ARCA abrió la recategorización: qué deben hacer los monotributistas antes del 5 de febrero

ARCA habilitó la recategorización del Monotributo hasta el 5 de febrero, con nuevas escalas actualizadas y opción de trámite simplificado.

La recategorización del Monotributo es obligatoria para quienes tuvieron cambios en su actividad durante el último semestre.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el período de recategorización del Monotributo, un trámite obligatorio para los monotributistas que hayan registrado cambios en su actividad durante el último semestre. El proceso estará disponible hasta el 5 de febrero y definirá la categoría que regirá desde febrero de 2026.

En esta oportunidad, ARCA actualizó las escalas del régimen simplificado de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo semestre de 2025 y volvió a habilitar la recategorización simplificada, una herramienta digital que busca facilitar el trámite.

Cómo es la recategorización que deben hacer los monotributistas en ARCA Por segundo año consecutivo, ARCA puso a disposición la recategorización simplificada para los monotributistas que cuenten con facturación electrónica y tengan 12 meses completos de permanencia en el régimen. Desde el organismo explicaron que se trata de una herramienta digital que permite conocer de forma automática la categoría sugerida en función de la facturación electrónica acumulada en los últimos 12 meses.

Arca Monotributo.jpg ARCA actualizó las escalas del régimen simplificado según el IPC del segundo semestre de 2025. Según detalló la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al ingresar al sistema “los pequeños contribuyentes visualizarán los montos calculados y podrán aceptar la categoría propuesta o modificarla si los ingresos reales difieren”. Además, remarcaron que el trámite “puede completarse desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación ARCA Móvil”, lo que permite realizar la gestión sin necesidad de una computadora.

La recategorización es obligatoria, aunque existen excepciones. Quedan exceptuados quienes no hayan registrado modificaciones en los parámetros desde la última recategorización y quienes se hayan dado de alta en el Monotributo hace menos de seis meses. En los casos de contribuyentes con entre seis y doce meses de actividad, ARCA indicó que se debe proyectar el ingreso anual mediante una regla de tres simple.

Nuevas escalas del Monotributo 2026: categorías, topes y cuotas ARCA confirmó las nuevas escalas del Monotributo que comenzarán a regir a partir de febrero de 2026. Para definir correctamente la categoría, los monotributistas deben considerar los ingresos brutos, el consumo de energía eléctrica, los alquileres devengados y la superficie afectada a la actividad, siempre tomando como referencia los últimos 12 meses. ARCA El trámite puede realizarse de forma digital a través de la aplicación ARCA Móvil. Las escalas actualizadas son las siguientes: Categoría A: ingresos brutos hasta $10.277.988,13 y cuota mensual de $42.386,74.

Categoría B: ingresos brutos hasta $15.058.447,71 y cuota mensual de $48.250,78.

Categoría C: ingresos brutos hasta $21.113.696,52, con cuota mensual de $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para bienes.

Categoría D: ingresos brutos hasta $26.212.853,42, con cuota mensual de $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes.

Categoría E: ingresos brutos hasta $30.833.964,37, con cuota mensual de $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes.

Categoría F: ingresos brutos hasta $38.642.048,36, con cuota mensual de $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes.

Categoría G: ingresos brutos hasta $46.211.109,37, con cuota mensual de $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes.

Categoría H: ingresos brutos hasta $70.113.407,33, con cuota mensual de $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes.

Categoría I: ingresos brutos hasta $78.479.211,62, con cuota mensual de $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes.

Categoría J: ingresos brutos hasta $89.872.640,30, con cuota mensual de $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes.

Categoría K: ingresos brutos hasta $108.357.084,05, con cuota mensual de $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes. Además, el organismo fijó el precio unitario máximo para la venta de cosas muebles en $613.492,31, un parámetro clave para quienes comercializan bienes dentro del régimen simplificado.