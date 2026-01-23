Aumento de la PNC para madres de 7 hijos: cuánto paga ANSES en febrero

ANSES confirmó un nuevo aumento para la PNC destinada a madres de 7 hijos , que se aplicará en febrero de 2026. La actualización impactará en el haber mensual y también en el monto total a cobrar, ya que se mantiene el bono extraordinario.

Con esta suba, la pensión vuelve a ajustarse según la movilidad previsional vigente y mejora el ingreso de las beneficiarias que cobran esta prestación sin necesidad de realizar aportes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un incremento del 2,85% en la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos a partir de febrero de 2026. Según informó el organismo, el haber se elevará de $349.299,32 a $359.254,35 .

Además, Anses detalló que “el total a cobrar será de $429.254,35 al incluir el bono”, por lo que el refuerzo mensual sigue siendo determinante en el ingreso final.

Esta prestación fue creada por la Ley 23.746 , que garantiza el acceso a la pensión a mujeres que hayan tenido o adoptado siete hijos o más, sin importar su edad, estado civil o situación laboral. De acuerdo a la normativa, “se trata de una pensión vitalicia que no requiere aportes previsionales y puede cobrarse incluso si los hijos ya alcanzaron la mayoría de edad”.

La PNC para madres de 7 hijos se actualiza por la movilidad previsional que define ANSES.

El monto de la PNC se actualiza porque “es equivalente al haber mínimo jubilatorio” y se ajusta mensualmente conforme a “la movilidad previsional dispuesta por el Decreto 274/2024, basada en la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”.

Requisitos, Tarjeta Alimentar y calendario de pagos de la PNC

Para acceder a la PNC para madres de 7 hijos, Anses establece una serie de condiciones. Es necesario haber tenido, adoptado o criado legalmente a siete hijos o más, no percibir una jubilación o pensión contributiva, ni contar con empleo registrado. También se requiere ser argentina nativa, naturalizada o extranjera con al menos 15 años de residencia legal en el país y tener el DNI con los datos personales y familiares correctamente cargados en la base del organismo.

Programa Alimentar.jpg Con el nuevo incremento, el ingreso total puede superar los $500.000 según la situación familiar.

Las titulares de esta PNC no pueden cobrar asignaciones familiares del SUAF. Sin embargo, aquellas que tengan hijos de hasta 17 años inclusive o con discapacidad a cargo reciben la Tarjeta Alimentar, un subsidio otorgado por el Ministerio de Capital Humano mediante un cruce de información con Anses. El monto varía según la cantidad de hijos: $52.250 por uno, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.

De esta manera, al sumar el haber actualizado, el bono de $70.000 y el subsidio alimentario, algunas beneficiarias podrán percibir hasta $537.316,35 en febrero.

Cronograma de pagos de la PNC en febrero de 2026

09/02/2026: DNI finalizados en 0 y 1

DNI finalizados en 0 y 1 10/02/2026: DNI finalizados en 2 y 3

DNI finalizados en 2 y 3 11/02/2026: DNI finalizados en 4 y 5

DNI finalizados en 4 y 5 12/02/2026: DNI finalizados en 6 y 7

DNI finalizados en 6 y 7 13/02/2026: DNI finalizados en 8 y 9

Desde el 9 de febrero se habilitarán las liquidaciones en Mi Anses, a las que se podrá acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.