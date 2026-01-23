Aumento de la PNC para madres de 7 hijos: cuánto paga ANSES en febrero

ANSES confirmó un nuevo aumento para la PNC destinada a madres de 7 hijos, que se aplicará en febrero de 2026. La actualización impactará en el haber mensual y también en el monto total a cobrar, ya que se mantiene el bono extraordinario.
ANSES confirmó un nuevo aumento para la PNC destinada a madres de 7 hijos, que se aplicará en febrero de 2026. La actualización impactará en el haber mensual y también en el monto total a cobrar, ya que se mantiene el bono extraordinario.
Con esta suba, la pensión vuelve a ajustarse según la movilidad previsional vigente y mejora el ingreso de las beneficiarias que cobran esta prestación sin necesidad de realizar aportes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará un incremento del 2,85% en la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos a partir de febrero de 2026. Según informó el organismo, el haber se elevará de $349.299,32 a $359.254,35.
Además, Anses detalló que “el total a cobrar será de $429.254,35 al incluir el bono”, por lo que el refuerzo mensual sigue siendo determinante en el ingreso final.
Esta prestación fue creada por la Ley 23.746, que garantiza el acceso a la pensión a mujeres que hayan tenido o adoptado siete hijos o más, sin importar su edad, estado civil o situación laboral. De acuerdo a la normativa, “se trata de una pensión vitalicia que no requiere aportes previsionales y puede cobrarse incluso si los hijos ya alcanzaron la mayoría de edad”.
El monto de la PNC se actualiza porque “es equivalente al haber mínimo jubilatorio” y se ajusta mensualmente conforme a “la movilidad previsional dispuesta por el Decreto 274/2024, basada en la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”.
Para acceder a la PNC para madres de 7 hijos, Anses establece una serie de condiciones. Es necesario haber tenido, adoptado o criado legalmente a siete hijos o más, no percibir una jubilación o pensión contributiva, ni contar con empleo registrado. También se requiere ser argentina nativa, naturalizada o extranjera con al menos 15 años de residencia legal en el país y tener el DNI con los datos personales y familiares correctamente cargados en la base del organismo.
Las titulares de esta PNC no pueden cobrar asignaciones familiares del SUAF. Sin embargo, aquellas que tengan hijos de hasta 17 años inclusive o con discapacidad a cargo reciben la Tarjeta Alimentar, un subsidio otorgado por el Ministerio de Capital Humano mediante un cruce de información con Anses. El monto varía según la cantidad de hijos: $52.250 por uno, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.
De esta manera, al sumar el haber actualizado, el bono de $70.000 y el subsidio alimentario, algunas beneficiarias podrán percibir hasta $537.316,35 en febrero.
Cronograma de pagos de la PNC en febrero de 2026
Desde el 9 de febrero se habilitarán las liquidaciones en Mi Anses, a las que se podrá acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social.