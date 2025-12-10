Cambios en el INV: quiénes son los nuevos funcionarios nombrados por el Ministerio de Economía

El Ministerio de Economía oficializó nuevas designaciones en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) , con el objetivo de cubrir puestos directivos que integran la estructura operativa del organismo. Las resoluciones publicadas detallan quiénes son los nuevos funcionarios y bajo qué condiciones asumirán sus cargos.

Las decisiones se adoptaron dentro del régimen del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y contemplan la continuidad administrativa del INV mientras se desarrollan los concursos para la cobertura definitiva. Las normas fijan plazos, niveles escalafonarios y responsabilidades específicas para cada rol.

La Resolución 1951/2025 asigna a Jorge Emilio Rafael Becerra (MI N°14.628.497) las funciones de Director General de la Dirección General Técnica Administrativa del INV. El texto establece que ejercerá “a partir del 3 de septiembre de 2025, con carácter transitorio”, y lo ubica en una función ejecutiva de nivel A, grado 0 . Becerra pertenece a la planta permanente del organismo, donde reviste nivel A, grado 8 , tramo intermedio, dentro del agrupamiento profesional.

De manera paralela, la Resolución 1952/2025 designa a Armando Sócrates Celso Tonioni (MI N°16.642.516) como Director Nacional de Fiscalización del INV. Al igual que en el caso anterior, la asignación regirá “a partir del 3 de septiembre de 2025, con carácter transitorio”, y se lo incorpora en una función ejecutiva de nivel A, grado 0 . Tonioni ocupa en su cargo de planta permanente un nivel A, grado 16 , tramo avanzado, dentro del agrupamiento profesional. La dirección que encabezará es la encargada del control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícola, una de las áreas más sensibles del organismo.

Ambas resoluciones confirman que las designaciones no implican recursos extraordinarios, cuentan con la intervención previa del servicio jurídico del Ministerio de Economía y deberán ser comunicadas a las áreas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para completar los registros administrativos exigidos.

Vigencia, alcance institucional y efectos para el funcionamiento del INV

Las dos asignaciones se sostendrán hasta que los cargos se cubran mediante los procesos de selección previstos en los artículos 110 y 111 del SINEP, con un límite máximo de tres años. Este mecanismo permite mantener operativas áreas que resultan esenciales para la administración interna y para la fiscalización del sector vitivinícola, evitando demoras mientras avanza la etapa de concursos.

En el caso de la Dirección General Técnica Administrativa, la presencia de Becerra asegura continuidad en la gestión interna del organismo, la administración presupuestaria y el soporte técnico que sostiene las tareas del INV. Su rol es clave para que la estructura pueda funcionar sin interrupciones y para garantizar que las partidas asignadas continúen ejecutándose dentro de los parámetros formales exigidos.

Por su parte, la Dirección Nacional de Fiscalización, ahora a cargo de Tonioni, impacta directamente en la cadena productiva vitivinícola. Desde esa área se supervisan controles, verificaciones y la correcta aplicación de la normativa que rige la actividad. Su nombramiento transitorio garantiza que la estructura de fiscalización mantenga capacidad operativa, especialmente en contextos de cosecha, certificaciones y comercialización.