiación en 2012, por tener un management profesional que suele tensionar con la conducción política de la empresa: mientras que los ejecutivos de carrera buscan optimizar los resultados, el ala política busca que la compañía juegue un rol más macroeconómico.

Por ejemplo, en febrero de este año, luego de 8 meses sin aumentos, YPF incrementó los precios de los combustibles. La petrolera no quería ser vista como una “impulsora” de la inflación. Además, la práctica de congelar los precios en las épocas de elecciones ha sido una constante de todas las administraciones, pasó en la presidencia de Cristina Fernández (con Miguel Galuccio como titular de YPF) y en la de Mauricio Macri (con Miguel Gutiérrez en la cabeza).

Incluso, las decisiones políticas vienen complicando la cotización de la acción de YPF. El precio de papel cerró por debajo de los US$ 3, una suerte de mínimo histórico que no se había registrado ni en momentos de la expropiación del 51% de la compañía. En cambio, desde que arrancó el 2022, las acciones de las petroleras vienen en ascenso. La saudí Aramco volvió a colocarse como la empresa de mayor capitalización del mundo, superando a Apple, pero YPF no pudo capitalizar esa tendencia.

Complicaciones en YPF

¿Qué motivó la salida de Affronti? Se barajan distintos motivos: las complicaciones para trasladar los aumentos de costos a los precios, la inestabilidad en el negocio, desacuerdos con el ala política, la crisis del gasoil y la mala reacción del mercado a la cotización de YPF. Su salida había sido adelantada por el sitio Econojournal.

La suba actual en el precio del petróleo, que llegó a US$ 120 por barril benefició a casi todas las empresas del sector. Pero la bonanza parece serle esquiva a YPF. La petrolera argentina, de mayoría accionista estatal, vale US$ 2.700 millones a los ojos del mercado.

Un primer factor que complica a YPF es su incapacidad para trasladar la suba en la cotización del petróleo al precio de los combustibles en surtidores. Los importes de sus naftas subieron un 25% en pesos durante los últimos 6 meses, menos que la inflación. Mientras tanto, en Estados Unidos, los surtidores aumentaron casi un 50% interanual.

El segundo factor que afecta a la empresa, según especialistas del sector y competidores, es la inflación. Los costos de la compañía crecen al ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ya avanza en más de un 60% anual. Pero, a la hora de aplicar aumentos a los combustibles (50% de los ingresos totales de YPF) se hacen a cuentagotas, “considerando el delicado equilibrio que hay que mantener en nuestro sector y el impacto de nuestras decisiones en los clientes y en su capacidad de afrontar los costos”.

Eso conecta con una tercera complicación de YPF: su cercanía al Gobierno. La empresa posee un management profesional, pero también cuadros políticos. Y allí los inversores tiene enormes dudas, porque no saben hasta qué punto YPF defiende sus intereses o es funcional a las políticas del Gobierno, como con las dudas antes de aumentar sus precios.

Hay otros problemas que enfrenta YPF, como tener pendiente la resolución de un juicio de expropiación del 51% de la compañía. Según el fondo Burford -que se quedó con los derechos de la familia Eskenazi, que tuvo hasta 25% de la empresa antes de la expropiación-, YPF debió realizar una oferta pública de acciones. Al no realizarla, quedó expuesta a un juicio. Según el abogado Sebastián Maril, el resarcimiento que pueden llegar a reclamar Burford y otro fondo puede ascender a US$ 20.000 millones.