Amazon sigue adelantándonos el Black Friday con sus ofertas del día. Comenzará la semana del 20 de noviembre y se espera que los usuarios se lanzarán a hacer las compras de Navidad al mejor precio. El líder de ventas online está calentando motores de cara a su mejor semana de ventas. Todas las ofertas del Black Friday aparecerán en este enlace.

Qué tener en cuenta antes de comprar en Amazon desde la Argentina

Hay que tener en cuenta que toda compra que se realiza al exterior tiene los dos impuestos extra de estos tiempos: el recargo del impuesto PAÍS de 30% y 35% de descuento a cuenta de ganancias. O sea que a los precios expresados hay que sumarle esos porcentajes. Igualmente, los productos indicados o no se consiguen en la Argentina o incluso con los impuestos quedan por debajo de los valores locales.

Además, las compras en dólares con tarjeta, restan al cupo mensual. Si se gasta US$ 50 en una compra, solo se podrá comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, se gasta US$ 300, es decir el precio excede el cupo de US$ 200, el mes próximo solo se podrá comprar US$ 100.

Cómo comprar desde la Argentina

La compra debe realizarse a través del servicio Amazon Global, un servicio logístico exclusivo de la plataforma que permite comprar desde muchos lugares del mundo (Amazon.com, el de los Estados Unidos ya está habilitado). Lo interesante de esta posibilidad es que se paga todo junto, el producto y un valor estimado por deducción de impuestos de importación y trámites en la Aduana. Es decir, el precio es final. Y en caso de que esa estimación quede por encima, te van a devolver el dinero, aunque no está escrito en piedra.

Usar Amazon Global significa que no hay que pagar nada extra, no hay que avisar al Correo que hicimos una compra ni hay que ir a buscar el producto a la Aduana: el paquete llega al domicilio que indiquemos, en cualquier lugar del país.

El tiempo de espera es relativamente corto: hay casos en los que, incluso en plena pandemia, los productos llegaron en cinco o diez días. En cualquier caso, Amazon le da a sus compradores la posibilidad de seguir todo el proceso logístico. Por ejemplo, los compradores estuvieron notando que las compras en Amazon Inglaterra tardan tan solo cuatro días en llegar a Argentina.

Cuáles son los pasos a seguir

Fácil: luego de realizar la búsqueda en, por ejemplo, Amazon.es, hay que pasear por las opciones de la izquierda hasta encontrar “Envío Internacional elegible” para asegurarse así que el producto será enviado vía Amazon Global.

El resto es fácil: hay que poner lo que queramos comprar en el carrito (no usar la opción “Comprar ahora”) y luego ir a cerrar la compra. Finalmente, se elige la dirección (o se carga la dirección como lo haríamos acá) y la opción de pago.

En el domicilio de facturación hay que poner la dirección donde llega el resumen de la tarjeta. Ah: si aparece un cartel que dice, en letras rojas, “El vendedor que has elegido para este producto no realiza envíos a Argentina”, no hay que hacerle caso porque lo suelen enviar igual.

Eso sí, es importante que el producto que se quiere comprar tenga la siguiente leyenda: “Vendido y enviado por Amazon”. La cuenta de Twitter Oportunidades Online (@OporOnlineAr) asesora a argentinos para que traigan productos del exterior sin problemas.

InfoTechnology