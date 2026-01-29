ANSES: confirmaron los nuevos montos de AUH y SUAF en febrero con aumento

ANSES oficializó el aumento de febrero 2026 para AUH y SUAF, con subas del 2,84% en los montos y en los topes de ingresos familiares.

El aumento de ANSES se aplicará desde febrero y alcanza a trabajadores, monotributistas y beneficiarios de asignaciones sociales.

ANSES confirmó los nuevos montos febrero para las asignaciones familiares del sistema SUAF y para la AUH, que se actualizarán desde febrero de 2026. El incremento impactará tanto en los valores a cobrar como en los topes de ingresos que determinan el acceso a cada prestación.

La suba será del 2,84%, en línea con la inflación de diciembre informada por el INDEC, y alcanzará a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de asignaciones sociales liquidadas por ANSES.

ANSES confirmó los nuevos montos de AUH y SUAF para febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el aumento mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Fernando Omar Bearzi, titular de ANSES. El organismo confirmó que el ajuste se aplicará en base al 2,84% de inflación de diciembre, según los datos del INDEC.

Indec Los nuevos valores del SUAF se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar y varían por zona y categoría. En el caso del SUAF, los montos se definen según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que ANSES describe como “la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo familiar de ambos progenitores” calculados de forma mensual. Con esta actualización, también se incrementan los topes de ingresos que determinan cuánto cobra cada beneficiario.

Con el aumento, los valores para trabajadores en relación de dependencia quedarán de la siguiente manera:

Ingreso del Grupo Familiar hasta $999.482 : el valor general será de $64.554 ; en Zona 2 se pagarán $139.196 , en Zona 3 $128.924 y en Zona 4 $139.196 .

Ingreso del Grupo Familiar entre $999.482,01 y $1.465.838 : el monto general será de $43.544 , con pagos de $57.510 en Zona 1, $86.140 en Zona 2 y $114.551 en las Zonas 3 y 4.

Ingreso del Grupo Familiar entre $1.465.838,01 y $1.692.360 : la asignación general quedará en $26.338 , mientras que en Zona 1 será de $51.836 , en Zona 2 de $77.784 y en Zonas 3 y 4 de $103.515 .

Ingreso del Grupo Familiar entre $1.692.360,01 y $5.292.758: el valor general será de $13.588, con montos de $26.569 en Zona 1, $39.762 en Zona 2 y $52.612 tanto en Zona 3 como en Zona 4. SUAF ANSES, monotributistas y pagos únicos: cómo quedan los montos en febrero Los monotributistas inscriptos en el Régimen Simplificado también acceden a las asignaciones familiares del SUAF. En febrero 2026, los montos se actualizarán con el mismo aumento del 2,84% y variarán según la categoría del monotributo. Para las categorías A, B y C, el pago por asignación por hijo y prenatal será de $64.554, $43.544 y $26.338, respectivamente. En el caso de las categorías D, E, F, G y H, el monto será de $13.588, mientras que las categorías I, J y K no perciben estas asignaciones. Anses / Jubilados AUH y asignaciones familiares se actualizan en línea con la inflación de diciembre informada por el INDEC. Ilustración Los Andes En cuanto a la asignación por hijo con discapacidad, los valores serán de $210.186 para la categoría A, $148.692 para la B y $93.844 para las categorías C en adelante. La ayuda escolar anual se mantendrá en $42.039 para las categorías A, B, C y de la D a la H, y el mismo monto se abonará por ayuda escolar anual para hijo con discapacidad, incluyendo también a las categorías I, J y K. Dentro del esquema del SUAF, ANSES también paga las asignaciones de pago único, que se ajustarán en febrero 2026 según el último índice de inflación. La asignación por maternidad no tiene tope de IGF y equivale a la remuneración bruta de la trabajadora. Las asignaciones por nacimiento y adopción tendrán un valor de $449.888, siempre que el Ingreso del Grupo Familiar no supere los $5.292.758, mientras que la asignación por matrimonio se actualizará a $112.668, bajo el mismo tope de ingresos. Estos montos se pagan por única vez y deben tramitarse dentro de los plazos establecidos por ANSES.