30 de enero de 2026 - 09:11

Bono de $70.000 en febrero: quiénes son los jubilados y pensionados que lo cobran completo

ANSES confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 en febrero para jubilados y pensionados de menores ingresos que cobran el haber mínimo.

El bono extraordinario será depositado de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El bono extraordinario será depositado de manera automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos a través del Decreto 65/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida se aplicará en febrero y alcanzará a quienes cobran el haber mínimo y a determinados beneficiarios del sistema previsional.

Leé además

El bono de febrero impacta en el sueldo de los vendedores según si trabajan jornada completa o reducida.

Empleados de comercio: cuánto cobrarán los vendedores en febrero con bono y jornada completa o media

Por Melisa Sbrocco
Los empleados de comercio cobran en febrero dos sumas fijas que impactan de manera diferenciada en el recibo de sueldo.

Empleados de comercio: cómo queda el sueldo de febrero con el bono confirmado

Por Melisa Sbrocco

El refuerzo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años y se suma al aumento mensual de haberes dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Quiénes cobran el bono completo y cuáles son los montos definidos

El bono extraordinario de ANSES está dirigido a jubilados y pensionados de menores ingresos y se abonará de forma automática junto con el haber mensual. De acuerdo con el Decreto 65/2026, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $359.254,35
  • Bono extraordinario ANSES: $70.000
  • Total a cobrar por quienes perciben el haber mínimo: $429.219,42
  • Jubilación máxima: $2.417.441,63
Cobro jubilados ANSES.jpg
La medida alcanza a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas que perciben los ingresos m&aacute;s bajos del sistema.

La medida alcanza a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas que perciben los ingresos más bajos del sistema.

Cobrarán el bono completo quienes perciban la jubilación mínima, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes reciban pensiones no contributivas. En los casos en los que una persona perciba más de una prestación, si la suma total no supera el haber mínimo, también accederá al refuerzo total. Cuando el monto mensual sea superior, ANSES pagará únicamente la diferencia necesaria hasta alcanzar los $429.219,42.

El Gobierno explicó que la medida se adopta porque la fórmula de movilidad anterior, establecida por la Ley N° 27.609, “no protegía a los jubilados frente a la inflación y generó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos”.

Además, el decreto aclara que “para percibir el bono extraordinario, los beneficios deben encontrarse vigentes en el mismo mes de su liquidación y el mismo no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”. En el caso de las pensiones, la norma establece que “cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho al bono”.

Calendario de pagos de febrero y cómo impacta el nuevo esquema de ANSES

En febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un nuevo esquema de pagos para jubilados y pensionados, con fechas organizadas según la terminación del DNI y el monto del haber. El cronograma tendrá modificaciones puntuales por los feriados nacionales de Carnaval, previstos para los días 16 y 17, lo que concentrará el cobro de algunos grupos en fechas específicas.

Cuándo caen los feriados de Carnaval en 2026
ANSES inform&oacute; que las fechas de cobro pueden consultarse en su sitio web y en la aplicaci&oacute;n oficial seg&uacute;n la terminaci&oacute;n del DNI.

ANSES informó que las fechas de cobro pueden consultarse en su sitio web y en la aplicación oficial según la terminación del DNI.

Los jubilados que cobran la mínima percibirán sus haberes antes del cierre del calendario mensual, mientras que quienes reciben montos superiores comenzarán a cobrar a partir del 23 de febrero, con pagos escalonados hasta el 27. A estos valores se suma el aumento del 2,85 % correspondiente al ajuste mensual vigente.

El bono extraordinario de $70.000 se depositará de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites. Desde ANSES recordaron que las fechas exactas, los montos y las modalidades de cobro pueden consultarse en el sitio web oficial y en la aplicación móvil del organismo, donde también figuran los nuevos valores mínimos y máximos para aportes previsionales que rigen desde febrero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Gobierno nacional resolvió aplazar nuevamente la actualización del impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL)

El Gobierno volvió a postergar y escalonar los aumentos en los impuestos a los combustibles

Por Redacción Economía
Récord histórico de juicios laborales pese a la fuerte baja de accidentes de trabajo.

Paradoja argentina: con menos accidentes en el trabajo, se registró un máximo histórico de juicios laborales

Por Redacción Economía
Guerra e-commerce: Mercado Libre denuncia a Temu por publicidad engañosa.

Conflicto entre Mercado Libre y Temu: la Corte Suprema interviene en la causa y será quien definirá

Por Redacción Economía
Alejandro Trapé, director del Centro de Investigaciones y Vinculación Económica de la UNCuyo - Ignacio Blanco / Los Andes

En Aconcagua Radio Alejandro Trapé advirtió sobre la baja competitividad cambiaria y los "espasmos" del dólar

Por Redacción