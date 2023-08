Alquileres: propietarios quitan inmuebles y la oferta baja un 20% por la devaluación y la incertidumbre

La falta de alquileres no es una novedad para quienes no poseen vivienda propia, pero esta semana el mercado inmobiliario se vio resentido por los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La devaluación de 22% y los aumentos han hecho que los dueños saquen del mercado sus propiedades que estaban para ser rentadas. Mucho se atribuye a la Ley de Alquiler y a los largos períodos por los que se firma el contrato, pero además se suma la incertidumbre económica del país.

Cómo está la situación de alquileres en Mendoza

Mendoza no ha sido excepción para esta medida, según Marcos Herrera, CSO de Inmoclick, “se retiró un 20% de la oferta” en los últimos días. Este portal es uno de los más conocidos en oferta de alquileres de casas o departamentos en toda Argentina.

Particularmente en la provincia antes de las elecciones había más propiedades publicadas. “Veníamos con un promedio de 415 casas y departamentos en alquiler en Mendoza y hoy tenemos 356″, puntualizó.

Hay más de 50 propiedades menos en oferta después de las elecciones PASO.

Por su parte, Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, agregó: “Después de las PASO y el gran salto que se generó en el tipo de cambio, nos encontramos con que algunos propietarios no quieren arriesgarse a iniciar una locación y quedar desfasados en demasía con el canon locativo. Si bien esto ya sucedía antes de las elecciones, la aceleración que se ha visto en el incremento de precios de estos días ha sido sumamente importante”.

En cuanto al porcentaje de viviendas menos, Rosta destacó: “Todavía no hemos podido relevar cuál es el porcentaje de caída en la oferta, pero sí es significativo. Lo que vamos relevando con los distintos colegas, con los distintos profesionales del colegio, todos estamos frente a la misma situación”.

Las decisiones de los dueños

Hace varias semanas se puede ver en distintos portales digitales los precios de los alquileres en dólares. Algo que bajo la ley actual es ilegal hacer, pero que se encuentra en varias inmobiliarias o por particulares.

“Algunos han optado por retirar las propiedades del mercado por un tiempo, otros ajustar el valor del alquiler contemplando la última devaluación. Los que se quedarían en el mercado locativo están incrementando los valores por lo menos un 30%, por sobre lo que venían incrementándose, como para cubrir la devaluación que se generó ahora, después de las PASO”, comentó Rosta.

Miguel Ángel Astorga, parte del sector inmobiliario, mencionó: “Reservas no hay, todo depende del monto. El stand by que estamos pasando ahora es porque el propietario no sabe qué hacer. Se tiene que hacerlo por anual o no. Todo depende de lo que diga la nueva ley”.

Jorgelina Berrio, corredora inmobiliaria de Remax Excelencia, sede Mendoza, por su parte, expresó: “Nosotros como inmobiliaria no hemos notado una quita de propiedades. Los propietarios no han sacado las propiedades del mercado a la venta. Sí hemos notado una leve merma en las reservas, por ahí esperando unos días a ver si el dólar se estabiliza, si se aumenta más o si se queda dónde está”.

Precios dolarizados en alquileres

“La dolarización de precios en los alquileres llegó a inmuebles económicos de una habitación”, mencionó Marcos Herrera. Uno de los aumentos más significativos en el mercado inmobiliario fue la aparición de los cánones en moneda extranjera.

Según los datos aportados por Inmoclick, los departamentos de uno y dos ambientes publicados en junio estaban mayoritariamente en pesos. Los de un ambiente significó el 88%, mientras que de dos ambientes era el 86% de las publicaciones. El porcentaje en dólares era del 12 y 14% respectivamente.

Por la crisis cambiaria e incertidumbre económica los precios están en dólares. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

En agosto el panorama ha cambiado, los departamentos publicados en pesos son menos, por ejemplo, los de un ambiente aparecen un 52% en pesos y un 48% publicados en dólares. Mientras que los de dos ambientes en el mes de agosto, el 32% está publicado en pesos y el 68% está en dólares.

Anteriormente, Los Andes conversó con especialistas sobre este fenómeno y los consultados sobre la temática que pertenecen a inmobiliarias admitieron que se estaba presentado como pedido de los dueños de las propiedades como medida a no perder frente a la inflación. Muchos corredores inmobiliarios no aceptan estos tratos en dólares, porque se encuentra fuera de la Ley de Alquileres y de otras regidas en el país.

Estafas a inquilinos

Se ha hecho público por este medio y en las redes sociales que hay una estafa muy común con publicaciones de redes sociales. El presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios alertó: “Están apareciendo estafadores cada vez más, que ofrecen propiedades en alquiler, tomando fotos de la web y a valores más bajos”.

El modus operandi, aprovechando la falta de alquileres, es que cobran una reserva para mostrar el mueble y dicen que en el caso de que la propiedad no te guste te devuelven el dinero, pero la realidad es que eso no pasa.

Rosta explicó: “Se genera ese depósito y los tipos desaparecen. Me parece que también está bueno alertar a la sociedad de que esto está sucediendo mucho y que nadie tiene que pagar por ver. Es una variable más que termina de complicar el escenario”.

Ley de alquileres a la espera de ser modificada o derogada

El pasado miércoles 17 los representantes del sector se reunieron en Buenos Aires en una reunión con el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofesi). El fin de la convocatorio fue trasladar un nuevo petitorio para que sea presentado el próximo 23 en Cámara de Diputados de la Nación.

En esa fecha los legisladores podrán revisar los aspectos que más aquejan al sector. Uno de los que más se habla es la extensión de contratos por tres años, ítem que podría ser eliminado de la ley. Otra posibilidad que puede darse es que se derogue la actual y se vuelva la legislación anterior que daba contrato por dos años y un aumento no establecido por IPC o BCRA.

