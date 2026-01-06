El Gobierno aseguró los dólares para pagar vencimientos de deuda por USD 4.200 millones

El Gobierno nacional ya cuenta con los fondos necesarios para afrontar este viernes vencimientos de deuda por aproximadamente USD 4.200 millones , correspondientes a títulos en moneda extranjera emitidos tras la reestructuración de 2020.

Según información citada por el diario Clarín a partir de fuentes oficiales, el Tesoro Nacional alcanzó un acuerdo con un grupo de bancos para obtener un préstamo directo , que se suma a las divisas previamente adquiridas por distintas vías y a un crédito de tipo repo con entidades financieras.

En ese marco, el Ejecutivo logró reunir los dólares necesarios para cumplir con los compromisos asumidos. De acuerdo con las estimaciones oficiales, las entidades financieras ofrecieron un financiamiento potencial de hasta USD 7.000 millones , aunque el Gobierno tomaría alrededor de USD 1.600 millones , monto suficiente para completar los pagos previstos.

El primer día hábil del año , el Tesoro envió a los tenedores de bonos el aviso oficial de pago correspondiente a todos los títulos en moneda extranjera con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046 , tanto en dólares como en euros. Se trata de los bonos emitidos en agosto de 2020 , en el marco de la reestructuración de la deuda encabezada por el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán , durante la gestión de Alberto Fernández .

Del total de vencimientos de esta semana, cerca de USD 500 millones están en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS y del Banco Central , lo que atenúa el impacto sobre las reservas internacionales, al tratarse de divisas que permanecen dentro del sector público.

Asimismo, el equipo económico confía en que una parte de los fondos cobrados por los tenedores sea reinvertida en deuda argentina, lo que contribuiría a sostener la estrategia financiera del Gobierno.

Según el último cálculo disponible del BCRA, el Tesoro inició 2026 con USD 1.970 millones, cifra a la que debe sumarse el ingreso de USD 706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue, divisas que el Estado terminará de percibir en el transcurso de esta semana.

La construcción, en cambio, exhibe un desempeño más favorable. Registró una suba interanual del 8%, aunque mostró una leve caída mensual del 0,5%. En el acumulado de los primeros diez meses del año, el sector creció 7,9% frente al mismo período de 2024.

El arranque de 2026 combina así tensión financiera, pagos exigentes y señales dispares de la economía real, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a sostener la estabilidad cambiaria mientras busca reforzar el nivel de reservas.