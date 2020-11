Black Friday: tecnología, viajes, indumentaria y accesorios, ¿qué comprar en Argentina?

En épocas de inflación, caída del consumo, y confinamiento, las plataformas de comercio electrónico buscarán sumarse a la versión argentina del Black Friday, y tentar a sus clientes, con descuentos, ventas en combos, y promociones online, pero a diferencia del Cyber Monday, las ofertas especiales también se verán en los locales físicos de las grandes marcas.

El “Viernes Negro”, es una fecha tradicional de Estados Unidos, que se celebra todos los años, el último vienes de noviembre, después del día de Acción de Gracias, pero se ha extendido por distintas partes del mundo, y en nuestro país, los comercios la adaptaron y en algunos ya comenzó, y se extenderá durante varios días del mes.

Así, marcas de indumentaria, electrodomésticos, y cadenas de supermercados, entre las que se cuentan Falabella, Walmart, Easy, Adidas, Despegar, Mercado Libre y Tienda Mia, entre otras, anunciaron sus participaciones.

En el caso de Walmart, el Black Friday comenzó antes y se extendió hasta el 18 de noviembre, para darle lugar al “Ofertazo aniversario”, otro evento que durará hasta el 3 de diciembre, y por el que la marca ofrece descuentos de hasta el 30% y “combos seleccionados”. Durante los días en los que se extendió el Black Friday, la firma ofreció más de 14.600 productos en oferta, tanto en las tiendas, como en su plataforma online.

En Despegar, harán ofertas con foco en escapadas con destinos nacionales, con alojamiento y financiamiento (Bariloche, Ushuaia, Iguazú y Salta, entre las opciones). En el caso de los viajes, también se pueden cargar las compras que se realicen en el programa PreViaje del Gobierno Nacional y acceder a un reintegro por el 50% de lo que se haya gastado que luego podrá ser usado en otros servicios o consumos del sector turístico.

Booking también anunció que se sumará, con descuentos del 30%. Para buscar ofertas, los interesados, eberán visitar el sitio web: www.booking.com/deals/black-friday.html, las mismas están disponibles desde el 19 de noviembre. Algunos precios: San Carlos de Bariloche, oferta Black Friday desde $ 2.411; El Calafate, desde $ 2.869; y San Martín de Los Andes, desde $ 3.656.

Tecnología y ropa, los más buscados

PlayStation Argentina: del 20 hasta el 30 de noviembre, los fanáticos de los videojuegos podrán encontrar títulos como The Last Of Us Part II, Ghost of Tsushima, NBA 2K21, FIFA 21, Crash Bandicoot 4 o Resident Evil 3, con descuentos que superan el 25%, y membresías con un 25% de descuento.

Estas promociones se podrán adquirir en los stores oficiales de Musimundo, Phi Digital, Frávega, Sony, Garbarino, Jumbo y en la tienda de PlayStation en Mercado Libre. Algunos precios: Nioh 2 ($2.199), Marvel’s Spider-Man ($3.299), Days Gone ($3.299) y Medievil ($3.499), The Last Of Us Part II ($3.599), Ghost of Tsushima ($4.999).

En Falabella, la edición argentina de la festividad norteamericana tendrá lugar desde el 27 de noviembre, y hasta el 4 de diciembre.

De igual manera, la plataforma Dafiti anunció que tendrán descuentos especiales desde este lunes (con descuentos de hasta el 60%). Algunos precios: zapatillas Wake, $2.349 (-40%); mochila Prune, $4.149 (-24%); camisa blanca Mistral $1.800(-50%); y Jean Leavi’s, $4.38.

Tiendamía, ofrece un “verdadero Pre-BlackFriday”, con descuentos de hasta el 80%, y entre los destacados se pude ver una Laptop de 15.6 pulgadas, marca Acer, a $55.650 (-29%), un Google Chromecast (3rd Generation) a $2.930 (-50% Off); o los Apple AirPods con Charging Case a AR$ 10.620 (-69%). Adquirir un termo Stanley clásico cuesta $4.480 (-25%); y un juego completo de Batman Lego cuesta $ 5.860 (-25% e incluye el Batimovil, un Robin y al Sr. Frío).