Antes del vencimiento de deuda, el BCRA cerró un préstamo por USD 3.000 millones con 6 bancos internacionales

El Repo es a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual. El próximo viernes, Argentina debe pagar USD 4.200 millones a bonistas privados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Foto NA: MARIANO SÁNCHEZ

Tal como se había anticipado, el Banco Central cerró este miércoles una operación de pase pasivo (Repo) por USD 3.000 millones con un grupo de seis bancos internacionales, a un plazo de un año y con una tasa del 7,4% anual.

La operación llegó en la antesala de un vencimiento clave: el viernes 9 de enero la Argentina debe afrontar un pago de deuda con bonistas privados por USD 4.200 millones.

Según informó la autoridad monetaria, la transacción se concretó por el monto total licitado, con un plazo de 372 días.

El BCRA pagará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que arroja una tasa efectiva anual del 7,4%. Los bancos participantes no fueron informados oficialmente.

El Banco Central tomó un préstamo Repo por USD 3.000 millones con bancos internacionales

El acuerdo despejó las dudas que circulaban en el mercado. Si bien no existían cuestionamientos sobre la voluntad de pago del Gobierno, persistía la incógnita respecto de la estrategia financiera para cubrir el compromiso inmediato. En ese marco, el Repo apareció como una solución de corto plazo para reforzar la caja en dólares.

En la lectura del mercado, la operación funciona como una señal de capacidad de fondeo en condiciones de mercado, aunque también deja en evidencia que se trata de una herramienta transitoria en un contexto de calendario de pagos exigente para los próximos meses.

Desde el Banco Central destacaron que el “fuerte interés” de los principales bancos internacionales refuerza el proceso de normalización en el acceso al crédito externo, en línea con la baja del riesgo país y el ordenamiento macroeconómico.

“Esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera”, informó el comunicado oficial, que subrayó además el impacto positivo sobre el balance de la entidad y la posición de reservas internacionales.

